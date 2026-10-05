Ce trebuie să știi înainte să alegi o ușă automată. Șapte criterii care contează mai mult decât prețul

O ușă automată influențează felul în care oamenii intră într-o clădire, viteza cu care circulă, siguranța accesului și chiar consumul de energie. Alegerea sa nu ar trebui făcută doar după aspect sau preț, deoarece o soluție potrivită pentru un magazin poate funcționa complet diferit într-un spital, hotel, aeroport ori într-o clădire de birouri.

Înainte de a decide, trebuie stabilit ce rol va avea fiecare ușă automată în funcționarea clădirii. Cât de intens va fi utilizată? Cine va trece prin ea? Ce spațiu există pentru deschidere? Trebuie conectată la controlul accesului? Ce se întâmplă în cazul unei pene de curent sau al unei situații de urgență?

Răspunsurile la aceste întrebări stabilesc tipul ușii, dimensiunile, automatizarea, senzorii și programul de mentenanță necesar.

Numărul persoanelor care utilizează zilnic intrarea este unul dintre primele criterii de analizat. La fel de important este însă modul în care traficul se distribuie pe parcursul zilei.

O clădire de birouri poate avea două intervale foarte aglomerate, dimineața și la finalul programului. Într-un supermarket, fluxul poate varia în funcție de zi și oră, iar într-un spital accesul trebuie să rămână disponibil permanent pentru pacienți, personal, aparținători și echipamente medicale.

De aceea, nu este suficientă o estimare generală a numărului de utilizatori. Trebuie analizate:

volumul de trafic din orele de vârf;

sensul predominant de circulație;

posibilitatea ca mai multe persoane să ajungă simultan la ușă;

dimensiunea bagajelor, cărucioarelor sau echipamentelor transportate;

numărul de cicluri de deschidere și închidere;

programul de funcționare al clădirii.

O ușă subdimensionată poate crea blocaje și poate fi supusă unei uzuri accelerate. Una supradimensionată poate crește inutil costul investiției și pierderile de energie.

O intrare nu este folosită de un utilizator „standard”. Prin aceeași ușă pot trece copii, vârstnici, persoane cu mobilitate redusă, părinți cu cărucioare, oameni care transportă bagaje sau angajați care manevrează echipamente voluminoase.

Viteza de deschidere, timpul în care ușa rămâne deschisă, lățimea liberă de trecere și sensibilitatea senzorilor trebuie adaptate acestor categorii. Într-un centru medical, de exemplu, ușa trebuie să permită trecerea facilă a unui pat sau a unui cărucior medical. Într-un aeroport, trebuie luate în calcul bagajele, grupurile de călători și fluxul continuu.

Accesibilitatea nu este, așadar, o funcție suplimentară adăugată la final, ci unul dintre criteriile de la care pornește proiectarea soluției.

Ușile automate nu funcționează toate după aceeași logică. Alegerea mecanismului de deschidere depinde de configurația accesului, intensitatea traficului, arhitectură și cerințele de utilizare.

Ușile culisante sunt frecvent utilizate în spațiile intens circulate deoarece permit un acces larg și un flux rapid. Pentru funcționarea lor este însă necesar spațiu lateral suficient pentru deplasarea canaturilor.

În zonele în care acest spațiu nu există sau unde trebuie automatizată o intrare cu deschidere clasică, pot fi potrivite uși automate batante. Acestea pot avea unul sau două canaturi și pot fi configurate în funcție de dimensiunea și greutatea ușii, de intensitatea utilizării și de cerințele traseului de acces.

Pentru intrările reprezentative ale hotelurilor, clădirilor de birouri, aeroporturilor sau centrelor comerciale pot fi luate în calcul și uși rotative. Acestea permit circulația continuă și limitează schimbul direct de aer dintre interior și exterior, contribuind la reducerea curenților de aer și a pierderilor de căldură sau răcire.

Ușa rotativă nu este însă automat cea mai potrivită pentru orice intrare. Dimensiunea, numărul de compartimente, viteza de rotație și soluțiile alternative de acces trebuie stabilite în funcție de profilul utilizatorilor și de cerințele clădirii.

O eroare frecventă este alegerea ușii după finalizarea golului de acces. În realitate, soluția ar trebui stabilită cât mai devreme, pentru a putea fi integrată corect în fațadă și în instalațiile clădirii.

Trebuie verificate dimensiunile golului, spațiul disponibil deasupra și în lateral, structura pe care se montează automatizarea, pardoseala, alimentarea electrică și traseele cablurilor. Pentru o intrare exterioară contează și expunerea la vânt, ploaie, variații de temperatură sau praf.

