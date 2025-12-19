Nicușor Dan a subliniat că depăşirea acestei crize reprezintă un succes al coaliţiei, dar a menţionat că şase luni sunt insuficiente pentru o evaluare completă. Referitor la eventualele greşeli ale coaliţiei, preşedintele a remarcat că trebuie să fie susţinută, având în vedere lipsa alternativelor.

Nicuşor Dan a comentat, după şedinţa Consiliului European, atât reuşitele, cât şi dificultăţile întâmpinate de actuala coaliţie.

”E greu la ora asta să fac o analiză aşa de subtilă, cum îmi cereţi dumneavoastră. Eu, pe de-o parte, bineînţeles, aşa cum am spus şi de 1 decembrie, avem inflaţie 10%, asta înseamnă că (…) puterea lor de cumpărare este cu 10% mai mică decât anul trecut pe vremea asta, deci asta este un fapt. Pe de altă parte, Coaliţia asta a reuşit, dacă ne uităm macro… Acum 5-6 luni, principala noastră grijă era ca nu cumva agenţiile de rating să downgradeze România la nerecomandat investitorilor şi multe fonduri de investiţii să plece din România. Acest risc nu mai există în momentul de faţă. Deci ăsta este un succes al coaliţiei”, a răspuns preşedintele.

Șeful statului a precizat că, „în ceea ce priveşte OECD, nu OSCE, partea legislativă a fost finalizată, toate obligaţiile fiind îndeplinite, ceea ce reprezintă din nou un succes al coaliţiei”.

”Bineînţeles că e cam puţin şase luni pentru a evalua. Şi am spus şi eu să tot repet, România a fost într-o poziţie vulnerabilă şi faptul că aceste patru partide au ales să facă parte din guvernare e un lucru lăudabil”, a completat şeful statului.

Întrebat despre eventualele greşeli ale coaliţiei, Nicuşor Dan a sugerat că, în lipsa unor alternative, aceasta trebuie susţinută. El a mai subliniat că autorităţile publice ar trebui să îmbunătăţească comunicarea cu cetăţenii, însă consideră că principala provocare rămâne combaterea corupţiei.

”Nu vorbim numai de coaliţie, vorbim şi de persoana mea şi, în general, de orice autoritate publică, relaţia cu cetăţenii e important să fie îmbunătăţită (…) mai mult decât să ne aruncăm acuze unii altora, vorbesc de clasa politică, e important mai mult să explicăm ce facem, care sunt mizele, de ce direcţia occidentală este bună, de ce Europa cu toate problemele ei de decizie structurală este alternativa viabilă pentru România (…) Pe partea substanţială, evidentă, trebuie să reducem corupţia, trebuie să îmbunătăţim interfaţa între interacţiunea dintre autoritate şi cetăţean”, a mai declarat şeful statului.

Întrebat ce şi-ar dori pentru anul viitor, Nicuşor Dan a povestit că, după o discuţie cu fiica sa, primul lucru pe care aceasta şi-l doreşte este sănătatea familiei, iar al doilea a generat un comentariu amuzant legat de clasa politică. El a adăugat că, din perspectiva sa, şi-ar dori ca societatea românească să devină mai conştientă de oportunităţi şi vulnerabilităţi şi să reuşească să colaboreze mai eficient, considerând că o astfel de „viziune abstractă” ar fi un cadou potrivit de la Moş Crăciun.