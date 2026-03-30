Decizia PSD de a nu mai continua guvernarea alături de Ilie Bolojan marchează o schimbare majoră în dinamica politică actuală, fiind rezultatul tensiunilor acumulate în cadrul coaliției. Surse din interiorul partidului susțin că această hotărâre a fost deja agreată la nivelul conducerii și urmează să fie transpusă în acțiuni concrete în perioada imediat următoare.

Potrivit acelorași surse pentru Adevărul, social-democrații consideră că premierul ar trebui să își depună demisia fără a mai fi necesară o procedură parlamentară complicată. În cazul în care Ilie Bolojan nu va face acest pas, partidul este pregătit să utilizeze toate pârghiile parlamentare disponibile pentru a forța schimbarea guvernului.

În acest context, varianta depunerii unei moțiuni de cenzură este analizată ca opțiune principală. PSD ia în calcul inclusiv precedentul politic din 2009, când partidul și-a retras miniștrii din Guvernul Boc, contribuind decisiv la căderea executivului printr-un astfel de demers.

Această strategie indică o abordare fermă și o disponibilitate clară de a escalada conflictul politic, în condițiile în care relațiile din coaliție s-au deteriorat semnificativ în ultimele luni.

În interiorul PSD a fost stabilit și un calendar orientativ pentru pașii următori, ceea ce sugerează că decizia nu este una conjuncturală, ci rezultatul unei planificări strategice.

Conform informațiilor disponibile, acțiunile concrete ar urma să înceapă după data de 20 aprilie, când aproximativ 5.000 de membri ai partidului vor participa la o consultare amplă privind menținerea sau ieșirea de la guvernare.

În scenariul preferat de social-democrați, un nou cabinet ar putea fi instalat până la jumătatea lunii mai, ceea ce ar presupune o tranziție rapidă și negocieri intense între partide. În acest context, PSD nu exclude complet colaborarea cu USR, în ciuda criticilor dure formulate în ultima perioadă.

Condiția principală pentru o eventuală reconstrucție a coaliției este respectarea ponderii parlamentare în distribuirea portofoliilor. Astfel, PSD ar accepta menținerea USR la guvernare dacă echilibrul politic ar fi reflectat corect în structura executivului.

Funcția de prim-ministru ar urma să rămână în continuare la PNL, cel puțin până la rotația stabilită prin acordul actual de guvernare, programată pentru începutul anului viitor.

În paralel cu aceste evoluții, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a intensificat criticile la adresa premierului, semnalând inclusiv posibilitatea declanșării alegerilor anticipate. Declarațiile sale indică o creștere a presiunii politice și o deschidere către scenarii mai radicale.

„Tot timpul există acest scenariu în momentul în care ai schimbări de Guvern. Este mai greu realizabil în România din cauza prevederilor constituționale. Mai greu se aplică sau ajungi la alegeri anticipate, dar evident, tot timpul este acolo un scenariu care poate să se întâmple. Sigur, cu șanse foarte mici, dar este și acest scenariu”, a declarat Sorin Grindeanu, la Brăila.

Afirmațiile liderului social-democrat reflectă o strategie de negociere dură, dar și conștientizarea limitărilor constituționale care fac dificilă organizarea alegerilor anticipate în România.

Tensiunile generate de poziționarea PSD au determinat reacții ferme din partea partenerilor de coaliție. Conducerile PNL și USR au adoptat rezoluții prin care își exprimă clar intenția de a nu mai colabora cu social-democrații în anumite condiții.

Astfel, cele două partide avertizează că nu vor mai forma coaliții cu PSD dacă acesta va susține, alături de AUR, o moțiune de cenzură sau dacă va continua să genereze instabilitate guvernamentală.

Liberalii au transmis un mesaj direct către PSD, solicitând respectarea acordului de coaliție și revenirea la o conduită responsabilă.

„PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”, avertizează reprezentanții partidului.

Aceste poziții arată o polarizare accentuată pe scena politică și conturează perspectiva unei perioade de instabilitate, în care negocierile și confruntările politice vor domina agenda publică.