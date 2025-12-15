Viitorul pentru mașinile pe benzină și motorină se scrie în aceste zile la Bruxelles. Uniunea Europeană se află în fața unei decizii care ar putea remodela profund industria auto pentru următoarele decenii, pe fondul unor presiuni politice și economice tot mai intense.

În timp ce la Bruxelles se discută relaxări ale politicii care prevede interzicerea vânzării de mașini noi cu motoare cu ardere internă după 2035, Spania a ales să transmită un mesaj ferm: această interdicție nu trebuie slăbită.

Potrivit unui document obținut de Reuters, premierul spaniol Pedro Sánchez a avertizat Comisia Europeană că orice pas înapoi de la obiectivul stabilit ar putea avea consecințe grave pentru economia și competitivitatea Uniunii.

Demersul vine într-un moment sensibil, în care executivul european analizează diverse scenarii de flexibilizare a regulilor privind emisiile zero de CO₂ pentru autoturismele noi vândute după 2035.

Discuțiile sunt alimentate de presiunile venite din partea mai multor state membre și a unor actori importanți din industrie, îngrijorați de concurența tot mai puternică a producătorilor chinezi și de ritmul mai lent decât estimările inițiale al adoptării vehiculelor electrice.

Un europarlamentar german influent a anunțat recent că, în următoarea perioadă, ar putea fi inițiate demersuri concrete pentru „îndulcirea” interdicției, sub presiunea a șase țări (vezi aici detalii despre ce ar putea anunța Bruxelles-ul chiar zilele acestea).

În scrisoarea adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul spaniol a susținut că slăbirea interdicției ar crea incertitudine legislativă, ceea ce ar descuraja investițiile și ar întârzia modernizarea sectorului auto european.

În opinia sa, un astfel de recul ar putea duce la pierderea de locuri de muncă și chiar la închiderea unor fabrici, afectând capacitatea Europei de a deveni un lider global în producția de vehicule electrice.

Madridul respinge ideea menținerii pe piață, după 2035, a vehiculelor cu motoare termice sau a altor tehnologii fără viabilitate dovedită la scară largă. Guvernul spaniol consideră că doar o direcție clară și predictibilă poate oferi industriei semnalele necesare pentru a investi masiv în electrificare și inovație.

La nivelul industriei auto, pozițiile sunt puternic divizate. Producători precum Mercedes-Benz și BMW cer o relaxare a regulilor, invocând costurile ridicate și cererea încă modestă pentru mașini electrice.

În schimb, Volvo Cars și alți constructori care au investit deja masiv în electrificare avertizează că orice pas înapoi ar submina angajamentele asumate și ar afecta credibilitatea politicii climatice europene.

În paralel, în Parlamentul European sunt discutate scenarii care ar reduce ținta de eliminare a emisiilor pentru 2035 la 90%, o modificare ce ar putea schimba semnificativ direcția actualei strategii climatice a Uniunii.