Insulele sunt considerate relevante în special datorită proximității lor față de Strâmtoarea Hormuz, un punct esențial pentru transportul global de energie. Ele joacă un rol important atât în industria petrolieră iraniană, cât și în strategia de apărare a țării. Totuși, experții subliniază că ocuparea și menținerea controlului asupra unui teritoriu iranian ar implica riscuri semnificativ mai mari decât orice operațiune militară desfășurată anterior de armata americană.

Potrivit unor surse apropiate Pentagonului citate de Axios, armata americană analizează opțiuni care includ lovituri decisive, operațiuni terestre și bombardamente. Printre scenariile luate în calcul se numără capturarea navelor aflate în apropierea Strâmtorii Hormuz sau chiar invadarea insulei Kharg, principalul centru de export al petrolului iranian. Alte planuri vizează și alte insule din regiune, ceea ce indică o abordare strategică extinsă.

Insula Kharg este considerată un element central în infrastructura energetică a Iranului. Situată la aproximativ 24 km de coastă, aceasta gestionează aproape 90% din exporturile de țiței ale țării. Insula dispune de resurse de apă dulce care susțin populația permanentă și infrastructura locală, iar mii de locuitori, majoritatea angajați în industria petrolieră, trăiesc acolo. Apele adânci din jur permit acostarea tancurilor petroliere de mari dimensiuni, iar o eventuală lovitură asupra insulei ar putea opri rapid exporturile de petrol ale Iranului, o mare parte fiind direcționată către China. În același timp, o eventuală invadare și menținere a controlului asupra insulei ar expune forțele americane la riscuri directe din partea forțelor iraniene, mult mai mari decât în cazul campaniilor aeriene actuale. Oficialii americani au analizat și posibilitatea izolării insulei pentru a exercita presiune asupra Iranului în vederea unui acord.

Insula Larak este amplasată în cel mai îngust punct al Strâmtorii Hormuz și reprezintă un nod strategic pentru controlul exporturilor de petrol iranian. Aceasta este echipată cu buncăre și ambarcațiuni de atac capabile să intercepteze sau să distrugă nave comerciale, fiind utilizată de Iran pentru monitorizarea și controlul traficului maritim din zonă. Capturarea insulei ar putea reduce semnificativ capacitatea Iranului de a amenința navele comerciale și de a plasa mine în strâmtoare, contribuind la diminuarea influenței iraniene asupra rutelor maritime.

Un alt grup de insule cu rol strategic este format din Abu Musa și Insulele Tunb (Mare și Mică). Acestea sunt situate în apropierea intrării vestice a Strâmtorii Hormuz, între Iran și United Arab Emirates. Deși Emiratele Arabe Unite revendică aceste teritorii, Iranul le-a ocupat în 1971. În prezent, insulele funcționează ca avanposturi militare bine fortificate, dotate cu rachete, drone și capacități de plasare a minelor. Pentagonul a analizat posibilitatea capturării insulei Abu Musa, o acțiune care ar putea oferi o poziție strategică apropiată de strâmtoare și ar limita capabilitățile militare iraniene din regiune. În același timp, oficiali iranieni au transmis avertismente că orice tentativă de ocupare ar putea atrage represalii asupra infrastructurii vitale a unei țări din regiune, sugerând un posibil sprijin extern pentru astfel de operațiuni.

„Dușmanii Iranului, cu sprijinul unei țări din regiune, pregătesc o operațiune pentru a ocupa una dintre insulele Iranului. Dacă vor întreprinde vreo acțiune, întreaga infrastructură vitală a acelei țări regionale va fi vizată fără limită prin atacuri necontenite”, a avertizat pe X președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Insula Qeshm, cea mai mare din Golful Persic, este situată în apropierea coastei sudice a Iranului și are o formă alungită, asemănătoare unei săgeți. Amplasarea sa aproape de Strâmtoarea Hormuz îi conferă o importanță strategică majoră. Insula găzduiește sisteme militare precum rachete anti-navă, mine, drone și alte capacități de atac, acestea fiind adăpostite în structuri subterane. Deși în trecut era cunoscută ca destinație turistică datorită peisajelor naturale, Qeshm joacă în prezent un rol cheie în controlul zonei din jurul strâmtorii, fiind uneori descrisă ca un punct critic al uneia dintre cele mai importante rute energetice globale.

În primele zile ale conflictului, Iranul a acuzat Statele Unite că ar fi atacat o instalație de desalinizare de pe insulă, afectând alimentarea cu apă a comunităților locale, acuzații negate de partea americană. Cu o suprafață de aproximativ 558 mile pătrate, Qeshm ar reprezenta o țintă de mari dimensiuni, însă nu există în prezent indicii că o operațiune de ocupare ar fi în curs de planificare.