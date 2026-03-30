Începând cu data de 30 martie 2026, piața carburanților din România indică o diferență clară de evoluție între principalele tipuri de combustibil, în contextul în care motorina se scumpește constant de la o zi la alta, iar benzina își menține, în mare parte, nivelul de preț înregistrat anterior.

Datele din piață indică majorări de aproximativ 14–15 bani pe litru pentru motorină față de ziua precedentă, confirmând o tendință ascendentă accentuată.

Această evoluție a carburanților este influențată atât de dinamica cererii interne, cât și de fluctuațiile cotațiilor internaționale ale petrolului. În mai multe stații de alimentare din țară, motorina premium a depășit deja pragul psihologic de 11 lei/litru, ceea ce indică o presiune continuă asupra prețurilor.

În același timp, benzina rămâne la valori apropiate de cele din zilele anterioare, fără fluctuații majore. Cu toate acestea, diferențele între prețurile minime și cele practicate în marile orașe rămân semnificative, ceea ce afectează bugetele șoferilor.

Cele mai mici prețuri identificate la nivel național pornesc de la 9,19 lei/l pentru benzină și 9,99 lei/l pentru motorină, însă aceste valori sunt izolate și nu reflectă tendința generală a pieței.

Carburanții comercializați în Capitală reflectă fidel evoluția pieței la nivel național, iar nivelurile de preț înregistrate aici sunt printre cele mai relevante. Benzina standard are valori cuprinse între 9,28 lei/l și 9,48 lei/l, în funcție de rețeaua de distribuție și zona în care se află stația.

Pentru benzina premium, prețurile sunt mai ridicate, variind între 9,87 lei/l și 10,2 lei/l. În ceea ce privește motorina standard, aceasta pornește de la 10,25 lei/l și ajunge până la 10,51 lei/l, consolidând diferența față de benzină.

Cea mai semnificativă creștere se observă la motorina premium, unde carburanții au depășit deja pragul de 11 lei/l. În anumite stații, prețul a atins 11,06 lei/l, marcând una dintre cele mai ridicate valori din ultima perioadă.

Aceste niveluri confirmă presiunea exercitată asupra pieței și indică o tendință de scumpire care afectează în mod direct consumatorii din marile centre urbane.

Carburanții în principalele orașe din România urmează aceeași direcție generală, chiar dacă diferențele de preț între regiuni rămân relativ reduse. Tendința dominantă este creșterea constantă a prețului motorinei, care se menține peste nivelul benzinei în toate zonele analizate.

În Cluj-Napoca, benzina este comercializată între 9,28 lei/l și 9,43 lei/l, în timp ce motorina variază între 9,99 lei/l și 10,41 lei/l. Pentru motorina premium, valorile se apropie rapid de pragul de 11 lei/l.

La Timișoara, benzina are prețuri între 9,26 lei/l și 9,45 lei/l, iar motorina standard se situează între 10,26 lei/l și 10,47 lei/l. Variantele premium depășesc, de asemenea, pragul de 11 lei/l, confirmând tendința generală.

În Iași, benzina este vândută între 9,26 lei/l și 9,43 lei/l, iar motorina între 10,26 lei/l și 10,42 lei/l. Motorina premium ajunge până la aproximativ 10,98 lei/l, apropiindu-se de nivelurile maxime din țară.

Constanța urmează același tipar, cu benzina între 9,28 lei/l și 9,47 lei/l și motorina între 10,24 lei/l și 10,41 lei/l. Pentru carburanții premium, valorile se situează în jurul pragului de 11 lei/l.

Creșterea prețurilor la carburanți are un impact direct asupra costurilor suportate de șoferi, în special în cazul alimentării complete a unui autoturism. Nivelurile actuale determină cheltuieli semnificativ mai mari față de perioadele anterioare.

Pentru un rezervor standard de 50 de litri, un plin de benzină ajunge la aproximativ 460–470 de lei, în funcție de stația aleasă. În cazul motorinei, costul crește la 500–520 de lei, reflectând diferența de preț dintre tipurile de combustibil.

Pentru motorina premium, costul depășește pragul de 550 de lei pentru un plin complet, ceea ce reprezintă un nivel ridicat pentru majoritatea șoferilor. Această evoluție transformă alimentarea într-o cheltuială importantă în bugetul lunar.

Diferențele de preț între benzinării pot ajunge la 20–30 de bani pe litru, ceea ce amplifică importanța alegerii punctului de alimentare. În contextul actual, monitorizarea zilnică a prețurilor devine o necesitate pentru optimizarea costurilor.