AfD câștigă teren puternic în Germania. CDU, partidul cancelarului Merz, la un minim istoric

Două alegeri regionale desfășurate duminică în Germania indică avansuri importante pentru formațiunile aflate la polii spectrului politic. Potrivit sondajelor la ieșirea de la urne, AfD s-a clasat pe primul loc în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, în timp ce Die Linke conduce la Berlin. CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, a înregistrat un rezultat foarte slab în landul din nord-estul țării. Formarea viitoarelor majorități va depinde însă de negocierile dintre partide.

Alternativa pentru Germania (AfD) este creditată cu cel mai mare număr de voturi în alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Occidentală. Sondajul realizat pentru televiziunea publică ARD indică 37% pentru AfD, față de 35,5% pentru social-democrații SPD.

Clasarea pe primul loc nu înseamnă însă automat că AfD va ajunge la conducerea landului. Celelalte principale formațiuni politice au exclus formarea unei coaliții cu partidul, astfel că viitoarea majoritate va depinde de configurația finală a parlamentului regional și de negocierile politice.

Scrutinul aduce un rezultat foarte slab pentru CDU, formațiunea cancelarului Friedrich Merz. Potrivit sondajului ARD, creștin-democrații au obținut 5,5% din voturi în Mecklenburg-Pomerania Occidentală.

Dacă rezultatul va fi confirmat, acesta va reprezenta cea mai slabă performanță a CDU într-un scrutin regional de după 1949. Partidul se află foarte aproape de pragul electoral de 5% necesar pentru reprezentarea în parlamentul landului.

Tot duminică au avut loc alegeri și în Berlin. Aici, sondajele la ieșirea de la urne plasează Die Linke pe prima poziție.

Estimarea ARD indică 24,5% pentru Die Linke, în timp ce CDU este creditată cu 20%. AfD ajunge la 16%, potrivit aceluiași sondaj.

Nici în Berlin clasarea pe primul loc nu este suficientă pentru preluarea conducerii capitalei. Die Linke va avea nevoie de parteneri pentru formarea unei majorități. Dacă formațiunea va reuși să obțină conducerea primăriei, ar fi pentru prima dată de la reunificarea Germaniei, în 1990, când partidul ar ajunge în această poziție.

Cele două scrutine regionale au loc într-o perioadă dificilă pentru CDU și pentru cancelarul Friedrich Merz. În Mecklenburg-Pomerania Occidentală, partidul său se află aproape de pragul electoral, iar în Berlin a fost depășit de Die Linke în sondajele realizate la închiderea urnelor.

Cifrele disponibile duminică seara provin din sondajele la ieșirea de la urne, astfel că distribuția finală a mandatelor și formulele de guvernare vor depinde de rezultatele definitive și de negocierile care vor urma.