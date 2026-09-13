Este proprietatea ta, dar nu poți face orice. Ce spune legea despre copacii din curte

Faptul că un copac se află pe o proprietate privată nu înseamnă automat că acesta poate fi tăiat fără nicio aprobare. Posibilitatea de a îndepărta un arbore depinde de mai mulți factori, printre care specia, amplasamentul terenului și motivul pentru care este făcută intervenția.

În anumite situații, proprietarul poate elimina un copac fără să solicite un document, în timp ce pentru alte specii sau în anumite zone este necesară obținerea prealabilă a unui aviz ori a unei aprobări. Regulile pot fi diferite și în funcție de prevederile stabilite la nivel local.

Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat care sunt situațiile în care proprietarii trebuie să respecte anumite formalități și ce sancțiuni pot fi aplicate în cazul tăierilor efectuate cu încălcarea prevederilor legale.

Intervențiile asupra vegetației pot avea un regim diferit și atunci când există o situație de urgență sau când trunchiul, coroana, ramurile ori rădăcinile unui copac depășesc limita proprietății și ajung pe terenul unui vecin.

Tăierea unui copac din propria curte nu este întotdeauna permisă fără aprobare. Regula depinde de specia arborelui, statutul terenului și regulile locale. Pomii fructiferi obișnuiți, gardul viu și tuia pot fi tăiați, de regulă, fără autorizație, însă unele localități impun aprobări suplimentare pentru anumiți arbori.

„Tăierea unui copac aflat în propria curte nu este întotdeauna o decizie care poate fi luată fără aprobări. Regimul aplicabil diferă în funcție de specia arborelui, de statutul juridic al acestuia și, în anumite cazuri, de regulile stabilite la nivel local. Astfel, în timp ce unii arbori pot fi îndepărtați fără autorizație, pentru alții este necesară obținerea prealabilă a unui aviz sau a unei aprobări. În cazul pomilor fructiferi obișnuiți, precum merii, prunii, perii și alte specii similare, tăierea nu necesită, de regulă, o aprobare. În general, această obligație nu se aplică nici în cazul gardului viu sau al unor plante precum tuia. Există însă localități în care regulamentele adoptate de consiliile locale stabilesc condiții suplimentare și impun obținerea unei aprobări înainte de îndepărtarea anumitor arbori.”, a explicat Bogdan Pițigoi

Nucul și castanul comestibil se află printre speciile pentru care există un regim juridic special. În cazul acestora, proprietarii trebuie să țină cont de reguli specifice înainte de a interveni asupra arborilor.

„Regimul este diferit în cazul nucului și al castanului comestibil, specii care beneficiază de o protecție juridică specială. Intervențiile asupra acestor copaci sunt supuse unor reguli specifice, iar pentru tăiere trebuie obținute în prealabil aprobările prevăzute de lege. În cazul altor specii, precum stejarul, bradul, fagul sau teiul, dimensiunea arborelui poate reprezenta un criteriu relevant. Regulamentele adoptate în anumite localități pot stabili limite privind diametrul trunchiului. Depășirea pragului prevăzut la nivel local poate atrage obligația obținerii unei aprobări înainte de tăiere. În unele situații, limita poate fi stabilită la aproximativ 10-15 centimetri. Prin urmare, faptul că un copac se află într-o proprietate privată nu înseamnă automat că poate fi îndepărtat fără îndeplinirea unor formalități.”, a adăugat specialistul

Regulile pot deveni mai stricte în funcție de locul în care se află proprietatea. Zonele protejate, zonele construite protejate și imobilele care au statut de monument istoric sau se află în zona de protecție a unui astfel de obiectiv pot avea un regim distinct.

„Tăierea unui copac poate fi supusă unor cerințe suplimentare, în funcție de amplasarea terenului și de statutul juridic al proprietății. Dacă imobilul se află într-o zonă protejată sau într-o zonă construită protejată, intervențiile asupra vegetației pot fi permise numai în anumite condiții. Prevederi similare se pot aplica proprietăților clasate ca monumente istorice ori celor situate în perimetrul de protecție al unui astfel de obiectiv. Trebuie avute în vedere și categoria de folosință, respectiv destinația juridică a terenului. Suprafețele încadrate diferit față de cele destinate în mod obișnuit curților și construcțiilor pot intra sub incidența altor norme. Totodată, anumite tipuri de vegetație beneficiază de un regim distinct. Dacă terenul sau arborii sunt vizați de legislația silvică, condițiile de tăiere diferă de cele aplicabile unui copac dintr-o curte obișnuită. Înainte de îndepărtarea arborelui trebuie verificate atât regimul acestuia, cât și situația juridică a terenului, deoarece aceste elemente stabilesc dacă este necesară obținerea unei aprobări sau a unui aviz.”, a precizat expertul.

O situație aparte poate apărea atunci când un arbore este bătrân, bolnav sau prezintă un risc de prăbușire. Pericolul poate afecta atât proprietarul terenului, cât și persoanele sau bunurile aflate în apropiere, mai ales atunci când trunchiul, coroana ori ramurile trec peste limita de proprietate.

În astfel de cazuri, legislația prevede posibilitatea unor intervenții în regim de urgență. Procedura este relevantă în special atunci când, în condiții normale, pentru îndepărtarea arborelui ar fi necesară o aprobare.

„O situație distinctă este cea a arborilor bătrâni ori bolnavi, care pot prezenta risc de prăbușire. Pericolul îi poate viza atât pe proprietarii terenurilor pe care se află copacii, cât și pe vecini, în special atunci când trunchiul, coroana sau ramurile depășesc linia de hotar și există posibilitatea evidentă a unei căderi. În asemenea cazuri sunt prevăzute proceduri de intervenție în regim de urgență. Dacă tăierea arborelui necesită în mod obișnuit o aprobare, iar acesta reprezintă un pericol iminent, poate fi solicitată emiterea urgentă a unui aviz. Cererea poate fi adresată primăriei, Protecției Civile, Inspectoratului pentru Situații de Urgență sau altor instituții competente, în funcție de circumstanțe. Această procedură este destinată cazurilor de forță majoră, în care sunt amenințate persoane, locuințe, bunuri ori alte obiective și există riscul ca arborele să se prăbușească în următoarele ore. Regimul de urgență se aplică însă numai arborilor pentru a căror tăiere este necesară o aprobare și în condiții obișnuite. Dacă îndepărtarea unui anumit copac nu presupune în mod normal obținerea unui aviz, documentul nu devine obligatoriu doar pentru că intervenția are loc într-o astfel de situație.”, a explicat avocatul pentru Digi24.

Intervenția în regim de urgență nu înseamnă, așadar, că orice copac aflat într-o situație periculoasă poate fi tăiat automat fără documentele prevăzute de lege. Aplicarea acestei proceduri depinde de regimul juridic al arborelui și de existența unui pericol iminent.

În situațiile în care este necesară o aprobare, proprietarul poate solicita emiterea urgentă a documentului de la instituția competentă, în funcție de circumstanțele concrete și de natura pericolului.

Tăierea unui arbore fără respectarea regulilor aplicabile poate atrage sancțiuni, inclusiv atunci când acesta se află pe un teren privat. Valoarea amenzii menționată de avocat este cuprinsă între aproximativ 3.000 și 5.000 de lei.