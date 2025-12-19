Diana Buzoianu a subliniat că noile norme stabilesc că, în zonele pilot, marcarea arborilor nu se va mai face cu ciocanul tradițional, ci prin sisteme digitale moderne. Această schimbare are rolul de a crește eficiența și transparența procesului de administrare a pădurilor, reducând în același timp birocrația existentă.

Ministrul Mediului a precizat:

„Ciocanul de marcat reprezintă un sistem arhaic, cu numeroase minusuri, care a îngreunat de-a lungul timpului combaterea tăierilor ilegale de lemn. Prin acest ordin, Ministerul Mediului face un pas important către modernizarea administrației silvice și creșterea transparenței în gestionarea pădurilor. Potrivit normelor, administratorii de păduri din zonele pilot vor putea folosi sisteme alternative de marcare a arborilor, cu condiția obținerii avizării pentru soluția propusă. Implementarea acestor tehnologii presupune și măsuri stricte de securitate, printre care instalarea sistemelor de supraveghere video (CCTV) pe toate rutele de ieșire a materialului lemnos”, spune Buzoianu.

Această metodă asigură control permanent, 24 de ore din 24, și contribuie la prevenirea tăierilor ilegale, aducând în același timp România în linie cu standardele europene privind administrarea durabilă a pădurilor.

Diana Buzoianu a explicat că supravegherea video și alte soluții tehnologice reprezintă o componentă esențială pentru protecția pădurilor. Implementarea lor permite monitorizarea fiecărui transport de lemn, reducând pierderile și controlând circulația materialului.

Ministrul a menționat:

„Începând cu anul 2026, în zonele pilot, administratorii de păduri vor putea utiliza sisteme alternative de marcare a arborilor, cu condiția obținerii avizării pentru soluția propusă și a implementării unor măsuri stricte de securitate. Printre acestea se numără asigurarea pazei prin sisteme de supraveghere video (CCTV) pe toate rutele de ieșire a materialului lemnos”.

Aceste schimbări sunt concepute să reducă birocrația din sistemul silvic, facilitând astfel munca administratorilor și agențiilor de control. În plus, utilizarea tehnologiilor moderne oferă date precise pentru planificarea și evaluarea activităților silvice, sporind transparența în toate etapele procesului.

Potrivit Dianei Buzoianu, aceste măsuri contribuie direct la prevenirea tăierilor ilegale și la alinierea României la standardele aplicate deja în majoritatea țărilor europene cu politici de administrare durabilă a pădurilor.