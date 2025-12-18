Guvernul României a adoptat, în ședința de joi, o Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Fondului pentru Mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), act normativ inițiat de Ministerul Mediului.

Potrivit autorităților, rectificarea vizează o alocare totală ce depășește 2,6 miliarde de lei, fonduri destinate continuării a sute de proiecte aflate deja în derulare. Investițiile au un impact direct asupra comunităților locale, vizând infrastructura de bază și obiectivele de mediu asumate prin PNRR.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a evidențiat rolul rectificării bugetare în menținerea ritmului investițiilor și în evitarea blocajelor pe șantierele din țară.

„Peste 2,6 miliarde de lei pentru continuarea a sute de proiecte de apă, canalizare, gestionare a deşeurilor, împăduriri, din PNRR. Bugetul aprobat astăzi permite continuarea acestor investiţii vitale pentru multe comunităţi prin Fondul pentru Mediu. Vorbim despre proiecte care vizează dezvoltarea infrastructurii de apă, canalizare, managementul deşeurilor, împădurirea terenurilor degradate, programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional. Prin acest demers pot continua zecile de lucrări pe şantierele din ţară, stabilizăm proiectele locale şi protejăm investiţiile din bani europeni şi naţionali”, a transmis ministrul Mediului.

Ministerul Mediului precizează că Hotărârea de Guvern creează cadrul necesar pentru asigurarea continuității proiectelor care nu se încadrează integral în jaloanele și alocările stabilite prin PNRR, evitând astfel întreruperile de finanțare.

„Astfel, proiectele care au înregistrat un progres fizic de până la 30% şi care nu se încadrează integral în alocările şi jaloanele PNRR aferente Componentelor 1 şi 3, vor putea continua fără întreruperi, fiind asigurată finanţarea de către Administratia Fondului pentru Mediu”, se arată în comunicatul ministerului.

Din bugetul total aprobat prin rectificare:

2,3 miliarde de lei sunt alocați pentru sprijinirea conectării populației cu venituri reduse la rețelele existente de alimentare cu apă și canalizare, precum și pentru extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari sau mai mici de 2.000 de locuitori;

348 de milioane de lei sunt direcționați către Componenta C3 – Managementul deșeurilor, pentru dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale, la nivel de județe și de orașe sau comune.

Prin această rectificare, Guvernul urmărește să asigure stabilitatea proiectelor finanțate din fonduri europene și naționale și să mențină calendarul investițiilor de mediu asumate pentru anul 2025.