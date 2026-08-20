Alertă pe râul Jiu după apariția a mii de pești morți. Autoritățile verifică două posibile cauze

Mii de pești morți au fost observați pe râul Jiu, în zona Turceni, din județul Gorj, iar autoritățile au început verificări pentru stabilirea cauzei mortalității piscicole. Inspectorii analizează calitatea apei și modul în care au fost exploatate amenajările hidrotehnice din zonă. Ancheta vizează inclusiv operațiunile recente de la Hidrocentrala Turceni, dar și posibilitatea producerii unei poluări.

Apariția unui număr mare de pești morți pe râul Jiu a determinat Apele Române să trimită specialiști în zona Turceni pentru verificări tehnice și pentru evaluarea condițiilor din apă. Inspectorii analizează inclusiv manevrele realizate la baraj și debitele uzinate în perioada recentă, pentru a stabili dacă exploatarea amenajărilor hidrotehnice ar putea avea legătură cu fenomenul observat.

„În urma sesizărilor privind mortalitatea piscicolă semnalată pe râul Jiu, în zona Turceni, specialiștii Apele Române Jiu s-au deplasat în teren pentru a verifica situația și pentru a identifica eventualele cauze care au condus la apariția fenomenului. Reprezentanții Laboratorului de Calitatea Apelor al #SGAGorj vor preleva probe de apă, acestea urmând să fie analizate pentru determinarea parametrilor de calitate relevanți. Totodată, specialiștii din cadrul Serviciului Exploatare efectuează verificări în teren pentru a analiza modul de exploatare a amenajărilor hidrotehnice din zonă și pentru a stabili dacă manevrele efectuate la baraj au respectat prevederile Regulamentului de exploatare. Verificările au ca scop obținerea unei imagini complete asupra situației, atât din punct de vedere al calității apei, cât și al modului de exploatare a infrastructurii hidrotehnice”, transmite Apele Române.

Condițiile hidrologice din luna august reprezintă o altă pistă analizată în cazul mortalității piscicole de pe Jiu. Biologii avertizează că seceta prelungită și temperaturile ridicate pot determina reducerea nivelului de oxigen dizolvat din apă, situație care poate deveni periculoasă pentru pești și pentru alte organisme acvatice.

Scăderea debitului și încălzirea accentuată a apei pot diminua cantitatea de oxigen disponibilă, iar efectele devin mai severe atunci când astfel de condiții persistă. Stabilirea cauzei exacte necesită însă rezultatele analizelor de laborator și corelarea acestora cu datele hidrologice și cu operațiunile desfășurate în zonă.

În paralel cu verificările efectuate de Apele Române, Garda de Mediu a prelevat probe din mai multe puncte de control pentru a determina dacă mortalitatea piscicolă a fost provocată de contaminarea apei. Analizele trebuie să indice dacă există substanțe sau modificări ale parametrilor care ar putea confirma existența unei surse de poluare.

Inspectorii urmăresc două posibile scenarii în această etapă: producerea accidentală a unei poluări chimice sau existența unui deversament neautorizat provenit de la un operator economic din zonă. Până la obținerea rezultatelor analizelor și finalizarea verificărilor tehnice, cauza apariției miilor de pești morți pe Jiu nu este stabilită oficial.