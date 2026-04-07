Fermierii așteaptă subvențiile promise, însă banii întârzie din nou. Cele mai așteptate sume erau cele aferente ANT-urilor, însă până la data de 7 aprilie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) nu a publicat proiectul de act normativ necesar pentru alocarea fondurilor destinate sectoarelor vegetal și zootehnic.

În lipsa acestui document, plata subvențiilor nu poate fi demarată, conform informațiilor publicate de Agrointel.

Fermierii au urmărit cu atenție adoptarea bugetului pentru anul 2026, sperând că vor primi banii înainte de Paște. În realitate, aceștia nu vor beneficia de sumele aferente ANT înainte de sărbători, în condițiile în care proiectul privind cuantumurile nu a fost nici măcar publicat în transparență decizională.

În același timp, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) mai autorizează plăți doar până miercuri, 8 aprilie, aceasta fiind ultima zi de lucru înainte de mini-vacanța de Paște. Activitatea instituției va fi reluată abia marți, 14 aprilie, în condițiile în care ziua de luni, prima zi de Paște, este liberă legal.

Astfel, fermierii care așteaptă subvențiile pentru hectar sau pentru cap de animal vor primi banii cel mai probabil în a doua jumătate a lunii aprilie sau chiar în luna mai. Plata ANT-urilor se face integral de la bugetul de stat, aceste subvenții nefiind decontate de Comisia Europeană.

Pentru anul de cerere 2024, cuantumurile acordate au fost diferite în funcție de sector. Pentru culturile de in și cânepă pentru fibră s-au plătit 10,1942 euro pe hectar, în timp ce pentru tutun suma a fost de 5.211,0001 euro pe hectar. Hameiul a beneficiat de 279,3378 euro pe hectar, iar sfecla de zahăr de 109,9707 euro pe hectar.

În sectorul zootehnic, sprijinul a inclus 73,972 euro pe cap de bovină pentru carne, echivalentul a 368,0354 lei, 21,0126 euro pe tona de lapte livrat, respectiv 104,5439 lei pe tonă, precum și 4,5345 euro pe cap de oaie sau capră, echivalentul a 22,5606 lei.

Reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) urmează să prezinte un bilanț al sumelor deja plătite și al schemelor pentru care au fost efectuate viramentele, însă pentru ANT-uri fermierii vor trebui să mai aștepte până după Paște.