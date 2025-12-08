În urma controalelor de rutină desfășurate de Garda de Mediu Bacău, inspectorii au identificat o situație deosebit de gravă la o gospodărie din comuna Blăgești. Proprietarul evacua apele uzate menajere printr-un furtun conectat la o pompă improvizată, deversând lichidele direct în rigola betonată a străzii.

Practic, această metodă nu doar că contravine legislației în vigoare, dar pune în pericol pânza freatică și afectează calitatea mediului înconjurător. În plus, mirosurile generate afectează vecinii și pot constitui un risc sanitar semnificativ pentru comunitate.

Comisarii Gărzii de Mediu au atras atenția că astfel de situații sunt întâlnite tot mai des în mediul rural și subliniază importanța informării populației cu privire la metodele legale de gestionare a apelor uzate.

Evacuarea necontrolată a apelor uzate are consecințe multiple, atât pentru mediu, cât și pentru proprietari. Folosirea improvizațiilor, precum furtunurile sau pompele artizanale, poate contamina solul și apa subterană, dar și generează mirosuri neplăcute în jur.

În contrast, soluțiile legale sunt clare și eficiente. Proprietarii pot apela la servicii de vidanjare autorizate, care asigură transportul apelor uzate către stații de epurare, împreună cu documente justificative pentru fiecare operațiune. Aceasta oferă siguranță, respectă normele de protecție a mediului și elimină riscul sancțiunilor.

În comunicarea oficială, Garda de Mediu a explicat:

„Poluezi pânza freatică și solul. Îți deranjezi vecinii cu mirosuri pestilențiale. Riști amenzi uriașe!”.

Acest mesaj subliniază clar diferența între soluțiile improvizate și cele conforme cu legislația, atrăgând atenția asupra responsabilității individuale.

„Chemi o vidanjă autorizată. Primești documente justificative pentru descărcarea într-o stație de epurare. Dormi liniștit”, mai scriu cei de la Garda de Mediu.

Legea românească prevede sancțiuni pentru orice formă de evacuare neautorizată a apelor uzate. Astfel, deversarea apelor menajere în șanțurile stradale este interzisă și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei.

În plus, proprietarii foselor septice au obligația de a le înregistra în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) la primărie. Nerespectarea acestei obligații atrage amenzi mai mari, între 5.000 și 10.000 de lei.

Garda de Mediu a precizat:

„Dețineți o fosă septică sau un bazin vidanjabil? Aveți obligația legală să le înscrieți în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de la Primărie!”.

În cazul gospodăriei din Blăgești, proprietarul s-a confruntat cu aplicarea sancțiunilor și a fost obligat să desființeze instalația improvizată, fiind nevoit să apeleze urgent la o firmă specializată pentru vidanjarea fosei.

Autoritățile subliniază că protecția mediului începe cu responsabilitatea fiecărui locuitor. Apa uzată menajeră nu poate fi eliminată în spațiile publice sau în rigolele stradale, deoarece acest lucru creează riscuri sanitare și degradează mediul.

„Protejarea mediului începe din propria curte. Apa uzată nu este apă de ploaie! Haideți să fim responsabili și să nu transformăm ulițele satului în surse de infecție”.

De asemenea, autoritățile încurajează populația să verifice informațiile la primărie și să folosească exclusiv servicii autorizate pentru evacuarea și transportul apelor menajere. Aceasta este singura modalitate de a evita sancțiunile și de a proteja sănătatea comunității.