Se schimbă regulile în Centrul Istoric. Obligația impusă restaurantelor și locuitorilor. Amenzile ajung la 10.000 de lei

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, joi, un nou regulament pentru Centrul Istoric al Capitalei, care introduce reguli mai stricte pentru restaurante, terase, alte firme, dar și pentru locuitorii din zonă. Sunt stabilite noi obligații privind colectarea separată a deșeurilor, curățenia, aprovizionarea și zgomotul. Gunoiul va trebui predat în saci identificabili inclusiv prin cod QR, aprovizionarea va fi permisă numai dimineața, iar încălcarea regulilor poate aduce amenzi de până la 10.000 de lei. În anumite situații, terasele își pot pierde avizul de amplasament.

Noul regulament a trecut de Consiliul General cu 41 de voturi „pentru”, fără voturi împotrivă și fără abțineri. Documentul va înlocui regulamentul adoptat în 2018 și stabilește un regim mai strict pentru activitățile desfășurate într-una dintre cele mai aglomerate zone ale Capitalei.

Măsurile se aplică în perimetrul delimitat de Bulevardul I.C. Brătianu, strada Halelor, Splaiul Independenței, Calea Victoriei și Bulevardul Regina Elisabeta.

Noile reguli au în vedere numărul mare de restaurante, terase și alte spații comerciale, precum și fluxul ridicat de bucureșteni și turiști care ajung zilnic în Centrul Istoric.

Una dintre cele mai importante modificări privește gestionarea deșeurilor. Acestea nu vor mai putea fi predate amestecat, fiind stabilite șase categorii distincte pentru colectare: hârtie și carton, plastic/PET și doze de aluminiu, sticlă, deșeuri biodegradabile și alimentare, textile și deșeuri periculoase provenite din deșeurile municipale.

Sacii vor conține informații despre tipul de deșeu și elemente de identificare precum coduri de bare sau coduri QR. Sacii și etichetele necesare urmează să fie furnizate de operatorul de salubrizare.

Dacă deșeurile sunt predate în amestec, operatorul va putea refuza colectarea lor. Totodată, acesta va avea obligația să sesizeze Poliția Locală pentru aplicarea măsurilor prevăzute de regulament.

Pentru fiecare categorie de deșeuri este stabilit și un program de colectare. Hârtia, cartonul și textilele vor fi ridicate în zilele de luni, miercuri și vineri.

Plasticul, PET-urile, dozele de aluminiu, sticla și deșeurile periculoase vor fi colectate marțea, joia și sâmbăta. În schimb, deșeurile biodegradabile și alimentare vor fi ridicate în fiecare zi.

Operațiunile de colectare vor avea loc exclusiv dimineața, în intervalul 06:00-10:00, conform programului stabilit pentru diferitele zone. Operatorul de salubrizare nu va avea voie să ridice deșeurile în afara perioadei prevăzute.

Regulile devin mai stricte și pentru administratorii teraselor. Aceștia vor fi responsabili permanent pentru curățenia spațiului ocupat și a trotuarului aferent și vor trebui să asigure inclusiv spălarea zonelor respective.

Deșeurile rezultate în urma curățeniei nu vor putea fi abandonate pe domeniul public sau privat.

Pentru anumite încălcări, sancțiunea nu se va limita la amendă. Nerespectarea condițiilor privind amplasarea și întreținerea terasei poate determina retragerea avizului de amplasament pentru anul în curs. Aceeași măsură poate fi luată dacă un operator economic care deține o terasă abandonează deșeuri.

La intrarea în spațiile comerciale vor trebui instalate recipiente pentru deșeurile de mici dimensiuni. Acestea vor avea inclusiv un compartiment separat destinat mucurilor de țigară și vor trebui golite și igienizate permanent.

Vitrinele, umbrelele și mobilierul teraselor vor trebui spălate cel puțin săptămânal.

Pentru unitățile care generează ulei alimentar uzat apare și obligația colectării separate a acestuia și predării către un operator autorizat.

Schimbări importante sunt prevăzute și pentru mașinile care aprovizionează restaurantele, magazinele și celelalte afaceri din Centrul Istoric.

Accesul pentru aprovizionare va fi permis exclusiv între orele 06:00 și 10:00. Vehiculele utilizate în acest scop vor trebui să aibă o masă totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone.

Controlul accesului urmează să fie întărit și prin tehnologie. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a regulamentului, Administrația Străzilor București ar urma să monteze la intrările în Centrul Istoric camere dotate cu sisteme pentru citirea numerelor de înmatriculare.

Municipalitatea introduce prevederi explicite și împotriva poluării fonice. Utilizarea în exteriorul clădirilor a difuzoarelor, amplificatoarelor și altor sisteme audio va fi interzisă atunci când sunetul produs creează disconfort și afectează ordinea și liniștea publică.

Nu vor putea fi instalate permanent astfel de echipamente pe fațade, pe terase sau în apropierea intrărilor dacă acestea sunt orientate către domeniul public.

Vor exista însă excepții pentru evenimentele publice autorizate și pentru situațiile în care organizatorii dețin o autorizație emisă de autoritatea competentă, în limitele prevăzute de aceasta.

Încălcarea noului regulament poate aduce sancțiuni importante atât persoanelor fizice, cât și firmelor.

Pentru persoanele fizice, amenzile sunt cuprinse, în funcție de abatere, între 1.000 și 10.000 de lei. Lipsa unui contract pentru colectarea deșeurilor, încălcarea anumitor obligații privind spațiile comerciale și terasele sau nerespectarea prevederilor referitoare la zgomot pot atrage sancțiuni de 5.000 până la 10.000 de lei.

În cazul persoanelor juridice, încălcarea regulilor referitoare la terase, salubrizare, abandonarea deșeurilor sau poluarea fonică poate fi sancționată, în anumite situații, cu amenzi între 8.000 și 10.000 de lei.

Nici firma responsabilă de salubrizare nu va fi lipsită de obligații. În cazul unei solicitări venite din partea Poliției Locale, operatorul va trebui să ridice deșeurile stradale și să curețe zona într-un interval stabilit prin regulament.

Între orele 06:00 și 18:00, intervenția va trebui realizată în maximum 45 de minute. Pe timpul nopții, între 18:00 și 06:00, termenul maxim va fi de 120 de minute.

Coșurile de gunoi amplasate pe domeniul public vor trebui golite zilnic și ori de câte ori situația o impune. În perioada martie-octombrie, acestea vor trebui spălate săptămânal.

Noile obligații nu îi vizează numai pe comercianți. Persoanele fizice și asociațiile de proprietari din Centrul Istoric vor trebui, la rândul lor, să colecteze separat deșeurile.

Gunoiul va fi depozitat în saci sau europubele inscripționate în funcție de categoria de deșeu, iar locuitorii și asociațiile vor trebui să aibă contract cu operatorul de salubrizare.

Sacii pregătiți pentru colectare vor putea fi scoși la limita proprietății numai între orele 06:00 și 09:00.

Noul regulament va înlocui HCGMB nr. 247/2018. Poliția Locală a Municipiului București va fi responsabilă de constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor, iar prevederile referitoare la sancțiuni vor deveni aplicabile la zece zile după aducerea hotărârii la cunoștință publică.