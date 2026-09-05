Acești români ar putea beneficia de scutirea de CAS. Ce condiții ar trebui să îndeplinească

Tinerii cu vârsta sub 26 de ani ar putea beneficia de scutirea de CAS în cazul contractelor de muncă part-time. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege aflat în prezent în circuitul parlamentar din România. Facilitatea s-ar aplica la nivelul salariului minim brut și ar putea reduce cheltuielile suportate de angajatori. Adoptarea propunerii depinde de votul Parlamentului și de promulgarea actului normativ.

Scutirea de CAS propusă în Parlament urmărește să încurajeze angajarea persoanelor sub 26 de ani și să reducă povara fiscală suportată de firme pentru contractele cu timp parțial. Inițiativa prevede aplicarea facilității la nivelul salariului minim brut pe economie.

Măsura ar extinde actualele prevederi fiscale, care vizează numai anumite categorii de angajați. Printre persoanele exceptate în prezent de la plata contribuțiilor raportate la salariul minim se află elevii și studenții cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși într-o formă de învățământ, precum și ucenicii.

Dacă proiectul va fi adoptat, facilitatea nu va mai depinde de statutul educațional al angajatului. De aceasta ar urma să beneficieze toți tinerii care nu au împlinit 26 de ani și îndeplinesc condițiile referitoare la contract și la venitul obținut.

Actualul sistem fiscal impune reguli distincte pentru angajații cu contracte part-time care obțin venituri mai mici decât salariul minim brut. În aceste situații, angajatorul trebuie să achite contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate la nivelul salariului minim, nu proporțional cu venitul efectiv primit de salariat.

Aplicarea contribuțiilor la acest nivel crește costul contractelor cu program redus pentru companii. În același timp, sistemul poate diminua atractivitatea acestor locuri de muncă pentru persoanele care doresc să lucreze doar câteva ore pe zi.

Elevii și studenții cu vârsta de până la 26 de ani beneficiază deja de o excepție de la această regulă. Proiectul aflat în dezbatere urmărește ca facilitatea să fie aplicată tuturor tinerilor din aceeași categorie de vârstă, indiferent dacă urmează sau nu o formă de învățământ.

Scutirea de CAS ar urma să fie acordată numai tinerilor care au încheiat un contract individual de muncă cu timp parțial. Această formă de angajare presupune un program mai mic de opt ore pe zi sau mai redus decât cel corespunzător unei săptămâni complete de lucru.

O altă condiție prevăzută de inițiativa legislativă se referă la venitul obținut. Salariul tânărului angajat trebuie să fie mai mic decât salariul minim brut pe economie pentru ca facilitatea fiscală să poată fi aplicată.

Scutirea ar viza contribuția calculată la nivelul salariului minim, nu orice sumă obținută de salariat. Dacă venitul depășește plafonul stabilit, diferența ar urma să fie taxată potrivit regulilor fiscale obișnuite.

Proiectul limitează acordarea facilității la un singur loc de muncă. Prevederea are rolul de a împiedica folosirea scutirii pentru mai multe contracte part-time încheiate simultan de aceeași persoană.

Reducerea contribuțiilor pentru tinerii angajați cu program parțial ar putea diminua costul total suportat de companii. Efectul financiar ar fi relevant în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, unde cheltuielile cu forța de muncă influențează direct capacitatea de angajare.

Măsura ar putea încuraja firmele să creeze mai multe posturi cu program flexibil pentru tinerii care studiază sau au alte responsabilități. Domeniile în care contractele part-time și activitățile sezoniere sunt utilizate frecvent includ comerțul, industria ospitalității, serviciile și agricultura.

Reprezentanții mediului de afaceri consideră că diminuarea costurilor ar putea favoriza încheierea contractelor legale. În această variantă, angajatorii ar avea un stimulent financiar pentru a declara raporturile de muncă și pentru a reduce folosirea muncii nedeclarate sau parțial declarate.

Propunerea beneficiază de susținere din partea mai multor formațiuni politice, dar a atras și critici referitoare la efectele sale bugetare. O parte dintre economiști și politicieni avertizează că extinderea scutirii de CAS ar putea diminua veniturile sistemului public de pensii, care se confruntă deja cu deficite structurale.

Criticii inițiativei susțin că economiile realizate de angajatori nu vor determina în mod automat crearea unor locuri de muncă. În opinia lor, reducerea costurilor s-ar putea regăsi numai în profiturile companiilor.

O altă temere este că unele firme ar putea înlocui contractele cu normă întreagă cu forme de angajare part-time pentru a reduce contribuțiile datorate statului. Susținătorii măsurii afirmă, în schimb, că facilitățile fiscale acordate tinerilor au contribuit în alte state ale Uniunii Europene la creșterea ocupării și la reducerea șomajului în rândul persoanelor sub 25 de ani.

Proiectul de lege se află în circuitul parlamentar și trebuie analizat de comisiile de specialitate înainte de a ajunge la votul plenului. Pentru a produce efecte, inițiativa trebuie adoptată de Parlament și promulgată de președintele României.

Actul normativ ar putea intra în vigoare în cursul actualului an fiscal dacă procedura legislativă va fi finalizată. Aplicarea facilității ar influența atât costurile suportate de angajatori, cât și accesul tinerilor aflați la începutul carierei la locurile de muncă part-time.