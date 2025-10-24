Comisia Europeană a făcut publice concluziile investigațiilor derulate asupra modului în care Meta și TikTok respectă Legea privind serviciile digitale (DSA), acuzând cele două companii de multiple încălcări.

Facebook și Instagram, platforme aflate sub umbrela Meta, sunt vizate pentru că nu ar fi oferit cercetătorilor acces la datele de pe platformele lor, încălcând obligațiile impuse de regulamentul european.

Executivul european a arătat că Meta nu și-a îndeplinit nici alte trei obligații-cheie: de a le permite utilizatorilor să semnaleze conținutul ilegal, să conteste deciziile de moderare și de a crea interfețe ușor de utilizat pentru aceste scopuri.

În plus, instituția a stabilit că Meta ar fi proiectat interfața platformelor într-un mod care să îngreuneze procesul de raportare, făcând-o mai puțin intuitivă și mai dificil de accesat, scrie Politico.eu.

În cazul TikTok, Comisia a constatat o încălcare similară a obligațiilor DSA, referitoare la accesul cercetătorilor la datele platformei. Compania chineză este acuzată că nu ar fi pus la dispoziție suficiente informații pentru studiile științifice independente, limitând astfel posibilitatea evaluării impactului social al conținutului distribuit.

Purtătorul de cuvânt al Meta, Ben Walters, a afirmat că firma nu este de acord cu acuzațiile Comisiei Europene, considerând că modificările aduse sistemelor sale de raportare și de acces la date respectă cerințele DSA.

Acesta a precizat că, de la intrarea în vigoare a regulamentului, Meta a îmbunătățit procesele de apel și instrumentele pentru accesul cercetătorilor, exprimându-și încrederea că măsurile adoptate sunt conforme cu legislația europeană.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al TikTok, Paolo Ganino, a declarat că platforma analizează concluziile Comisiei, dar a atras atenția asupra faptului că unele cerințe ale DSA pot intra în contradicție cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

Oficialul a cerut clarificări privind modul în care aceste obligații pot fi armonizate, precizând că TikTok a făcut investiții semnificative în crearea instrumentelor de cercetare, oferind deja acces la aproape 1.000 de echipe de cercetători.

Platformele vizate au acum dreptul de a răspunde acuzațiilor, însă dacă nu reușesc să convingă Comisia Europeană de conformitatea acțiunilor lor, riscă amenzi de până la 6% din veniturile globale anuale – sume care, în cazul Meta sau TikTok, ar putea ajunge la miliarde de euro.

Măsurile anunțate fac parte din eforturile continue ale Uniunii Europene de a consolida aplicarea normelor digitale. Meta este a doua mare companie americană acuzată de încălcarea DSA, după X (fosta Twitter), sancționată pentru probleme similare în iulie 2024.

Platformele chineze Temu și AliExpress au fost, de asemenea, acuzate de abateri, în cadrul unei campanii extinse de reglementare a mediului digital european.

Ancheta împotriva Meta a fost deschisă în aprilie 2024 și extinsă în luna mai, în timp ce investigația asupra TikTok a început în februarie 2024 și a fost prelungită de două ori, în aprilie și decembrie.