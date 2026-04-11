În total, au fost direcționați 28.334.670 lei pentru alocațiile de stat pentru copii, beneficiind de acești bani 82.686 de copii. De asemenea, peste 12,2 milioane de lei sunt alocați pentru 3.933 de persoane care primesc indemnizații pentru creșterea copilului, iar 1.070.296 lei au fost distribuiți către 1.449 de beneficiari ai stimulentului de inserție.

La începutul lunii, plățile pentru aceste trei categorii de beneficii au fost efectuate pentru persoanele care au optat pentru încasarea prin mandat poștal. Pentru beneficiarii care primesc banii în cont bancar, plățile vor fi realizate la data de 8 aprilie 2026, potrivit informațiilor transmise de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Maramureș.

Începând cu 15 aprilie, vor fi efectuate plățile pentru persoanele cu dizabilități. Ulterior, din 20 aprilie, vor fi achitate și alte drepturi sociale, respectiv alocația lunară de hrană pentru persoanele diagnosticate cu HIV/SIDA, alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru persoanele cu TBC, precum și venitul minim de incluziune.

Autoritățile precizează că întregul proces de plată se desfășoară conform calendarului stabilit, fără întârzieri, asigurând continuitatea sprijinului financiar pentru categoriile vulnerabile din județul Maramureș.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a transmis anterior informații privind acordarea alocației de plasament, un sprijin financiar destinat copiilor din sistemul de protecție specială și persoanelor care îi au în grijă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

În luna martie 2026, ANPIS, prin agențiile sale teritoriale, a efectuat plățile aferente dreptului pentru luna februarie, în valoare totală de peste 36 de milioane de lei, pentru 28.114 beneficiari ai alocației de plasament. Sumele reprezintă sprijinul financiar acordat copiilor aflați în îngrijire specială, a precizat instituția.

Cuantumul alocației de plasament este de 1.194 lei lunar pentru fiecare copil aflat în plasament. În situațiile în care copiii sunt încadrați în grad de handicap, suma este majorată cu 50%, în funcție de fiecare caz în parte.