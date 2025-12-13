Atât benzina standard, cât și motorina standard au fost reduse cu 4 bani pe litru, iar în stațiile din Capitală prețul unui litru de benzină standard variază între 7,38 și 7,44 lei, iar motorina standard între 7,58 și 7,63 lei. La stația Petrom Vitan, benzina standard este 7,42 lei/litru, iar motorina standard 7,62 lei/litru.

Reducerea din 13 decembrie urmează seriei de ieftiniri anterioare din decembrie: 11 decembrie (motorina -4 bani), 10 decembrie (benzină -4 bani), 8 decembrie (motorină -5 bani), 5 decembrie (benzină -4 bani, motorină -6 bani) și 4 decembrie (motorină -4 bani).

În total, în această lună, benzina a scăzut cu 12 bani pe litru, iar motorina cu 23 de bani pe litru. Comparativ cu luna precedentă, prețul mediu al benzinei a scăzut cu 0,9%, ceea ce înseamnă economii de 3,5 lei pentru un plin de 50 de litri, iar motorina a scăzut cu 3,6%, adică 14,5 lei mai puțin pentru un plin.

Seria de ieftiniri vine după un interval de scumpiri aplicate între 24 octombrie și 12 noiembrie 2025, în care benzina standard a crescut cu 24 de bani pe litru, iar motorina standard cu 44 de bani.

Majorările precedente au fost aplicate treptat, cu creșteri între 4 și 9 bani pe litru, în funcție de zi și tip de carburant. Scumpirile au început pe 24 octombrie și s-au încheiat pe 12 noiembrie, fiind urmate de ieftinirile din decembrie care au redus parțial diferența acumulată.

Pe termen mai lung, prețurile carburanților au fost influențate și de majorarea accizelor și a TVA din august 2025. La 1 august, benzina standard a crescut cu 42 de bani pe litru, iar motorina standard cu 40 de bani, după ce accizele au crescut cu 10%, iar TVA de la 19% la 21%. Pentru începutul anului 2026 este programată o nouă scumpire a carburanților, cu accize majorate. Mai precis, benzina va crește cu 34 de bani pe litru, iar motorina cu 30 de bani pe litru.

Astfel, deși decembrie a adus reducerea prețurilor cu până la 4 bani pe litru, tendința generală rămâne influențată de majorările legislative și fiscale, ceea ce indică o volatilitate continuă a prețurilor carburanților în următoarele luni.