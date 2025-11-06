Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, a anunţat că proiectul de extindere a magistralei M4 a metroului bucureştean intră într-o nouă etapă. Conform edilului, lucrările vor viza construirea a 14 noi staţii care vor face legătura între Gara de Nord şi Gara Progresul, creând o conexiune directă între nordul şi sudul oraşului.

„Va fi o magistrală care va conecta la propriu oraşul. Şi nu ne oprim aici, ne propunem să facem mai mult pentru Capitală”, a transmis Daniel Băluţă în mesajul video publicat pe pagina sa de Facebook, unde a prezentat detalii despre proiect.

Primarul a precizat că investiţia totală este estimată la aproximativ 17 miliarde de lei, sumă care include atât costurile lucrărilor de construcţie, cât şi cheltuielile pentru echipamentele şi sistemele de automatizare necesare.

„Sunt bucuros să vedeţi că Magistrala M4 nu este o promisiune. Este o realitate! Acesta este contractul de finanţare pe care îl avem. Este o investiţie în valoare de 17 miliarde de lei, aproximativ”, a declarat edilul.

În cadrul aceleiaşi intervenţii, Băluţă a rememorat propria experienţă de utilizator al metroului, subliniind importanţa dezvoltării reţelei subterane pentru toţi locuitorii Capitalei.

„De la liceu foloseam metroul încă. N-aş fi crezut vreodată că ajung să pun o cartelă de metrou aici, pe Şoseaua Berceni. Când mă uit aici, văd că magistrala M2 mai are încă o staţie: Tudor Arghezi, dar, în mod evident, nu ne-am oprit aici! De foarte mult timp, lucrăm nu doar pentru oamenii din Sectorul 4, lucrăm pentru toţi bucureştenii”, a spus el, adăugând că proiectele începute în Sectorul 4 au ca scop deservirea întregului oraş, nu doar a locuitorilor din sud.

În completarea informaţiilor legate de magistrala M4, primarul a explicat că lucrările de extindere vizează şi prelungirea liniei actuale spre comuna Berceni. Potrivit acestuia, vor fi adăugate încă trei staţii, ceea ce va facilita accesul locuitorilor din zona metropolitană către reţeaua principală de transport din Bucureşti.

„În lucru, avem extinderea acestei magistrale de metrou cu încă trei staţii – până în comuna Berceni”, a precizat Daniel Băluţă.

Această etapă a proiectului, aflată deja în desfăşurare, face parte dintr-o strategie mai amplă de integrare a localităţilor limitrofe în sistemul de transport public al Capitalei.

Reprezentanţii administraţiei locale susţin că noua infrastructură va aduce beneficii semnificative în ceea ce priveşte timpul de deplasare şi calitatea aerului, prin diminuarea traficului auto de la intrarea în Bucureşti.

Daniel Băluţă a subliniat, în acelaşi context, că Bucureştiul are nevoie de o reţea de metrou mult mai extinsă, care să răspundă cerinţelor unei metropole moderne. Edilul a menţionat că, pe lângă M4, sunt esenţiale şi alte proiecte de infrastructură, precum magistralele M5 şi M7.

„Şi mie îmi place să merg cu bicicleta, şi mie îmi place să merg cu trotineta, este foarte funny. Dar, când vorbim despre o metropolă, când vorbim despre mobilitate urbană, vă daţi seama că asta este o glumă. Bucureştiul mai are nevoie de şi de magistrala M5, şi de magistrala M7”, a afirmat primarul.

El a explicat că o reţea extinsă de metrou reprezintă un factor determinant pentru dezvoltarea sustenabilă a oraşului.

„Reţeaua aceasta de metrou este determinantă pentru evoluţia oraşului nostru, pentru reducerea traficului şi combaterea poluării”, a adăugat Daniel Băluţă.

În finalul mesajului său, edilul Sectorului 4 a propus ca administrarea metroului să treacă în subordinea Primăriei Generale, argumentând că o astfel de decizie ar permite o gestionare mai eficientă şi o îmbunătăţire vizibilă a serviciilor oferite călătorilor.

„Avem nevoie de peroane curate, de toalete curate. Avem nevoie de tuneluri curate. Toate lucrurile acestea trebuie să ajungă un standard de normalitate în fiecare dintre staţiile de metrou din capitala României. Metroul trebuie să treacă la Primăria Capitalei”, a spus Băluţă.

Acesta a adăugat că întreaga sa activitate ca primar s-a concentrat pe rezultate concrete şi pe proiecte realizate, nu pe declaraţii sau promisiuni.