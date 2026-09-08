Un părinte poate lăsa averea unui singur copil? Ce drepturi au ceilalți moștenitori chiar dacă există testament

Un părinte poate stabili prin testament cine îi va primi averea după deces. În România, această libertate este limitată de prevederile Codului civil privind rezerva succesorală. Copiii și alți moștenitori protejați de lege nu pot fi înlăturați complet în toate situațiile. Drepturile lor depind de structura familiei, de valoarea patrimoniului și de eventualele donații făcute în timpul vieții.

Averea unui părinte poate fi împărțită prin testament, însă Codul civil garantează anumitor persoane o parte minimă din moștenire, chiar dacă defunctul și-a exprimat o altă voință. Această parte este denumită rezervă succesorală și nu poate fi înlăturată prin liberalități sau dezmoștenire.

În categoria moștenitorilor rezervatari intră soțul supraviețuitor, descendenții și ascendenții privilegiați ai persoanei decedate. Regula are o importanță deosebită în familiile cu mai mulți copii, atunci când părintele intenționează să favorizeze unul dintre ei.

Articolul 1088 din Codul civil stabilește că rezerva fiecărui moștenitor rezervatar reprezintă jumătate din cota succesorală pe care acesta ar fi primit-o potrivit moștenirii legale, în absența unui testament sau a unei dispoziții de dezmoștenire.

Prin urmare, testamentul nu poate fi folosit pentru eliminarea automată a dreptului unui copil la rezerva succesorală. Părintele poate dispune în favoarea unui anumit copil numai de partea patrimoniului care nu este protejată de această rezervă.

Partea din moștenire asupra căreia titularul poate decide liber poartă denumirea de cotitate disponibilă. Potrivit Codului civil, aceasta cuprinde bunurile sau valoarea care nu sunt rezervate prin lege moștenitorilor protejați și care pot fi atribuite prin liberalități.

Modul de aplicare a acestor reguli poate fi explicat prin cazul ipotetic al unui părinte care are doi copii, nu lasă în urmă un soț supraviețuitor, iar patrimoniul inclus în succesiune valorează 400.000 de lei.

Dacă nu ar exista un testament, fiecare dintre cei doi copii ar avea, în principiu, dreptul la jumătate din moștenire. Cota legală individuală ar fi astfel de 50%, echivalentul a 200.000 de lei.

Rezerva succesorală a fiecărui copil reprezintă jumătate din cota legală care i s-ar fi cuvenit. În acest exemplu, fiecare descendent beneficiază de o rezervă de 25% din întreaga moștenire, respectiv 100.000 de lei.

Părintele poate decide liber asupra părții rămase, care reprezintă 50% din patrimoniu. El îl poate avantaja prin testament pe unul dintre copii, însă celălalt are dreptul să solicite respectarea rezervei succesorale, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de lege.

Într-o asemenea situație, copilul favorizat ar putea primi 300.000 de lei, iar celălalt 100.000 de lei. Testamentul nu poate produce singur efectul prin care întreaga sumă de 400.000 de lei îi revine primului copil, iar rezerva celui de-al doilea este anulată.

Calculul se modifică atunci când există un soț supraviețuitor, alți moștenitori sau donații efectuate de părinte în timpul vieții. În cadrul unei succesiuni trebuie analizată întreaga masă succesorală, nu exclusiv bunurile enumerate în testament.

Încălcarea rezervei succesorale nu determină automat anularea integrală a testamentului, deoarece Codul civil reglementează o procedură distinctă prin care poate fi restabilită partea protejată a moștenirii. Mecanismul juridic poartă denumirea de reducțiune a liberalităților excesive.

Conform articolului 1092 din Codul civil, liberalitățile care afectează rezerva succesorală pot fi supuse reducțiunii după deschiderea moștenirii. Măsura se aplică la cerere și nu intervine automat numai pentru că testamentul îl favorizează pe unul dintre copii.

Reducțiunea poate fi solicitată de moștenitorii rezervatari sau de succesorii acestora. În cazurile și condițiile prevăzute de lege, dreptul poate fi exercitat și de creditorii chirografari ai moștenitorilor rezervatari.

Persoanele interesate pot ajunge la o înțelegere privind reducțiunea liberalităților care depășesc limitele legale. Dacă acordul nu este posibil, măsura poate fi cerută în instanță, prin acțiune sau invocată pe cale de excepție, în funcție de situație.

Atunci când sunt mai mulți moștenitori rezervatari, reducțiunea produce efecte în limita rezervei persoanei care a solicitat-o și îi profită acesteia. Copilul afectat nu își pierde astfel drepturile numai pentru că părintele a redactat un testament în favoarea fratelui sau a surorii sale.

Posibilitatea ca un singur copil să primească o parte mai mare din patrimoniu depinde de componența familiei și de drepturile celorlalți moștenitori. Dacă există mai mulți copii cu statut de moștenitori rezervatari, testamentul nu poate încălca rezervele succesorale care li se cuvin.

Părintele poate utiliza cotitatea disponibilă pentru a acorda unuia dintre copii mai mult decât ar fi primit prin aplicarea regulilor moștenirii legale. Din punct de vedere juridic, favorizarea unui descendent nu este echivalentă cu eliminarea completă a celorlalți copii de la moștenire.

La stabilirea cotelor nu este analizat numai testamentul. Donațiile realizate în timpul vieții pot fi luate în considerare pentru a determina dacă rezerva succesorală a fost afectată, iar existența unui soț supraviețuitor schimbă proporțiile în care se împarte patrimoniul.

Un părinte poate atribui prin testament o parte mai mare din avere unui singur copil, dar nu poate dispune liber de partea rezervată prin lege celorlalți moștenitori. Dacă dispoziția testamentară depășește cotitatea disponibilă, copilul prejudiciat poate solicita reducțiunea liberalității excesive, cu respectarea condițiilor stabilite de Codul civil.

Într-un caz concret, cotele nu se calculează exclusiv în funcție de numărul copiilor. Trebuie avute în vedere existența soțului supraviețuitor, gradul de rudenie, acceptarea moștenirii, donațiile anterioare și bunurile care alcătuiesc efectiv masa succesorală.

Materialul are caracter informativ și nu înlocuiește consultanța juridică. Situațiile particulare trebuie analizate de un avocat sau de un consilier juridic specializat în succesiuni.