„Ora Pământului” (Earth Hour) este una dintre cele mai cunoscute inițiative internaționale dedicate protecției mediului, desfășurată anual în ultima sâmbătă din luna martie. În acest interval, timp de 60 de minute, lumina este stinsă voluntar în locuințe, instituții publice și clădiri emblematice din întreaga lume, ca simbol al responsabilității față de planetă.

Evenimentul nu reprezintă o simplă acțiune de economie energetică, ci un mesaj global privind necesitatea reducerii impactului uman asupra mediului și adoptării unui stil de viață sustenabil.

Prima ediție a avut loc în 2007, în Sydney, Australia, pe 31 martie. La acel moment, peste 2,2 milioane de persoane și aproximativ 2.000 de companii au participat prin oprirea iluminatului pentru o oră.

Succesul inițiativei a determinat extinderea rapidă a conceptului, transformând „Ora Pământului” într-o mișcare globală prezentă astăzi în peste 180 de țări. De-a lungul anilor, numeroase repere arhitecturale celebre, precum Turnul Eiffel, Empire State Building sau Colosseumul, s-au alăturat simbolic acestui demers.

Ediția din 2026 a „Orei Pământului” este programată pentru 28 martie 2026, între 20:30 și 21:30. Evenimentul marchează aproape două decenii de la lansarea inițiativei și continuă să promoveze implicarea globală în protecția mediului.

Această ediție subliniază în continuare rolul acțiunilor simbolice în mobilizarea comunităților și în creșterea gradului de conștientizare privind schimbările climatice.

Stingerea luminilor pentru o oră are un rol educativ și simbolic. Scopul principal este conștientizarea consumului de energie și a efectelor acestuia asupra mediului înconjurător.

Prin acest gest, participanții sunt încurajați să reflecteze asupra obiceiurilor zilnice, asupra risipei de energie și asupra modului în care pot contribui la reducerea emisiilor de carbon prin alegeri mai responsabile.

Participarea simultană a milioane de oameni din întreaga lume transformă acest moment într-un mesaj puternic de solidaritate globală pentru protecția planetei.

De la lansarea sa, Earth Hour a devenit un simbol al responsabilității colective. Participarea instituțiilor publice, a companiilor și a cetățenilor demonstrează că schimbarea poate începe cu gesturi simple, dar cu impact simbolic major.