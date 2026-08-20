Storia.ro: Piața chiriilor se încinge înainte de noul an universitar: Cererea a crescut cu 45% în iulie

Studenții nici nu au început încă să-și caute locuințe pentru noul an universitar, iar piața chiriilor dă deja semne de agitație. Cererea pentru apartamente a crescut puternic în luna iulie, însă prețurile au rămas aproape neschimbate. În marile orașe, diferențele sunt însă uriașe, de la 230 de euro la peste 1.000 de euro lunar.

Numărul contactărilor pentru apartamentele oferite spre închiriere a crescut în iulie cu 45% față de luna iunie și cu 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit unei analize realizate de Storia.ro. În același timp, interesul pentru locuințele disponibile pe piață a început să crească înaintea perioadei în care studenții își caută chirii pentru noul an universitar.

Paginile anunțurilor de închiriere au înregistrat în iulie cu 32% mai multe vizualizări decât în luna precedentă și cu 12% mai multe comparativ cu iulie 2025. Evoluția indică o intensificare a activității pe piața chiriilor, în contextul apropierii noului an universitar.

Creșterea cererii nu s-a reflectat, deocamdată, într-o majorare generalizată a prețurilor. Chiria medie solicitată pentru apartamentele cu una până la trei camere din cele zece orașe analizate s-a situat la aproximativ 536 de euro pe lună. Valoarea a înregistrat variații de mai puțin de 1% atât față de iunie, cât și comparativ cu iulie 2025.

Cluj-Napoca a rămas cea mai scumpă piață dintre cele analizate, cu o chirie medie de 599 de euro pe lună, urmată îndeaproape de București, unde media a ajuns la 593 de euro. La polul opus se află Arad, cu o chirie medie de 350 de euro pentru locuințele analizate.

În Cluj-Napoca, chiria medie solicitată pentru o garsonieră a fost de 400 de euro pe lună. Pentru un apartament cu două camere, proprietarii au cerut, în medie, 599 de euro, în timp ce locuințele cu trei camere au ajuns la o chirie medie de 749 de euro.

În București, diferențele de preț dintre sectoare sunt semnificative. Garsonierele au fost listate la prețuri medii cuprinse între 390 de euro în Sectorul 2 și 450 de euro în Sectorul 1. În cazul apartamentelor cu două camere, chiriile au variat între 500 de euro în Sectorul 4 și 650 de euro în Sectoarele 1 și 2.

Astfel, diferența dintre cele mai ieftine și cele mai scumpe zone analizate ajunge la 150 de euro pe lună, ceea ce înseamnă 1.800 de euro într-un an. Cele mai mari discrepanțe se observă însă în cazul apartamentelor cu trei camere. Chiria medie pornește de la 600 de euro în Sectorul 6 și ajunge la 1.150 de euro în Sectorul 1, rezultând o diferență de 550 de euro pe lună sau 6.600 de euro pe an.

În Brașov, chiria medie solicitată a fost de 350 de euro pentru o garsonieră, 500 de euro pentru un apartament cu două camere și 650 de euro pentru o locuință cu trei camere.

În Constanța, garsonierele au ajuns la o chirie medie de 350 de euro, cu 10% peste nivelul din iulie 2025 și cu 8% mai mult comparativ cu luna iunie. În schimb, apartamentele cu două camere s-au menținut la 500 de euro, iar cele cu trei camere la 650 de euro.

În Iași, prețurile au rămas stabile față de perioadele anterioare. Chiria medie a fost de 350 de euro pentru o garsonieră, 450 de euro pentru un apartament cu două camere și 550 de euro pentru unul cu trei camere.

La Timișoara, proprietarii au solicitat, în medie, 300 de euro pentru o garsonieră, 450 de euro pentru un apartament cu două camere și 500 de euro pentru unul cu trei camere.

În Sibiu, nivelurile au fost de 300 de euro pentru garsoniere, 400 de euro pentru apartamentele cu două camere și 500 de euro pentru cele cu trei camere.

În Craiova, chiriile medii solicitate au fost de 300 de euro pentru garsoniere, 400 de euro pentru apartamentele cu două camere și 525 de euro pentru locuințele cu trei camere.

În Oradea, chiria medie a fost de 300 de euro pentru o garsonieră, 400 de euro pentru un apartament cu două camere și 460 de euro pentru unul cu trei camere.

Aradul a avut cele mai accesibile garsoniere dintre orașele analizate, cu o chirie medie de 230 de euro. Pentru apartamentele cu două camere, proprietarii au solicitat în medie 350 de euro, în timp ce locuințele cu trei camere au avut o chirie medie de 450 de euro.