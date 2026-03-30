Vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a explicat la Digi24 că Europa nu are o problemă cu lipsa combustibilului sau cu aprovizionarea, ci se confruntă mai ales cu prețuri mari.

Ea a explicat că instituțiile europene analizează măsurile folosite și în 2022, cum ar fi reguli mai flexibile pentru ajutoarele de stat, astfel încât țările membre să poată interveni pentru a-și proteja firmele și populația. Totuși, a precizat că încă nu s-a luat nicio decizie concretă.

Mînzatu a mai spus că există un precedent din 2022, când Europa a trecut printr-o situație asemănătoare legată de carburanți. În prezent, Comisia Europeană nu a făcut încă o recomandare clară pentru situația actuală. Ea a subliniat din nou că problema nu este lipsa combustibilului, ci creșterea prețurilor.

„Noi avem un precedent. Este vorba de anul 2022, când Europa s-a confruntat cu o criză similară legată de carburanți, dar în momentul de față Comisia Europeană nu a emis o recomandare specifică la situația în care ne aflăm. Europa nu se confruntă cu o penurie în sensul aprovizionării, accesului la combustibil. Avem o criză a prețului. Ce se întâmplă momentan în aceste zile, în aceste săptămâni, este o coordonare strânsă cu fiecare stat membru și ați văzut că fiecare stat membru a venit cu diverse reduceri de taxe, accize, subvenționare. Ne uităm la ce măsuri am luat și în 2022, niște măsuri de flexibilizare, spre exemplu, a ajutoarelor de stat care să permită până la urmă statelor membre să intervină pentru a-și proteja companiile, pentru a proteja cetățenii, gospodăriile. Deci către asta ne uităm, dar încă nu s-a luat nicio decizie în acest sens”, a punctat Mînzatu.

Ea a explicat că în această perioadă există o colaborare strânsă cu fiecare stat membru, iar multe țări au venit deja cu măsuri precum reduceri de taxe, accize sau subvenții. Comisia Europeană se uită la aceste soluții și la cele din trecut, dar nu a decis încă dacă va aplica ceva similar la nivel european.

În plus, comisarul a spus că membrii Comisiei Europene sunt îngrijorați și urmăresc cum evoluează situația, cât de repede și cât de mult se agravează. Ea a menționat că există posibilitatea unor intervenții, dar momentan nu s-a ajuns la acel punct. Mînzatu a afirmat că este mai util să fie luat în calcul un scenariu pesimist, pentru ca statele membre și cetățenii să poată fi protejați din timp.