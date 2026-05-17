Executivul a modificat în această iarnă mai multe acte normative din domeniul transporturilor rutiere prin OG 5/2026, inclusiv prevederi din OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere. Ulterior, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a publicat Ordinul 418/2026, prin care au fost actualizate normele metodologice privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe.

Modificările au fost adoptate pentru corelarea legislației cu schimbările introduse anterior prin OUG 141/2024, în special în ceea ce privește transportul rutier interjudețean de persoane prin servicii regulate.

Una dintre schimbările importante este eliminarea tuturor referirilor la „programul de transport” din OG nr. 27/2011, după ce acest mecanism nu a mai fost prevăzut în noul cadru legislativ. Autoritățile au explicat că era necesară actualizarea legislației secundare pentru a evita contradicțiile dintre actele normative și pentru a permite aplicarea unitară a noilor reguli.

În același timp, regulile de transport 2026 stabilesc obligații suplimentare pentru șoferii care efectuează transport rutier contra cost și clarifică activitățile care trebuie autorizate și licențiate.

Una dintre cele mai importante modificări introduse prin OG 5/2026 vizează pregătirea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier contra cost.

Noile prevederi stabilesc că șoferii titulari ai permiselor de conducere pentru categoriile B și BE care desfășoară operațiuni de transport rutier contra cost reglementate prin OG nr. 27/2011 trebuie să dețină certificat de pregătire profesională (CPP).

În același timp, conducătorii auto care au permise valabile pentru categoriile C, C1, C1E și CE și efectuează transport rutier contra cost cu vehicule încadrate la categoriile B și BE pot face dovada pregătirii profesionale prin certificatul de calificare profesională inițială (CPI) sau certificatul de calificare profesională continuă (CPC), după caz.

Ministerul Transporturilor trebuie să actualizeze în perioada următoare și Ordinul nr. 1.214/2015 privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din transporturile rutiere, pentru ca toate modificările introduse la începutul anului să poată fi aplicate integral.

Noile reguli au impact inclusiv asupra șoferilor care desfășoară activități de ride-sharing sau transport alternativ prin platforme digitale, acolo unde legislația prevede obligații clare privind autorizarea și pregătirea profesională.

Legislația rutieră din România stabilește în continuare că este interzis transportul unui număr de persoane mai mare decât cel prevăzut în certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Articolul 148 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice prevede că este interzisă „transportarea în şi pe autoturism ori în cabina sau în caroseria autovehiculului a unui număr de persoane mai mare decât cel stabilit prin construcţie şi înscris în certificatul de înmatriculare sau înregistrare”.

Regula se aplică tuturor vehiculelor utilizate pentru transport de persoane, inclusiv autoturismelor personale, microbuzelor școlare, autocarelor sau vehiculelor utilizate pentru transport alternativ.

Autoritățile atrag atenția că supraaglomerarea unui vehicul afectează stabilitatea în trafic, reduce eficiența sistemelor de frânare și poate amplifica gravitatea accidentelor rutiere. În plus, în cazul unui impact, pasagerii transportați peste limita legală sunt expuși unor riscuri mult mai mari.

În cazul transportului școlar, regulile sunt și mai stricte, deoarece legislația impune obligații suplimentare privind siguranța minorilor transportați.

Regulile de transport 2026 prevăd că minorii cu înălțimea de până la 135 de centimetri trebuie transportați folosind sisteme speciale de fixare omologate, adaptate greutății și dimensiunilor acestora.

De asemenea, copiii sub 12 ani nu pot ocupa locul din față al unui autoturism dacă nu sunt respectate condițiile legale privind siguranța și utilizarea sistemelor speciale de protecție.

În cazul microbuzelor școlare și al vehiculelor cu locuri fixe, fiecare pasager trebuie să ocupe un loc separat. Pasagerii nu pot fi transportați în picioare în vehicule care nu sunt autorizate pentru acest tip de transport.

Autoritățile recomandă părinților să verifice condițiile în care sunt transportați elevii și să semnaleze imediat situațiile în care vehiculele sunt supraaglomerate sau nu respectă normele legale.

OG 5/2026 introduce și clarificări importante privind activitățile de intermediere în transporturile rutiere de persoane.

În lista definițiilor din OG nr. 27/2011 a fost introdus un nou punct care stabilește că intermedierea în transporturile rutiere de persoane reprezintă activitatea unei întreprinderi cu scop patrimonial care preia comenzile de transport rutier național și internațional și le execută direct sau prin intermediul unuia ori mai multor operatori de transport.

Totodată, noile prevederi stabilesc că activitatea de intermediere poate include și vânzarea serviciilor regulate de transport național și internațional prin emiterea legitimațiilor individuale de călătorie, inclusiv prin intermediul platformelor online.

Potrivit Ordinului 418/2026, aceste activități trebuie desfășurate pe bază de contracte și în condiții clar reglementate de legislația rutieră.

Normele actualizate stabilesc și reguli privind activitățile conexe de intermediere pentru transporturile rutiere de mărfuri contra cost, care vor trebui realizate tot pe bază contractuală și prin intermediul operatorilor autorizați.