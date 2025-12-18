Potrivit reprezentanților Gărzii Naționale de Mediu, acțiunea a avut loc joi și a fost organizată pentru a verifica funcționarea scanerului mobil cu raze X în condiții reale de trafic. În cadrul operațiunii, inspectorii au controlat vehicule de transport de mare tonaj și autovehicule utilitare, echipamentul fiind utilizat pentru identificarea încărcăturilor suspecte.

Totodată, au fost realizate măsurători pentru determinarea nivelului de radiații, astfel încât utilizarea scanerului să respecte toate normele de siguranță, cu sprijinul specialiștilor din cadrul Direcția de Sănătate Publică.

„Activitatea a vizat verificarea unor vehicule de transport de mare tonaj şi autovehicule utilitare, context în care au fost realizate şi măsurători pentru determinarea nivelului de radiaţii, cu sprijinul specialiştilor din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică. La acţiune au participat, totodată, reprezentanţi ai Poliţiei de Frontieră, demersul fiind unul de cooperare interinstituţională.”

Reprezentanții GNM subliniază că exercițiul a avut un pronunțat caracter interinstituțional. Alături de inspectorii de mediu și specialiștii DSP, la acțiune au participat și reprezentanți ai Poliției de Frontieră, scopul fiind testarea fluxurilor de lucru și a modului de colaborare în cazul unor controale complexe.

Acest tip de cooperare este considerat esențial în contextul în care transporturile ilegale de deșeuri implică adesea documente false, rute ocolitoare și încărcături disimulate, greu de identificat prin metodele clasice de control.

Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, acțiunea desfășurată la Giurgiu nu a fost un simplu test tehnic, ci a avut și rolul unei simulări pentru operațiunile care vor fi extinse, începând cu anul viitor, în proximitatea mai multor puncte de trecere a frontierei.

„Acţiunea a avut şi rolul unei simulări a controalelor complexe care vor fi desfăşurate, începând cu anul viitor, în proximitatea mai multor puncte de trecere a frontierei, în cadrul măsurilor de întărire a capacităţii de control a Gărzii Naţionale de Mediu”, au transmis reprezentanții instituției.

Autoritățile de mediu urmăresc astfel să își crească capacitatea de reacție rapidă și să reducă riscul ca transporturi ilegale să intre pe teritoriul României.

Scanerul mobil cu raze X face parte din echipamentele achiziționate de Garda Națională de Mediu prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul unor proiecte dedicate combaterii importurilor ilegale de deșeuri și a criminalității de mediu.

Pe lângă acest sistem de scanare, instituția va utiliza și spectrometre portabile XRF, care permit analiza rapidă a materialelor transportate, identificarea tipurilor de deșeuri și depistarea încărcăturilor neconforme direct la frontieră, fără a fi necesară descărcarea acestora.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu arată că utilizarea tehnologiilor moderne reprezintă un pas esențial în întărirea controalelor la frontieră și în alinierea României la obiectivele europene de protecție a mediului.

„Prin utilizarea tehnologiei moderne, Garda Naţională de Mediu îşi consolidează capacitatea de a verifica mărfurile suspecte la frontieră, de a preveni introducerea ilegală a deşeurilor pe teritoriul României şi de a contribui activ la protejarea mediului, în concordanţă cu obiectivele europene şi naţionale de mediu”, au mai precizat oficialii instituției.

Autoritățile consideră că aceste măsuri vor avea un impact semnificativ în reducerea riscurilor de mediu și în descurajarea rețelelor implicate în traficul ilegal de deșeuri.