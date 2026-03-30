Coaliția de guvernare se reunește luni, de la ora 13:00, într-o ședință de urgență dedicată analizei unor măsuri menite să reducă impactul creșterii prețurilor la carburanți, în contextul presiunilor economice tot mai mari resimțite de populație.

Pe agenda discuțiilor se află mai multe variante de intervenție fiscală, cea mai importantă fiind reducerea accizei la combustibili, considerată o soluție rapidă pentru temperarea prețurilor de la pompă fără a afecta semnificativ lanțul de aprovizionare.

Creșterea constantă a prețurilor la carburanți a generat reacții politice și sociale, în condițiile în care măsurile de sprijin întârzie să fie adoptate. Situația a fost intens dezbătută în spațiul public, pe fondul îngrijorărilor legate de efectul direct asupra costurilor de transport și, implicit, asupra prețurilor din economie.

În acest context, reprezentanți ai Partidului Social Democrat au solicitat public accelerarea deciziilor guvernamentale, cerând implementarea de urgență a unor măsuri care să limiteze impactul scumpirilor asupra populației. Presiunea politică vine chiar din interiorul coaliției de guvernare, unde subiectul a devenit prioritar.

La nivel executiv, premierul Ilie Bolojan a subliniat necesitatea unei abordări prudente, avertizând că intervențiile excesive în piață pot genera dezechilibre, inclusiv riscul unor probleme de aprovizionare, așa cum s-a întâmplat în alte state europene în situații similare.

„Ne propunem ca până la finalul zilei de luni să venim cu o a doua măsură (…) care să însemne o intervenție pentru a reduce taxele stabilite pentru combustibili”, a declarat Bolojan pentru G4Media.

Guvernul analizează în prezent mai multe opțiuni fiscale, însă reducerea accizei rămâne scenariul principal luat în calcul. Totodată, este discutată și posibilitatea unei compensări indirecte pentru populație, prin returnarea unei părți din veniturile suplimentare obținute din TVA.