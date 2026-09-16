Până la 510 lei pentru angajați. Tichetele care se majorează din octombrie 2026. Cine le primește lunar sau ocazional

Angajații care beneficiază de tichete culturale vor putea primi sume mai mari, după actualizarea plafoanelor pentru a doua parte a anului 2026. Valoarea maximă ajunge la 260 de lei pentru tichetele acordate lunar și la 510 lei în cazul celor acordate ocazional, pentru fiecare eveniment. Noile sume au fost stabilite prin Ordinul comun nr. 1.187/3.177/2026 al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii.

Ordinul nr. 1.187/3.177/2026 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 778 din 15 septembrie 2026 și stabilește valorile indexate aplicabile tichetelor culturale în semestrul al doilea al acestui an.

Concret, plafonul este stabilit la maximum 260 de lei pe lună atunci când beneficiul este acordat lunar unui angajat.

Pentru tichetele culturale oferite ocazional, limita este de 510 lei pentru fiecare eveniment.

Față de valorile stabilite pentru perioada anterioară, plafonul lunar crește cu 10 lei, de la 250 la 260 de lei. În cazul acordării ocazionale, majorarea este de 20 de lei, de la 490 la 510 lei.

Sumele stabilite prin ordin reprezintă limite maxime. Asta nu înseamnă că fiecare salariat va primi automat 260 de lei lunar sau 510 lei pentru un eveniment.

Ordinul stabilește și perioada în care vor fi utilizate noile plafoane.

Valorile de maximum 260 de lei pe lună și 510 lei pentru fiecare eveniment sunt stabilite pentru semestrul al doilea din 2026.

Aceleași limite vor fi menținute și pentru primele două luni aferente semestrului I din 2027, respectiv februarie și martie 2027.

Ulterior, plafoanele vor putea fi din nou actualizate potrivit mecanismului de indexare prevăzut de legislația privind biletele de valoare.

Regulile generale privind acest beneficiu sunt stabilite prin Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Potrivit legii, tichetele culturale sunt destinate angajaților și pot fi acordate lunar sau ocazional. Banii nu pot fi utilizați pentru orice tip de cumpărături, ci sunt destinați achiziționării unor bunuri și servicii din domeniul cultural.

Astfel, tichetele pot fi folosite pentru abonamente sau bilete la spectacole și concerte, proiecții cinematografice, muzee, festivaluri, târguri și expoziții.

În aceeași categorie intră și accesul în parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor.

Tichetele pot fi utilizate și pentru cumpărarea de cărți, manuale școlare, albume muzicale sau filme, indiferent de format.

Majorarea plafonului nu trebuie confundată cu introducerea unui drept automat la suma maximă pentru fiecare salariat.

Legea nr. 165/2018 reglementează tichetele culturale ca o categorie de bilete de valoare acordate angajaților, iar ordinul publicat în septembrie stabilește nivelul maxim până la care pot ajunge sumele acordate.

Prin urmare, actul normativ nu stabilește că fiecare angajat din România trebuie să primească lunar 260 de lei, ci actualizează limita aplicabilă acestui beneficiu extrasalarial.

Noile valori sunt stabilite prin Ordinul comun nr. 1.187/3.177/2026, emis în baza Legii nr. 165/2018 și a normelor metodologice de aplicare a acesteia.