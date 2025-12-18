Diana Buzoianu a declarat, imediat după votul din Senat, că adoptarea legii reprezintă un pas important în direcția reformării Romsilva, instituție aflată de ani de zile în centrul unor critici legate de lipsa de transparență și de performanță. În prima sa reacție publică, ministrul Mediului a subliniat că noile prevederi urmăresc introducerea unor criterii clare de competență și responsabilitate în structura de conducere a regiei.

Potrivit acesteia, legea aprobată transformă cadrul de funcționare al Romsilva într-unul bazat pe reguli explicite și evaluabile, în care accesul la funcțiile de conducere nu mai este posibil fără un proces de selecție deschis. Diana Buzoianu a precizat că modificările sunt gândite pentru a corecta practici vechi, tolerate în timp, care au afectat capacitatea instituției de a-și îndeplini rolul de administrator al fondului forestier.

Ministrul a arătat că adoptarea ordonanței de urgență în Parlament confirmă direcția asumată de Ministerul Mediului în privința reformei, insistând asupra faptului că schimbările nu sunt doar administrative, ci au legătură directă cu protejarea pădurilor și cu utilizarea eficientă a resurselor publice. În acest context, Diana Buzoianu a transmis că obiectivul este crearea unei instituții funcționale, capabile să răspundă atât nevoilor de mediu, cât și așteptărilor societății.

Concursuri publice, monitorizare GPS și bodycam-uri pentru pădurari, printre modificările anunțate, Diana Buzoianu a detaliat, într-o postare pe rețelele sociale, principalele prevederi incluse în legea votată de Senat, insistând asupra mecanismelor concrete prin care va fi schimbat modul de funcționare al Romsilva. Ministrul a enumerat măsurile care vizează atât conducerea instituției, cât și activitatea din teren a angajaților.

„Toți oamenii care vor să fie la conducerea Romsilva pe posturile vacante trebuie să dea concurs – cu probă scrisă + interviuri care vor fi înregistrate și, ulterior, publicate. Șefii de ocoale care au dat concurs și ocupă deja posturi vor trece pe contract de mandat cu indicatori clari de performanță. Tot parcul auto și toate utilajele Romsilva vor fi monitorizare prin GPS. Pădurarii vor fi dotați cu bodycam-uri, înregistrările urmând să poată fi folosite ca mijloace de probă, în instanță”, a transmis Buzoianu.

Prin aceste prevederi, Ministerul Mediului urmărește creșterea gradului de control asupra activităților desfășurate de Romsilva, dar și introducerea unor instrumente de verificare care să poată fi utilizate inclusiv în procese judiciare. Diana Buzoianu a arătat că dotarea pădurarilor cu camere video are rolul de a proteja atât angajații, cât și patrimoniul forestier, oferind dovezi clare în cazul unor conflicte sau suspiciuni de încălcare a legii.

Totodată, monitorizarea prin GPS a parcului auto și a utilajelor este prezentată ca o măsură de transparență și eficiență, menită să reducă riscul utilizării nejustificate a resurselor regiei. Ministrul a susținut că aceste instrumente sunt necesare pentru a putea evalua obiectiv activitatea Romsilva și pentru a preveni abaterile.

Diana Buzoianu a explicat că votul din Senat nu reprezintă finalul procesului de reformare a Romsilva, ci doar o etapă esențială în implementarea schimbărilor asumate. Potrivit ministrului, următorul pas este adoptarea unei hotărâri de guvern care să permită reducerea numărului de direcții și a funcțiilor de conducere din cadrul regiei.

„Senatorii extremiști de la AUR, POT și SOS au votat împotriva acestor modificări. Proiectul, însă, merge mai departe. Următorul pas: adoptarea Hotărârii de Guvern prin care pot fi reduse numărul de direcții și numărul de șefi, iar reforma Romsilva poate să fie pusă în aplicare. De această reformă sunt legate sute de milioane de euro, bani care pot veni gratis în România. Dar nici măcar nu e vorba doar despre acești bani. Pădurile din România sunt o comoară. O comoară pe care trebuie să o protejăm. Și pentru asta avem nevoie de o Romsilva reformată”, a precizat Buzoianu.

În paralel cu procesul legislativ, reforma Romsilva a generat tensiuni politice, inclusiv în interiorul coaliției de guvernare. Au apărut acuzații și schimburi de replici între USR și PSD, în contextul în care activitatea ministrului Mediului a fost criticată public de social-democrați.

Diana Buzoianu se află și în centrul unui conflict politic mai amplu, după ce o moțiune care îi critică activitatea a fost adoptată de Parlament. Deși USR face parte din coaliția de guvernare, PSD a votat moțiunea, explicând ulterior motivele acestei decizii.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că l-a informat pe premier încă din săptămâna precedentă asupra intenției partidului de a vota împotriva ministrului Mediului. Acesta a susținut că votul din Senat a fost determinat de nemulțumiri legate de modul în care este gestionat domeniul aflat în responsabilitatea Dianei Buzoianu.

„Ceea ce a fost în Senat ieri (luni – n.r.), a fost un vot împotriva managementului catastrofal al doamnei ministru. Iar faptul că suntem parte într-o coaliție nu ne face să fim niște copii puși într-un colț. De fiecare dată când există un management prost, pe noi nu ne încurcă anumite lucruri și vom semnala aceste derapaje. Atâta timp cât sunt în continuare oameni din trei județe fără apă și nu răspunde nimeni să știți că – sunt parte sau nu, sau e PSD-ul parte sau nu a unei coaliții – primul lucru e că trebuie să răspundem față de oameni aceia, dincolo de anumite hârtii. Și da, noi ieri am amendat acest management catastrofal”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a continuat criticile, afirmând că situația cetățenilor afectați de lipsa apei este prioritară față de disputele politice sau procedurale din Parlament.

„Președintele PSD a mai spus că pe cei 120.000 de oameni fără apă „nu-i interesează hârtiile și țipetele doamnei ministru din Parlament”, ei fiind în continuare fără apă.”

În finalul declarațiilor sale, Grindeanu a avertizat că partidul va proceda similar și în cazul altor miniștri, indiferent de apartenența politică, dacă vor exista situații în care serviciile esențiale pentru populație sunt afectate.