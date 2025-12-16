Deputatul PSD Mihai Fifor a reamintit, prin intermediul Facebook-ului, că PSD a cerut o evaluare a activității ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, premierului Ilie Bolojan înainte de votul pentru moțiunea simplă, însă a primit doar tăcere. Ba mai mult, spune Fifor, Bolojan însuși a mers în Senat pentru a se asigura că Buzoianu își păstrează scaunul, „în ciuda unui dezastru care a lăsat peste 120.000 de oameni fără apă.” PSD cere și astăzi, fără echivoc, această evaluare împreună cu revocarea Dianei Buzoianu. Potrivit acordului politic al coaliției de guvernare, miniștrii pot fi evaluați și revocați în situații grave, a reamintit Fifor, iar cazul Paltinu, spune el, este un exemplu-școală de eșec administrativ, neglijență și iresponsabilitate.

„Nu putem accepta să ne prefacem că nu vedem realitatea – peste 120.000 de oameni stau la coadă cu bidoanele pentru apă, în timp ce nimeni nu răspunde politic pentru o gestionare catastrofală a unei operațiuni aflate în responsabilitatea directă a Ministerului Mediului. Aceasta nu mai este doar problema unei ministre sau a USR. Este o problemă care apasă asupra întregului Guvern și asupra întregii Coaliții. Refuzul de a discuta evaluarea și revocarea ministrei Buzoianu transmite un mesaj extrem de periculos: că incompetența, neglijența și lipsa de responsabilitate sunt tolerate la nivel guvernamental. După adoptarea moțiunii simple, continuarea acestui refuz devine de neînțeles și profund nociv pentru credibilitatea actului de guvernare”, a scris Fifor.

Potrivit lui Fifor, „aroganța și tupeul ministrei Buzoianu de a deturna discuția prin invocarea așa-numitei reforme a Romsilva este nu doar cinică, ci și profund manipulatoare.” Restructurarea Romsilva nu are nicio legătură cu dezastrul de la Paltinu, a dat asigurări Fifor, și nu poate fi folosită drept perdea de fum pentru a ascunde „incompetența și neglijența” cu care Buzoianu a gestionat o situație critică. Indiferent ce intenții declarative are Buzoianu în privința Romsilva, ele nu șterg și nu diminuează cu nimic răspunderea sa politică pentru o catastrofă care a afectat viața a peste 120.000 de români, a reamintit Fifor.

„USR trebuie să înceteze aceste manevre de manipulare a opiniei publice și să răspundă onest la o întrebare simplă: de ce continuă să o susțină pe ministra Buzoianu după un eșec de asemenea proporții? De ce se încăpățânează să o mențină în funcție, în loc să își asume responsabilitatea politică față de oamenii care stau la coadă cu bidoanele pentru apă și care plătesc direct prețul incompetenței guvernamentale?”, a punctat Fifor.

Buzoianu a explicat că moțiunea de demitere votată de PSD nu înseamnă că nu mai este susținută ca ministru. Ea a reamintit tuturor că fiecare partid politic își poate propune miniștrii și că discuțiile cu Bolojan au fost doar despre găsirea de soluții, nu despre demiterea ei. Buzoianu a precizat că adevărații vinovați pentru problema de la Paltinu sunt autoritățile locale și că moțiunea nu a fost un vot de blam împotriva ei.

În legătură cu discuțiile cu președintele Nicușor Dan, ea a spus că acestea au fost tehnice, despre măsurile luate după raportul Corpului de Control. Buzoianu a subliniat că cel mai important mesaj a fost recunoașterea publică a vinovaților, respectiv cei de la Apele Române.

„Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru sau altul. fie nu mai ai coaliție deloc. Fiecare dintre partide își poate propune proprii miniștrii. Discuțiile cu Bolojan au fost cu privire la soluții. Adevărații vinovați cei din local. Bolojan a spus că nu există nevoia de demitere. Moțiunea nu este un vot de blam. Nu există o secundă în care s-a pus în discuție să fiu demisă din moment ce nu a fost responsabilitatea mea. Poziția noastră e unitară. Am discutat tehnic despre măsurile care ua afpst luate în urma raportului Corpului de Control. Eu cred că cel mai important mesaj de susținere pentru adevărul situației a fost că atunci când a ieșit public și a spus că vinovații sunt cei de la Apele Române”, a declarat Buzoianu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că partidul său nu a încălcat niciun protocol prin votul împotriva ministrului Diana Buzoianu și că, în cazul în care săptămâna viitoare un alt ministru ar pune în pericol sau ar restrânge drepturile cetățenilor români, PSD ar proceda la fel. Grindeanu a precizat marți că a informat premierul încă de săptămâna trecută despre decizia partidului de a susține moțiunea împotriva ministrei Mediului.

„Ceea ce a fost în Senat ieri (luni – n.r.), a fost un vot împotriva managementului catastrofal al doamnei ministru. Iar faptul că suntem parte într-o coaliție nu ne face să fim niște copii puși într-un colț. De fiecare dată când există un management prost, pe noi nu ne încurcă anumite lucruri și vom semnala aceste derapaje. Atâta timp cât sunt în continuare oameni din trei județe fără apă și nu răspunde nimeni să știți că – sunt parte sau nu, sau e PSD-ul parte sau nu a unei coaliții – primul lucru e că trebuie să răspundem față de oameni aceia, dincolo de anumite hârtii. Și da, noi ieri am amendat acest management catastrofal”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a mai declarat că pentru cei 120.000 de oameni care nu au apă „nu contează hârtiile sau protestele doamnei ministru din Parlament”, aceștia rămânând în continuare fără apă.