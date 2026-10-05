Horoscop 5–11 octombrie 2026. O săptămână cu bani, schimbări și decizii importante. Zodia care trebuie să evite investițiile

Horoscop 5–11 octombrie 2026. Profesorul Radu Ștefănescu prezintă, în exclusivitate pentru Capital.ro, previziunile astrale ale săptămânii pentru toate cele 12 zodii. Urmează zile importante pentru bani, carieră și relații, cu oportunități pentru unii nativi, dar și avertismente pentru cei care se gândesc la investiții sau cumpărături importante. Luna Nouă în Balanță și aspectele formate de Mercur, Venus, Marte, Uranus și Saturn influențează puternic perioada următoare.

Pe 6 octombrie, Mercur se află în conjuncție cu Venus, aspect activ între 4 și 8 octombrie, iar Luna intră în Fecioară. Pe 7 octombrie este indicat sextilul dintre Marte și Uranus, activ în intervalul 4–9 octombrie.

Luna ajunge în Balanță pe 9 octombrie, zi în care Mercur se află și în quincunx cu Saturn. Pe 10 octombrie, Venus formează o cuadratură cu Marte, iar în noaptea de 10 spre 11 octombrie are loc Luna Nouă în Balanță. Pe 11 octombrie, Luna intră în Scorpion.

Prima parte a săptămânii poate aduce schimbări favorabile și mai mult entuziasm. Sunt posibile oportunități noi atât la serviciu, cât și în relații, iar situația financiară este bine aspectată. Nativii pot avea curajul să-și urmeze instinctele și să experimenteze lucruri diferite. Intuiția poate contribui, la rândul ei, la apariția unor oportunități neașteptate.

În weekend, atenția se îndreaptă spre familie și partener. Activitățile din casă, inclusiv amenajarea, organizarea sau chiar curățenia, pot aduce satisfacție. Răbdarea și atenția la detalii devin atuuri importante, iar intuiția poate contribui la recâștigarea sentimentului de siguranță.

De luni până vineri, relațiile sunt favorizate. Este o perioadă potrivită pentru exprimarea sentimentelor, întâlniri și discuții despre subiecte sensibile. Creativitatea este, de asemenea, stimulată, iar perioada poate fi folosită pentru renegocierea unor contracte financiare, inclusiv a împrumuturilor bancare.

Weekendul poate aduce schimbări și surprize plăcute. Sunt posibile întâlniri întâmplătoare și atracții către persoane neobișnuite. Poate fi și momentul potrivit pentru renunțarea la obiceiuri proaste sau la relații care nu mai aduc satisfacție.

Începutul săptămânii aduce determinare și putere de muncă. Nativii pot face progrese în atingerea unor obiective importante și există posibilitatea unui nou loc de muncă, a unei promovări sau a unor responsabilități suplimentare. Financiar însă este nevoie de prudență: banii nu sunt bine aspectați, iar investițiile și achizițiile importante ar trebui evitate.

Din a doua parte a săptămânii crește motivația pentru atingerea unor obiective semnificative. Sprijinul poate veni din partea unui părinte sau superior, iar cooperarea cu ceilalți poate deveni esențială pentru succes.

Racii beneficiază de o perioadă favorabilă socializării, prieteniilor și întâlnirilor. Intuiția îi poate ajuta să spună lucrul potrivit la momentul potrivit. Este și o perioadă favorabilă pentru solicitarea unei favori sau a unui împrumut, dar și pentru cumpărarea de cadouri, articole vestimentare, produse de înfrumusețare, artă ori bijuterii.

În weekend predomină o atmosferă caldă. Deschiderea și sinceritatea pot consolida relațiile, iar respectul reciproc poate favoriza inclusiv parteneriatele profesionale.

Leii pot simți în prima parte a săptămânii o nevoie puternică de independență. Este un moment favorabil pentru proiecte noi, idei inovatoare și inițiative originale. Nativii sunt mai dispuși să-și asume riscuri și să exploreze domenii mai puțin convenționale.

