În acelaşi timp, referindu-se la acordul recent privind măsurile fiscal-bugetare, Bolojan a subliniat că stabilirea unui grafic de implementare pentru perioada următoare demonstrează că coaliţia este capabilă să ajungă la compromisuri.

”E adevărat că ceea ce s-a întâmplat în Senat la începutul acestei săptămâni nu a fost un lucru bun. Acesta este adevărul şi a fost o încălcare a protocolului de către PSD. Acum, noi avem două posibilităţi strategice în această coaliţie. Avem posibilitatea să continuăm să urmărim exclusiv agenda politică a fiecăruia, unii să încerce să facă opoziţie în interiorul guvernării, alţii să îşi maximizeze un profil sau altul. Asta e valabil pentru toate partidele, nu mă duc către un partid sau altul”, a declarat premierul Ilie Bolojan, într-un interviu la Cotidianul, despre votul PSD, din Senat, împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Premierul a avertizat că atacurile şi criticile din interiorul coaliţiei, dacă depăşesc un anumit prag, riscă să submineze complet încrederea, sentimentul de echipă şi responsabilitatea, iar, dacă se vor continua în acest mod, situaţia ar putea degenera rapid.

”Acest tip de atacuri, aceste critici care vin din interiorul coaliţiei, care trec de un anumit nivel, nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere, de sentiment de echipă şi de responsabilitate. Şi, dacă se continuă în felul acesta, este doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost. Aceasta este o realitate”, a spus şeful Executivului.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că o posibilă soluţie pentru coaliţie este o resetare, bazată pe o analiză a realizărilor şi greşelilor, precum şi pe respect reciproc între partide. El a subliniat că întâlnirea recentă a coaliţiei a dus la stabilirea unor aspecte importante pentru România şi la un grafic de parcurs, ceea ce arată că există capacitatea de a face compromisuri normale într-o structură formată din patru partide. Bolojan a explicat că doar prin astfel de măsuri guvernarea poate fi eficientă, oamenii respectaţi, iar partidele îşi pot recâştiga încrederea cetăţenilor, asigurând în acelaşi timp stabilitate în guvernare.