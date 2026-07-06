Dezastru ecologic pe Lacul Corbu. Aproape 20 de tone de pește au murit, iar autoritățile caută cauza

Dezastru ecologic pe Lacul Corbu din județul Constanța, unde mii de pești au fost găsiți morți la suprafața apei. Specialiștii au început o anchetă și au prelevat probe de apă și exemplare biologice pentru a stabili cauza exactă a mortalității. Primele evaluări indică drept explicație posibilă scăderea bruscă a nivelului de oxigen din apă, însă este analizată și ipoteza unei poluări. Proprietarul amenajării piscicole estimează că pierderile se ridică la aproape 20 de tone de pește.

Dezastrul ecologic de pe Lacul Corbu din Constanța este analizat de specialiști, după ce mii de pești au fost descoperiți plutind pe luciul apei. Dimensiunea fenomenului este vizibilă atât de la nivelul solului, cât și din imagini aeriene, iar autoritățile încearcă să stabilească ce a provocat mortalitatea masivă

Echipele de intervenție au prelevat probe de apă și exemplare de pește, care vor fi analizate în laborator. Ancheta urmărește identificarea factorului care a declanșat fenomenul și verificarea tuturor ipotezelor luate în calcul.

În acest context, specialiștii de la Institutul de Cercetări Marine spun că temperaturile extreme și precipitațiile abundente din ultimele zile reprezintă principalele direcții de analiză.

„Vom analiza, pe de-o parte, ca și posibilă cauză, temperaturile ridicate din ultima perioadă. O apă caldă nu reține prea bine oxigenul. Pe de altă parte, putem investiga și implicarea ploilor abundente, torențiale, din ultimele zile”, a declarat Victor Niţă, de la Institutul de Cercetări Marine.

Pe lângă efectele caniculei și ale precipitațiilor torențiale, în anchetă este analizată și posibilitatea existenței unei surse de poluare. Potrivit proprietarului amenajării piscicole, apa ajunsă în lac după ploile recente ar fi fost contaminată, iar acesta susține că deversările ar proveni din sistemul de canalizare.

Compania de apă respinge însă aceste acuzații și afirmă că infrastructura exploatată nu permite evacuarea apei în lac. Totodată, reprezentanții autorităților susțin că primele verificări indică o altă cauză probabilă.

„Stația de pompare nu are nici măcar descărcare de siguranță la nivelul lacului. Primele evaluări ale autorităților indică drept cauză probabilă temperaturile ridicate și reducerea oxigenului dizolvat din apă”, a declarat Otilia Orac, reprezentant Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură.

În paralel cu investigațiile, proprietarul amenajării piscicole încearcă să evalueze impactul economic al incidentului, pe care îl consideră devastator pentru activitatea desfășurată în ultimii ani.