Ajutor de 1.500 euro pentru legumicultori 2026. Fermierii din sectorul legumicol mai au la dispoziție doar câteva zile lucrătoare pentru a accesa sprijinul financiar de tip ajutor de minimis în valoare de 1.500 euro/1.000 mp, destinat culturilor de legume în spații protejate. Data-limită oficială pentru depunerea dosarelor este 15 aprilie 2026, fără posibilitatea de prelungire.

Schema de sprijin este gestionată prin Direcțiile Agricole Județene (DAJ) și este reglementată de HG nr. 325/2025, care stabilește cadrul programului de susținere a producției de legume în sere și solarii pentru perioada 2025–2027, cu aplicare pentru anul de producție 2026.

Programul este deschis tuturor categoriilor de producători agricoli care cultivă legume în spații protejate, inclusiv:

persoane fizice cu atestat de producător valabil;

persoane fizice autorizate (PFA);

întreprinderi individuale și familiale;

persoane juridice (firme agricole, cooperative, alte forme legale).

Condiția esențială este exploatarea unei suprafețe de minimum 1.000 mp cultivați în spații protejate.

Ajutorul de stat de tip minimis este stabilit la:

1,5 euro/mp de cultură

echivalentul a 1.500 euro pentru 1.000 mp

Sprijinul este acordat pentru susținerea producției de legume precum tomate, ardei, castraveți sau alte culturi eligibile în sere și solarii.

Perioada oficială de înscriere în program este 2 februarie – 15 aprilie 2026.

Autoritățile agricole atrag atenția că depunerea dosarelor se află în faza finală, iar fermierii mai au efectiv doar câteva zile lucrătoare pentru completarea documentației.

Calendar orientativ comunicat în teritoriu:

8–9 aprilie – ultimele zile înainte de sărbători;

14–15 aprilie – ultimele zile de depunere.

Depunerea se realizează la sediile Direcțiilor Agricole Județene, dar și prin mijloace electronice (e-mail sau fax, unde este permis).

Nr. Document obligatoriu Descriere 1 Copie CI/BI Act de identitate al solicitantului sau al reprezentantului legal 2 Atestat de producător Document valabil emis conform legislației în vigoare 3 Documente de înregistrare fiscală/juridică Certificat ONRC sau alte documente, în funcție de forma de organizare 4 Dovada cont bancar activ Extras de cont sau document emis de bancă/trezorerie 5 Adeverință registrul agricol Dovadă oficială privind suprafața cultivată în spații protejate 6 Împuternicire (dacă este cazul) Necesară dacă dosarul este depus prin reprezentant legal

Accesarea ajutorului de minimis presupune respectarea unor etape obligatorii pe parcursul anului agricol:

notificarea DAJ privind stadiul culturilor până la 30 septembrie;

efectuarea verificărilor în teren de către autorități;

depunerea documentelor justificative până la 24 octombrie;

evidența tratamentelor fitosanitare completată și avizată;

recoltarea și valorificarea producției până la 15 octombrie.

Pentru a fi eligibilă în program, producția de legume trebuie comercializată și dovedită prin documente justificative, precum:

facturi fiscale sau e-facturi;

file din carnetul de comercializare.