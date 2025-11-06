Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat pentru jurnalista Simona Gheorghe începutul campaniei pentru alegerile locale din București, care vor avea loc pe 7 decembrie. El a spus că nu știe cu cine ar trebui să voteze oamenii, dar susține că, dacă orașul nu va reveni la un sistem cu o administrație unică, nu se va înregistra un progres semnificativ.

Băsescu a amintit că, în timpul mandatului său de primar, Adrian Năstase a împărțit bugetul Primăriei Capitalei către sectoare și a avertizat că, dacă situația rămâne așa, sectoarele se vor ocupa doar de flori, iar Primăria Capitalei va plăti subvențiile la transport și încălzire.

„Nu știu cu ce o să vă alegeți, dar dacă nu se revine la București ca un oraș cu o administrație unică, nu va fi un mare progres. Dacă vă aduceți aminte, când eram eu primar, Adrian Năstase a spart bugetul Primăriei Capitalei și l-a dus la sectoare. Dacă rămâne tot așa, sectoarele o să pună panseluțe și Primăria Capitalei o să plătească subvenția la RATB (n.red – STB) și la încălzire și cam asta e tot”, a spus Băsescu.

Când a fost întrebat dacă are vreun favorit pentru alegeri, Băsescu a spus că încă nu are și că trebuie mai întâi să vadă cine candidează.

„N-aș avea încă. Să vedem mai întâi cine candidează”, a zis fostul șef de stat.

Alegerile pentru Primăria București vor fi pe 7 decembrie 2025. Depunerea candidaturilor începe pe 11 noiembrie și se termină pe 17 noiembrie. Campania electorală va fi între 22 noiembrie și 6 decembrie.

Mai mulți candidați și-au anunțat deja intenția de a candida:

Ciprian Ciucu (PNL) – Primar al Sectorului 6. A fost primul care și-a anunțat candidatura. În partid, a învins cu 11-4 pe Stelian Bujduveanu. Ciucu are 47 de ani și a condus PNL București între 2021 și 2023. Este primar al Sectorului 6 din 2020, reales în 2024, într-un sector cu aproximativ 400.000 de locuitori. În 2024 a devenit prim-vicepreședinte PNL.

Daniel Băluță (PSD) – Primar al Sectorului 4. Are 48 de ani și a intrat în politică în 2012 ca consilier local. A fost viceprimar între 2013 și 2016 și primar din 2016 până acum. A fost ales candidat PSD la Primăria Capitalei pe 27 octombrie și în aceeași zi a preluat conducerea PSD București de la Gabriela Firea.

Cătălin Drulă (USR) – Fost ministru al Transporturilor, are 44 de ani. A fost ministru în guvernul Cîțu între 2020 și 2021 și a devenit celebru pentru conflictul cu sindicatele de la metrou. În 2022 a fost ales președinte USR, dar a demisionat în 2024 după alegerile europarlamentare.

Ana Ciceală – susținută de SENS și URS.PDF.

Anca Alexandrescu – Jurnalistă, 53 de ani, candidat independent, susținută de AUR și PNȚCD. A lucrat în presa centrală și a fost consilier de comunicare pentru mai mulți lideri PSD și pentru fostul primar Sorin Oprescu.

Alexandru Virgil Zidaru (Makaveli) – candidat independent.

Vlad Dan Gheorghe – candidat independent.