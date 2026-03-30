Vizita oficială a Roxanei Mînzatu şi a comisarului Apostolos Tzitzikostas include întrevederi esenţiale cu premierul Ilie Bolojan, în contextul consolidării relaţiei dintre România şi Comisia Europeană. Discuţiile vizează direcţiile strategice ale Uniunii Europene şi modul în care acestea sunt implementate la nivel naţional.

Agenda întâlnirilor include teme centrale pentru politica europeană actuală, precum competitivitatea economică, securitatea, coeziunea socială şi educaţia. În acest context, dialogul dintre oficialii europeni şi autorităţile române urmăreşte să identifice soluţii concrete pentru creşterea eficienţei programelor finanţate din fonduri europene.

„Discuţiile vor viza priorităţile europene actuale din domeniile competitivităţii, securităţii, coeziunii şi educaţiei, precum şi implementarea programelor europene în România”, se arată într-un comunicat oficial al Comisiei Europene.

Pe lângă întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, Roxana Mînzatu are programate discuţii şi cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi cu viceprim-ministrul Marian Neacşu şi parlamentari din comisiile de muncă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, accentul fiind pus pe piaţa muncii şi politicile sociale.

Un punct distinct al vizitei l-a reprezentat întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan şi comisarul european pentru transport sustenabil şi turism, Apostolos Tzitzikostas, în cadrul căreia au fost analizate proiectele de infrastructură şi conectivitate.

Discuţiile s-au concentrat pe dezvoltarea reţelelor de transport, mobilitatea militară duală şi rolul investiţiilor europene în modernizarea infrastructurii. De asemenea, au fost abordate teme sensibile, precum evoluţia preţurilor la energie şi strategiile pentru dezvoltarea turismului sustenabil.

„Discuţii constructive cu comisarul Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport durabil şi turism, privind proiectele de interconectare în domeniul transporturilor, mobilitatea militară, preţurile la energie şi dialogul privind conturarea strategiei viitoare pentru turismul durabil”, a scris Ilie Bolojan pe platforma X.

În continuarea mesajului, premierul a subliniat importanţa colaborării cu instituţiile europene:

„Îi mulţumesc pentru excelenta noastră colaborare şi pentru sprijinul acordat proiectelor care implică România”, a transmis Ilie Bolojan.

Programul comisarului european include şi o vizită la un proiect feroviar, unde vor fi analizate investiţiile în curs şi impactul finanţării europene asupra dezvoltării infrastructurii de transport.

Prezenţa simultană la Bucureşti a doi oficiali de rang înalt ai Comisiei Europene transmite un semnal clar privind angajamentul Bruxelles-ului faţă de dezvoltarea României. Vizita are loc într-un context marcat de provocări economice şi geopolitice, care impun o coordonare mai strânsă între statele membre.

Potrivit reprezentanţilor Comisiei Europene, întâlnirile programate urmăresc consolidarea cooperării în domenii esenţiale, precum infrastructura, educaţia şi piaţa muncii, dar şi reducerea disparităţilor economice şi sociale.

„Această vizită reafirmă angajamentul Comisiei Europene de a sprijini România în dezvoltarea unei infrastructuri de transport moderne, eficiente şi sustenabile, în beneficiul cetăţenilor şi al mediului de afaceri din România, precum şi pentru consolidarea conectivităţii la nivel regional”, precizează oficialii europeni.

În paralel, Roxana Mînzatu va participa la conferinţa organizată de The Economist, unde va aborda direcţiile strategice ale Uniunii Europene în contextul incertitudinilor globale. De asemenea, aceasta va fi prezentă la evenimente dedicate gestionării fondurilor europene şi combaterii violenţei domestice.

În aceeaşi zi, comisarul Apostolos Tzitzikostas va participa la o conferinţă de nivel înalt, unde vor fi discutate soluţii pentru creşterea conectivităţii regionale şi consolidarea rezilienţei economice în Europa de Sud-Est.