Ai un salariu de 6.000 de lei brut? Câți bani îți rămân după taxe

Un salariu de 6.000 de lei brut nu înseamnă că angajatul încasează integral această sumă. În România, contribuțiile sociale și impozitul pe venit sunt reținute înainte de plata salariului. În scenariul de calcul prezentat pentru perioada de după 1 iulie 2026, venitul net ajunge la aproximativ 3.523 de lei. Suma rămasă după taxe depinde de deducerile aplicabile și de situația fiscală a salariatului.

Sumele reținute pentru taxe și contribuții se calculează pornind de la salariul brut înscris în contractul individual de muncă, iar prima contribuție luată în considerare este cea pentru pensii, denumită CAS.

Contribuția de asigurări sociale se determină prin aplicarea cotei de 25% asupra salariului brut. Pentru un angajat cu un venit brut lunar de 6.000 de lei, suma reținută pentru pensii este de 1.500 de lei.

Separat, din salariu se oprește contribuția de asigurări sociale de sănătate, cunoscută drept CASS. Aceasta reprezintă 10% din venitul brut, respectiv 600 de lei în exemplul analizat.

Impozitul pe venit se stabilește după scăderea contribuțiilor sociale și a deducerii personale din baza de calcul. Cota aplicată veniturilor salariale este de 10%.

În exemplul prezentat, pentru salariul brut de 6.000 de lei este luată în calcul o deducere personală de aproximativ 130 de lei. Rezultă un impozit pe venit de aproximativ 377 de lei. Scenariul presupune că salariatul are funcția de bază la angajatorul respectiv și nu beneficiază de alte deduceri sau facilități fiscale.

Venitul net se obține prin scăderea CAS, CASS și a impozitului pe venit din salariul brut, deducerea personală fiind folosită pentru stabilirea sumei impozabile.

Element de calcul Sumă Salariu brut 6.000 de lei CAS – contribuția pentru pensii 1.500 de lei CASS – contribuția pentru sănătate 600 de lei Deducere personală Aproximativ 130 de lei Impozit pe venit Aproximativ 377 de lei Salariu net Aproximativ 3.523 de lei

Pentru o lună obișnuită, angajatul cu un salariu brut de 6.000 de lei încasează astfel aproximativ 3.523 de lei, dacă îndeplinește condițiile folosite în acest exemplu.

Reținerile însumează aproximativ 2.477 de lei și cuprind cele două contribuții sociale și impozitul pe venit. Calculul poate avea un rezultat diferit pentru salariații cu persoane în întreținere, pentru cei care beneficiază de deduceri suplimentare sau pentru cei cărora li se aplică un regim fiscal special.

Pe lângă obligațiile reținute din salariul brut al angajatului, firma datorează o contribuție proprie, care se adaugă cheltuielii salariale lunare.

Contribuția asiguratorie pentru muncă, denumită CAM, se calculează la o cotă de 2,25%. Pentru salariul brut de 6.000 de lei, angajatorul are de achitat 135 de lei.

Cei 135 de lei sunt suportați de firmă și nu diminuează salariul net al angajatului. Prin adăugarea CAM la salariul brut, costul total lunar al angajatorului ajunge la aproximativ 6.135 de lei.

În acest exemplu, cele trei valori au semnificații distincte: contractul prevede un salariu brut de 6.000 de lei, angajatul primește aproximativ 3.523 de lei, iar firma suportă o cheltuială totală de aproximativ 6.135 de lei.

Nivelul salariului minim brut pe economie intervine în stabilirea deducerii personale, care influențează impozitul reținut din venitul angajatului. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară este de 4.325 de lei lunar, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 146/2026.

Deducerea personală se stabilește în raport cu venitul brut lunar și cu numărul persoanelor aflate în întreținerea salariatului. Pentru deducerea personală de bază, plafonul de venit este salariul minim brut în vigoare, la care se adaugă 2.000 de lei.

Un venit brut de 6.000 de lei se încadrează sub acest plafon, ceea ce permite includerea deducerii personale în calculul prezentat, în condițiile aplicabile salariatului.

Valoarea netă de aproximativ 3.523 de lei corespunde situației descrise în exemplu. Existența unor deduceri suplimentare prevăzute de legislația fiscală sau particularitățile situației angajatului pot modifica suma plătită efectiv.