Materialele și finisajele trebuie corelate cu arhitectura, dar fără a sacrifica funcționalitatea. Greutatea canaturilor din sticlă, dimensiunea profilelor și tipul de finisaj pot influența mecanismul necesar și modul de instalare.

O analiză făcută târziu poate duce la adaptări improvizate, limitarea deschiderii sau costuri suplimentare pentru modificarea fațadei și a instalațiilor.

Senzorii au rolul de a detecta apropierea utilizatorilor și de a supraveghea zona de trecere, astfel încât ușa să nu se închidă atunci când o persoană sau un obstacol se află în raza sa de acțiune. Prezența lor nu este însă suficientă dacă sunt aleși, poziționați sau reglați necorespunzător.

Siguranța depinde de întregul ansamblu: mecanismul de acționare, viteza și forța mișcării, distanțele de protecție, senzorii, comenzile și modul în care ușa reacționează în situații neprevăzute.

Configurația trebuie raportată la cerințele standardului european EN 16005 și la evaluarea de risc realizată pentru accesul respectiv. O intrare utilizată de copii, persoane vârstnice sau persoane cu mobilitate redusă poate necesita setări și măsuri de protecție diferite față de un acces tehnic destinat personalului instruit.

Trebuie analizat separat și comportamentul ușii în caz de incendiu, pană de curent sau evacuare. În funcție de rolul accesului, poate fi necesară deschiderea automată, trecerea în regim manual, conectarea la sistemul de detecție a incendiului sau utilizarea unei soluții constructive speciale.

O ușă automată modernă nu lucrează neapărat izolat. Poate fi conectată la sisteme de control al accesului, cititoare de carduri, interfoane, sisteme antiefracție, instalații de management al clădirii sau soluții de protecție la incendiu.

Înainte de alegere trebuie stabilit cine transmite comanda de deschidere și în ce condiții. Ușa se activează la apropierea oricărei persoane sau numai după validarea accesului? Trebuie să rămână blocată în afara programului? Are nevoie de moduri diferite de funcționare pentru zi, noapte sau situații de urgență?

Contează și poziționarea senzorilor. Dacă zona de detecție este prea extinsă, ușa se poate deschide inutil la trecerea persoanelor prin apropiere. Dacă este prea restrânsă, reacția poate întârzia și poate afecta confortul sau siguranța utilizatorilor.

Automatizarea trebuie configurată în raport cu fluxul real, nu doar testată în condițiile ideale din momentul punerii în funcțiune.

Prețul de achiziție este doar o parte din costul unei uși automate. Pe termen lung contează consumul de energie, frecvența reviziilor, disponibilitatea pieselor de schimb, timpul de intervenție și impactul unei eventuale opriri.

Într-un spațiu comercial sau într-o clădire publică, o ușă blocată poate afecta accesul clienților și poate crea probleme de siguranță. Într-un spital sau aeroport, continuitatea funcționării poate fi critică.

Mentenanța preventivă presupune verificarea mecanismelor, a elementelor mobile, a senzorilor, a componentelor electromecanice și a parametrilor de funcționare. Frecvența reviziilor trebuie stabilită în funcție de numărul de cicluri, intensitatea traficului, mediul de instalare și recomandările producătorului.

Un echipament mai ieftin la achiziție poate deveni costisitor dacă necesită intervenții frecvente, are piese greu de procurat sau nu este dimensionat pentru traficul real.

Înainte de alegerea soluției, proiectantul, proprietarul sau administratorul clădirii ar trebui să poată răspunde clar la câteva întrebări:

Câte persoane vor utiliza accesul și când apar vârfurile de trafic?

Ce lățime liberă de trecere este necesară?

Ce categorii de utilizatori trebuie avute în vedere?

Există suficient spațiu pentru mecanism și pentru deplasarea canaturilor?

Ușa face parte dintr-o cale de evacuare?

Cu ce sisteme ale clădirii trebuie integrată?

Cum va funcționa în cazul unei pene de curent?

Ce operațiuni de mentenanță sunt necesare și la ce interval?

Cine asigură intervențiile și disponibilitatea pieselor?

Care este costul total estimat pe durata de utilizare?

Alegerea corectă nu pornește de la întrebarea „Ce model arată mai bine?”, ci de la modul în care trebuie să funcționeze accesul în fiecare zi. O ușă bine aleasă se integrează firesc în clădire, răspunde profilului utilizatorilor și își face treaba fără să atragă atenția. Tocmai această funcționare aparent simplă este rezultatul unei proiectări corecte.