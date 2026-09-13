Moștenirea nu a fost dezbătută într-un an. Pot ajunge bunurile la altcineva? Ce spune legea

După decesul unei persoane, bunurile acesteia nu trec automat în proprietatea familiei doar pentru că există o legătură de rudenie. Pentru ca drepturile succesorale să fie stabilite, moștenitorii trebuie să țină cont de regulile privind acceptarea moștenirii.

Un termen important este cel referitor la exercitarea dreptului de opțiune succesorală. Potrivit regulilor prevăzute de Codul civil, acest drept se exercită, în principiu, într-un termen de un an de la deschiderea moștenirii, respectiv de la data decesului.

În această perioadă, persoana care are vocație la moștenire poate accepta succesiunea sau poate renunța la aceasta. Termenul nu trebuie însă confundat cu durata procedurii notariale de dezbatere a succesiunii.

Faptul că succesiunea nu a fost finalizată la notar în primul an nu înseamnă că imobilul, terenul sau celelalte bunuri au fost pierdute.

O confuzie întâlnită în astfel de situații este ideea că, după trecerea unui an de la deces, casa sau terenul unei persoane decedate poate fi preluat imediat de altcineva. Regula nu funcționează automat în acest fel.

Acceptarea moștenirii și dezbaterea succesiunii la notar sunt două aspecte distincte. Prin urmare, nefinalizarea procedurii notariale în primul an nu echivalează, în sine, cu pierderea moștenirii.

Acceptarea poate fi expresă, printr-o declarație, sau tacită, atunci când succesibilul efectuează acte care demonstrează fără echivoc intenția de a accepta moștenirea. Astfel, situația trebuie analizată și prin raportare la ceea ce a făcut persoana îndreptățită la moștenire după deces.

Dacă termenul legal a trecut, iar un succesibil nu și-a exercitat dreptul de opțiune și nu poate demonstra că a acceptat moștenirea în condițiile prevăzute de lege, pot apărea consecințe asupra dreptului său de a moșteni.

Partea care ar fi revenit unei persoane care nu a acceptat moștenirea în termenul legal poate ajunge, în anumite situații, la ceilalți moștenitori care au acceptat succesiunea. Acest lucru se realizează potrivit regulilor stabilite de Codul civil și nu doar pentru simplul fapt că a trecut un an.

Situația succesorală depinde, astfel, de existența celorlalți moștenitori și de modul în care aceștia își exercită drepturile. Faptul că o persoană nu a finalizat succesiunea la notar nu trebuie confundat cu lipsa acceptării moștenirii.

În cazul în care nu există moștenitori care să poată sau să dorească să moștenească, patrimoniul succesoral poate ajunge, în condițiile legii, la moștenitorul legal subsidiar. Acesta este comuna, orașul sau municipiul în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moștenirii.

Prin urmare, trecerea termenului de un an poate avea efecte asupra drepturilor succesorale, însă nu înseamnă că bunurile sunt transferate automat unei alte persoane imediat după împlinirea celor 12 luni.

Chiar dacă acceptarea moștenirii și dezbaterea succesiunii sunt aspecte distincte, amânarea procedurii poate genera dificultăți practice pentru cei care au dobândit drepturi asupra bunurilor succesorale.

Una dintre situațiile care pot apărea este legată de vânzarea unui imobil. Atunci când succesiunea nu este clarificată, pot exista probleme privind stabilirea persoanelor care au drepturi asupra proprietății.

Dificultăți pot apărea și la înscrierea drepturilor în cartea funciară. Stabilirea proprietarilor poate deveni necesară pentru efectuarea unor operațiuni referitoare la imobil.

De asemenea, existența mai multor succesibili poate complica situația atunci când apar neînțelegeri între aceștia cu privire la moștenire sau la bunurile care fac parte din patrimoniul succesoral.

Persoanele care au vocație la moștenire se pot adresa unui notar public pentru verificarea situației succesorale și pentru a afla ce documente sunt necesare pentru procedură.

În funcție de situație, notarul poate verifica aspectele legate de succesiune și de persoanele care au vocație succesorală. Dezbaterea succesiunii presupune stabilirea drepturilor succesorale potrivit situației existente după deces.

Atunci când există un litigiu între moștenitori, soluționarea situației poate necesita intervenția instanței. În astfel de cazuri, procedura depinde de natura neînțelegerii și de drepturile invocate de persoanele implicate.

Termenul de un an rămâne astfel relevant pentru exercitarea dreptului de opțiune succesorală, în timp ce finalizarea procedurii notariale reprezintă o chestiune distinctă. Situația concretă este determinată de acceptarea moștenirii, de existența celorlalți moștenitori și de actele efectuate după deces.