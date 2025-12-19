Bolojan: Eu sunt adeptul să resetăm lucrurile
În acelaşi timp, referindu-se la acordul recent privind măsurile fiscal-bugetare, Bolojan a subliniat că stabilirea unui grafic de implementare pentru perioada următoare demonstrează că coaliţia este capabilă să ajungă la compromisuri.
”E adevărat că ceea ce s-a întâmplat în Senat la începutul acestei săptămâni nu a fost un lucru bun. Acesta este adevărul şi a fost o încălcare a protocolului de către PSD. Acum, noi avem două posibilităţi strategice în această coaliţie. Avem posibilitatea să continuăm să urmărim exclusiv agenda politică a fiecăruia, unii să încerce să facă opoziţie în interiorul guvernării, alţii să îşi maximizeze un profil sau altul. Asta e valabil pentru toate partidele, nu mă duc către un partid sau altul”, a declarat premierul Ilie Bolojan, într-un interviu la Cotidianul, despre votul PSD, din Senat, împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.
Premierul a avertizat că atacurile şi criticile din interiorul coaliţiei, dacă depăşesc un anumit prag, riscă să submineze complet încrederea, sentimentul de echipă şi responsabilitatea, iar, dacă se vor continua în acest mod, situaţia ar putea degenera rapid.
”Acest tip de atacuri, aceste critici care vin din interiorul coaliţiei, care trec de un anumit nivel, nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere, de sentiment de echipă şi de responsabilitate. Şi, dacă se continuă în felul acesta, este doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost. Aceasta este o realitate”, a spus şeful Executivului.
Premierul Ilie Bolojan: Resetarea coaliţiei, singura soluţie pentru eficienţă şi încredere
Premierul Ilie Bolojan a declarat că o posibilă soluţie pentru coaliţie este o resetare, bazată pe o analiză a realizărilor şi greşelilor, precum şi pe respect reciproc între partide. El a subliniat că întâlnirea recentă a coaliţiei a dus la stabilirea unor aspecte importante pentru România şi la un grafic de parcurs, ceea ce arată că există capacitatea de a face compromisuri normale într-o structură formată din patru partide. Bolojan a explicat că doar prin astfel de măsuri guvernarea poate fi eficientă, oamenii respectaţi, iar partidele îşi pot recâştiga încrederea cetăţenilor, asigurând în acelaşi timp stabilitate în guvernare.
”Hai să facem o analiză a ceea ce a fost bine, a ceea ce a fost prost. Şi, dacă nu îndreptăm lucrurile, dacă nu încercăm să ne respectăm unii pe alţii, e greu de presupus că vom putea face performanţă. Şi eu sunt adeptul să resetăm lucrurile. Am avut o întâlnire bună în această săptămână în care am stabilit câteva aspecte importante pentru perioada următoare, importante pentru România, nu pentru coaliţie. Dar, faptul că am căzut de acord să facem asta, faptul că am stabilit un grafic de parcurs în perioada următoare arată că această coaliţie are capacitatea să facă compromisuri, nu care să ne compromită pe fiecare, dar compromisurile absolut normale într-o structură cu patru partide, pentru că doar în felul acesta putem să guvernăm eficient, să-i respectăm pe oameni. Şi doar în felul acesta am putea să recâştigăm, fiecare partid, unii într-o pondere mai mare, alţii mai mică, încrederea oamenilor şi să asigurăm stabilitate în guvernare”, a menţionat premierul.
