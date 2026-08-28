Fermierii pot primi înapoi 50% din prima de asigurare. Ce condiții trebuie îndeplinite

Fermierii care își asigură culturile, plantațiile sau animalele vor putea beneficia de un sprijin nerambursabil de 50% din valoarea eligibilă a primei de asigurare achitate. Ministerul Agriculturii, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), a publicat în consultare Ghidul Solicitantului pentru intervenția DR-31, aferentă sesiunii din 2026.

Intervenția DR-31 „Contribuții financiare la plata primelor de asigurare” este destinată fermierilor activi și urmărește reducerea costurilor suportate pentru protejarea exploatațiilor agricole.

Ajutorul nerambursabil reprezintă 50% din valoarea primei de asigurare care este considerată eligibilă și a fost efectiv achitată.

Astfel, pentru o primă de asigurare cu o componentă eligibilă de 20.000 de lei, fermierul ar putea primi un sprijin de 10.000 de lei.

Agricultorul trebuie însă să plătească mai întâi integral prima de asigurare. Sunt incluse atât partea eligibilă, cât și eventualele costuri neeligibile.

Plata trebuie efectuată de solicitant. Nu sunt acceptate compensările sau plățile realizate de o altă persoană în numele fermierului, iar documentele bancare trebuie să permită identificarea solicitantului și a contractului de asigurare, precizează agrointel.ro.

Una dintre noutățile importante ale proiectului pentru sesiunea din 2026 este includerea sectorului zootehnic.

Această componentă nu este însă definitivă. Ministerul Agriculturii precizează că eligibilitatea polițelor de asigurare din zootehnie este condiționată de acceptarea prevederilor de către Comisia Europeană.

Beneficiarii DR-31 sunt fermierii activi, potrivit legislației naționale și Planului Strategic al Politicii Agricole Comune 2023-2027.

Persoana fizică sau reprezentantul legal al unei persoane juridice trebuie să aibă minimum 18 ani la momentul depunerii cererii.

Contractul de asigurare trebuie să vizeze producția agricolă dintr-un sector eligibil și să acopere cel puțin unul dintre riscurile acceptate prin DR-31.

Proiectul include trei categorii principale. Prima cuprinde fenomenele climatice nefavorabile, precum seceta, arșița, inundațiile, grindina, înghețul, furtunile, vijeliile, ploile torențiale, tornadele, uraganele și ploile excesive sau de lungă durată.

Sunt eligibile și riscurile generate de organisme dăunătoare plantelor, precum și bolile animalelor, în condițiile prevăzute pentru sectorul zootehnic.

Există și o condiție privind dimensiunea pagubelor. Contractul trebuie să acopere pierderile care depășesc un prag de minimum 20% din producția medie anuală a fermierului, raportată la suprafața sau efectivul de animale asigurat.

Producția medie anuală poate fi stabilită pe baza celor trei ani anteriori. O altă variantă este calcularea unei medii pe trei ani din ultimii cinci ani, după eliminarea celei mai mari și celei mai mici valori.

În cazul fermierilor care nu au un istoric de producție, media poate fi determinată de compania de asigurări folosind informațiile disponibile pentru zona respectivă și alte criterii relevante.

Polița poate acoperi și pierderi mai mici de 20%, dar costul suplimentar al protecției pentru această componentă nu va fi subvenționat.

Aceeași regulă se aplică atunci când contractul conține și riscuri care nu sunt eligibile. Costul suplimentar trebuie evidențiat separat și nu va intra în calculul ajutorului.

Contractele de asigurare parametrice nu sunt eligibile dacă paguba este stabilită prin indici sau alte metode care nu presupun determinarea efectivă a pierderii de producție.

Informațiile din polițele de asigurare vor fi comparate cu cele existente în baze oficiale precum Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS), Registrul Agricol și registrele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Dacă suprafața sau efectivul de animale identificat în bazele oficiale este mai mic decât cel menționat în contract, valoarea primei eligibile va fi redusă proporțional.

În situația inversă, când datele oficiale indică o suprafață sau un efectiv mai mare decât cel asigurat, sprijinul va fi acordat numai pentru ceea ce apare în contract.

Pentru sectorul vegetal sunt eligibile contractele aferente culturilor din sesiunea în desfășurare, dacă polița este valabilă la momentul depunerii cererii.

O prevedere specială îi vizează pe fermierii care, în urma unei calamități, au fost nevoiți să desființeze o cultură compromisă și să înființeze alta în locul acesteia. În limbaj agricol, această operațiune este cunoscută drept „întoarcerea culturii”. În anumite condiții, pot fi eligibile atât contractul de asigurare pentru cultura calamitată, cât și cel încheiat pentru cultura înființată ulterior.

Culturile trebuie să apară în IACS sau în Registrul Agricol, iar fermierul trebuie să dețină documente oficiale care demonstrează calamitatea. Contractele trebuie, de asemenea, să fie valabile la data depunerii cererii.

Ghidul conține reguli distincte și pentru culturile duble, pepiniere, plantații și culturile perene.

Proiectul stabilește și o serie de excluderi. Contractele pentru producția viticolă nu sunt eligibile, la fel ca cele ale fermierilor care fac parte din organizații de producători din sectorul legume-fructe sprijinite prin intervenția sectorială specifică.

În zootehnie nu poate fi acordat ajutor pentru efectivele asigurate împotriva unor boli transmisibile pentru care au fost deja acordate despăgubiri prin alte programe cu finanțare națională sau europeană.

Trebuie evitată și supracompensarea. Dacă un fermier primește ajutoare din mai multe surse pentru aceeași pagubă, valoarea totală nu poate depăși pierderea efectiv înregistrată.

Dosarul va cuprinde contractul de asigurare și anexele acestuia, precum și documentele care demonstrează achitarea integrală a primei.

Pot fi acceptate, în funcție de metoda folosită, ordinul de plată și extrasul bancar, chitanța, documentele aferente plății prin POS, borderoul de depunere a numerarului sau confirmarea plății online însoțită de extrasul de cont.

În funcție de situație, pot fi necesare și documente din Registrul Agricol, adeverințe de la primărie, acte privind veniturile sau înființarea solicitantului.

Sunt obligatorii actul de identitate al persoanei fizice sau reprezentantului legal și documentul bancar care conține informațiile privind instituția financiară, titularul contului, CUI-ul și IBAN-ul utilizat pentru derularea sprijinului.

Pentru DR-31 este prevăzută o sesiune anuală. Perioada exactă de depunere și bugetul disponibil vor fi stabilite prin anunțul de lansare.

Documentația va fi transmisă online prin portalul AFIR. Cererea trebuie completată electronic în limba română, iar documentele justificative vor fi scanate și încărcate în sistem.

O cerere retrasă sau declarată neeligibilă poate fi redepusă o singură dată în aceeași sesiune.

În urma verificărilor, AFIR poate declara solicitarea eligibilă, neeligibilă sau „eligibilă fără finanțare”, dacă bugetul disponibil nu este suficient.

Fermierii nemulțumiți de rezultatul evaluării sau de valoarea stabilită ca eligibilă vor putea depune o contestație online în maximum șapte zile lucrătoare de la primirea notificării.

Documentul se află în acest moment în consultare, astfel că regulile pot fi modificate. În plus, includerea polițelor pentru sectorul zootehnic rămâne condiționată de acceptarea acestei prevederi de către Comisia Europeană.