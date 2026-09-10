Reguli noi pentru prosumatori. Cine poate primi bani de la AFM pentru baterii de stocare

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat forma finală a Ghidului de finanțare pentru programul destinat instalării sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile. Documentul aduce mai multe modificări față de varianta aflată în consultare publică, inclusiv în ceea ce privește accesul prosumatorilor la finanțare, modul de selecție și cerințele tehnice pentru baterii.

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE) susține că majoritatea observațiilor și propunerilor pe care le-a transmis AFM și Ministerului Mediului în perioada consultării publice au fost incluse în forma finală a ghidului.

Printre schimbările evidențiate de organizație se numără posibilitatea ca prosumatorii care au cumpărat deja o baterie din fonduri proprii să poată solicita finanțare, introducerea unei selecții pe bază de punctaj și creșterea cerinței minime privind numărul de cicluri ale bateriilor.

Potrivit APCE, una dintre cele mai importante modificări privește condițiile de acces la program.

Forma finală stabilește drept condiție de fond calitatea de prosumator. Astfel, vor putea solicita finanțare inclusiv prosumatorii care dețin deja o baterie cumpărată din propriile fonduri.

Există însă o excepție importantă. Nu vor fi eligibile persoanele care au beneficiat anterior de finanțare pentru achiziția unei baterii, fie prin programul Casa Verde 2024, fie prin REPower.

Modificarea elimină astfel una dintre problemele semnalate de APCE în perioada în care proiectul ghidului s-a aflat în consultare publică.

O altă schimbare privește modul în care vor fi selectați beneficiarii.

Conform APCE, articolul 19 din forma finală a ghidului introduce o metodologie de punctaj care va fi calculat automat prin intermediul aplicației informatice și aplicat în mod uniform solicitanților.

Asociația arată că noul mecanism înlocuiește evaluarea pe baza puterii instalate pe care o considera discreționară.

Criteriile de eligibilitate, metodologia de punctaj și termenele în care pot fi formulate contestații sunt, de asemenea, descrise în forma finală a documentului.

Au fost modificate și condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească sistemele de stocare cumpărate prin program.

Cerința minimă privind durata de funcționare a bateriilor a fost majorată de la 3.000 la 5.000 de cicluri complete.

APCE consideră că această modificare ar trebui să conducă la finanțarea unor baterii de o calitate mai bună.

O altă prevedere contestată în etapa de consultare publică privea accesul persoanelor autorizate la datele bateriei sau invertorului.

Potrivit asociației, această prevedere a fost eliminată. În forma finală este prevăzută verificarea locală a sistemului, fără acces la parolele invertoarelor sau bateriilor.

Ghidul clarifică și sursa energiei care va fi stocată în bateriile finanțate prin program.

Conform APCE, documentul prevede explicit finanțarea bateriilor care se încarcă din excedentul invertorului, și nu din rețeaua de alimentare.

Programul este astfel orientat către stocarea energiei regenerabile produse de prosumator.

Asociația precizează că vor trebui urmărite în continuare aspectele legate de aplicarea efectivă a ghidului, inclusiv modul concret de calcul al punctajului și desfășurarea sesiunilor de înscriere.

APCE apreciază modul în care AFM și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor au răspuns observațiilor formulate în perioada de consultare publică.