În weekend cresc încrederea în sine și capacitatea de a-i convinge pe ceilalți. Comunicarea, educarea, mentoratul și activitățile care presupun coordonarea unor persoane sunt favorizate. Unii Lei ar putea fi solicitați să preia un rol de lider, reprezentant sau organizator.

Atmosfera devine mai relaxată în timpul săptămânii, iar comunicarea poate îmbunătăți atât relațiile personale, cât și pe cele profesionale. Sunt favorizate negocierile, contractele, problemele juridice și tranzacțiile comerciale. Banii sunt bine aspectați.

Weekendul poate fi însă mai dificil emoțional. Responsabilitățile, munca sau studiul pot reduce timpul petrecut alături de cei apropiați. Răbdarea, autocontrolul, loialitatea și capacitatea de a ierta pot ajuta la depășirea tensiunilor.

Balanțele trebuie să facă diferența între problemele reale și dramele create în jurul lor. Profesorul Radu Ștefănescu recomandă nativilor să nu își consume energia încercând să rezolve toate problemele celorlalți și să se concentreze asupra lucrurilor cu adevărat importante.

Situația financiară este moderat aspectată, iar afacerile și cumpărăturile care implică sume foarte mari ar trebui evitate. Weekendul este mai potrivit pentru relaxare, distracție și întâlniri cu persoane apropiate decât pentru rezolvarea conflictelor.

Prima parte a săptămânii este favorabilă vieții sentimentale. Scorpionii își pot exprima mai ușor sentimentele și pot primi, la rândul lor, dovezi de apreciere. Comerțul și negocierile sunt, de asemenea, avantajate.

În weekend, emoțiile și instinctele capătă o importanță mai mare. Relaxarea și meditația pot ajuta la menținerea echilibrului, iar nativii se pot baza mai mult pe propriile instincte, vise și intuiții.

Săgetătorii încep săptămâna cu mai multă inițiativă, spontaneitate și dorință de aventură. Este o perioadă potrivită pentru proiecte noi și îndrăznețe, socializare și întâlniri. Poate fi favorabilă și pentru o negociere cu banca sau cu o companie de leasing.

În weekend apar mai multă disciplină și capacitate de concentrare. Nativii pot analiza proiecte complexe, pot lua decizii bine fundamentate și își pot folosi mai eficient cunoștințele și experiența.

Capricornii beneficiază în timpul săptămânii de abilități sociale și de comunicare mai bune. Este o perioadă favorabilă întâlnirilor și poate fi potrivită pentru solicitarea unei favori sau a unui împrumut. Sunt avantajate și cumpărăturile de cadouri, haine, produse de înfrumusețare, artă sau bijuterii.

Weekendul poate aduce interacțiuni personale intense. Unele relații se pot aprofunda, în timp ce în alte cazuri nativii pot decide să meargă mai departe. Este și o perioadă potrivită pentru descoperirea cauzelor unor obiceiuri și pentru aflarea unor lucruri ținute până acum ascunse.

Vărsătorii au multă voință și energie pentru acțiuni rapide. Instinctele și curajul îi pot ajuta să profite de oportunități din afaceri, tehnologie, știință, sport sau relații. Originalitatea poate contribui la reușită, însă profesorul Radu Ștefănescu avertizează nativii să rămână ancorați în realitate și să evite investițiile utopice.

Weekendul aduce mai multă încredere și claritate asupra direcției de urmat. Munca susținută și folosirea eficientă a resurselor pot conduce la rezultate importante.

Până joi, Peștii se pot baza pe comunicare și abilități sociale pentru rezolvarea problemelor din relații. Este recomandată însă prudență în cazul cumpărăturilor scumpe. Perioada favorizează și activitățile artistice și creative, de la desen și pictură până la muzică și poezie.

De vineri până duminică, perseverența și concentrarea îi pot ajuta să ducă la capăt proiecte complexe. Weekendul este indicat inclusiv pentru negocieri și semnarea contractelor, în special în domeniul imobiliar.