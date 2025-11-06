Peste 18.000 de părinți din București primesc indemnizația pentru creșterea copilului
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că indemnizația pentru creșterea copilului este un ajutor pentru părinți sau reprezentanți legali care își opresc temporar munca ca să aibă grijă de copil.
În septembrie 2025, cele mai multe cereri pentru indemnizație au venit din orașele mari: București – peste 18.244 beneficiari, Cluj – 7.849, Timiș – 7.074. La polul opus, județele Tulcea (850 beneficiari), Mehedinți (1.084 beneficiari) și Covasna (1.240 beneficiari) au avut mult mai puțini părinți care au primit indemnizația – mai puțin de 1.300 în fiecare județ.
|
Judeţ
|
Populaţie
|Beneficiari plătiţi
|Suma totală plătită drepturi
curente
|Suma medie plătită drepturi
curente
|Medie zile prestaţie
|1
|2
|3
|4
|ALBA
|361.781
|2.897
|10.079.715
|3.479,36
|29,08
|ARAD
|458.446
|3.446
|11.386.740
|3.304,34
|28,98
|ARGES
|606.726
|3.912
|12.383.710
|3.165,57
|28,97
|BACAU
|710.085
|3.438
|11.365.353
|3.305,80
|28,88
|BIHOR
|608.277
|5.291
|17.880.911
|3.379,50
|28,84
|BISTRITA-NASAUD
|322.724
|3.258
|10.121.914
|3.106,79
|28,74
|BOTOSANI
|457.767
|2.780
|9.020.625
|3.244,83
|28,89
|BRAILA
|317.390
|1.251
|3.797.190
|3.035,32
|29,18
|BRASOV
|643.351
|5.170
|19.948.269
|3.858,47
|29,11
|BUCURESTI
|2.123.457
|18.244
|92.868.631
|5.090,37
|28,64
|BUZAU
|435.578
|2.013
|5.960.354
|2.960,93
|29,18
|CALARASI
|292.094
|1.467
|4.226.254
|2.880,88
|29,07
|CARAS-SEVERIN
|297.762
|1.343
|3.826.005
|2.848,85
|29,12
|CLUJ
|745.318
|7.849
|35.820.798
|4.563,74
|28,85
|CONSTANTA
|745.478
|4.519
|15.420.336
|3.412,33
|28,90
|COVASNA
|220.257
|1.240
|3.723.160
|3.002,55
|29,15
|DAMBOVITA
|501.935
|3.075
|9.237.258
|3.003,99
|29,01
|DOLJ
|663.167
|3.356
|11.523.046
|3.433,57
|29,19
|GALATI
|617.529
|2.433
|7.565.937
|3.109,72
|29,08
|GIURGIU
|257.935
|1.661
|5.035.316
|3.031,50
|28,95
|GORJ
|339.112
|2.036
|6.401.590
|3.144,20
|29,27
|HARGHITA
|322.851
|2.970
|9.987.664
|3.362,85
|28,80
|HUNEDOARA
|426.022
|2.246
|7.040.086
|3.134,50
|29,04
|IALOMITA
|273.643
|1.293
|3.888.730
|3.007,53
|28,81
|IASI
|988.621
|6.824
|28.213.483
|4.134,45
|28,94
|ILFOV
|531.598
|5.121
|22.325.644
|4.359,63
|29,15
|MARAMURES
|507.375
|3.891
|12.339.700
|3.171,34
|29,02
|MEHEDINTI
|263.963
|1.084
|2.986.686
|2.755,25
|28,93
|MURES
|576.163
|3.683
|12.697.917
|3.447,71
|29,06
|NEAMT
|543.702
|3.095
|9.880.356
|3.192,36
|28,96
|OLT
|406.355
|2.141
|6.573.451
|3.070,27
|28,88
|PRAHOVA
|751.244
|4.634
|15.064.763
|3.250,92
|28,89
|SALAJ
|236.934
|2.040
|7.478.845
|3.666,10
|28,98
|SATU MARE
|376.890
|2.048
|6.390.136
|3.120,18
|29,06
|SIBIU
|467.800
|3.864
|14.936.870
|3.865,65
|28,84
|SUCEAVA
|764.240
|6.352
|21.352.156
|3.361,49
|28,93
|TELEORMAN
|337.434
|1.368
|3.821.456
|2.793,46
|29,17
|TIMIS
|763.989
|7.074
|29.602.311
|4.184,66
|29,03
|TULCEA
|219.695
|850
|2.512.538
|2.955,93
|28,74
|VALCEA
|382.778
|2.584
|9.175.974
|3.551,07
|28,91
|VASLUI
|503.464
|1.839
|5.725.876
|3.113,58
|28,92
|VRANCEA
|368.443
|1.609
|5.085.269
|3.160,52
|28,63
|TOTAL
|21.739.373
|147.289
|544.673.023
|3.697,99
|28,93
Cum se poate obține indemnizația pentru creșterea copilului?
Pot primi acest ajutor persoanele care au avut venituri impozabile (salarii, activități independente etc.) cel puțin 12 luni în ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului și care intră în concediu pentru creșterea copilului. Indemnizația se acordă până când copilul împlinește 2 ani sau 3 ani dacă este cu handicap. Suma este 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni și variază între 1.651 lei și 8.500 lei pe lună. Dacă părinții se întorc la muncă înainte ca copilul să împlinească 6 luni (sau 1 an pentru copilul cu handicap), pot primi un stimulent de inserție de 1.500 lei pe lună.
Indemnizația pentru creșterea copilului se acordă doar dacă părintele depune o cerere la primăria de domiciliu. Dosarul trebuie să conțină: cerere tip, act de identitate, certificat de naștere al copilului, certificat de căsătorie sau livret de familie (dacă este cazul), certificat de handicap (dacă este cazul), dovada veniturilor, dispoziția de suspendare a contractului de muncă, acte despre suspendarea altor activități, fișa fiscală (dacă e nevoie) și extras de cont bancar pentru plată.
Plata se face prin agențiile teritoriale ale ANPIS, începând cu data de 8 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.
Dacă părintele vrea să ceară indemnizația pentru un alt copil sau stimulentul de inserție, trebuie să depună un dosar nou.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.