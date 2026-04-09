Concediul de maternitate este un concediu medical acordat femeilor însărcinate și lăuzelor, care le permite să se retragă temporar din activitate înainte și după naștere, beneficiind în același timp de un venit lunar. Acesta se acordă pe baza unui certificat medical eliberat de medicul specialist în obstetrică-ginecologie sau de medicul de familie. Dreptul la concediul de maternitate este reglementat prin OUG nr. 158/2005, act normativ care stabilește atât condițiile de acordare, cât și modul de calcul al indemnizației. Pot beneficia de concediu și indemnizație de maternitate femeile salariate, persoanele care obțin venituri impozabile, cum ar fi cele provenite din activități independente, precum și femeile care și-au pierdut calitatea de asigurat, dacă nașterea are loc în termen de nouă luni de la încetarea activității. Pentru acordarea acestui drept, este necesară îndeplinirea unei condiții minime de contribuție: cel puțin o lună de stagiu de cotizare în ultimele 12 luni anterioare solicitării concediului.

Concediul de maternitate face parte din categoria concediilor medicale și este distinct de concediul pentru creșterea copilului, care se acordă ulterior și se supune unor reguli diferite. Durata totală a concediului de maternitate, conform legislației în vigoare, este de 126 de zile calendaristice, perioadă care acoperă atât ultimele săptămâni de sarcină, cât și perioada de recuperare după naștere. Această perioadă este împărțită în concediu prenatal, care poate fi acordat cu până la 63 de zile înainte de naștere, și concediu postnatal, care poate dura până la 63 de zile după naștere. În practică, împărțirea zilelor nu este fixă și poate fi ajustată în funcție de recomandarea medicului și de nevoile mamei. Totuși, există o regulă esențială: cel puțin 42 de zile din concediul postnatal sunt obligatorii și nu pot fi reduse sau înlocuite, pentru a permite refacerea organismului după naștere și pentru a asigura îngrijirea nou-născutului în primele săptămâni de viață.

Indemnizația de maternitate reprezintă 85% din media veniturilor brute realizate în ultimele șase luni din cele 12 luni anterioare concediului. Se iau în calcul veniturile pentru care s-a plătit contribuția de asigurări sociale de sănătate, iar media acestora stă la baza sumei primite pe durata concediului. Indemnizația este suportată integral din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, nu este impozitată, însă se reține contribuția la pensii (CAS). Este important de știut că această indemnizație nu este plătită de angajator, ci din sistemul public de sănătate, ceea ce garantează dreptul indiferent de situația angajatorului.

În 2026, au fost introduse controale mai stricte asupra concediilor medicale, autoritățile putând verifica documentele medicale, durata concediului și corectitudinea certificatelor. În cazul descoperirii unor nereguli, indemnizația poate fi respinsă. Aceste măsuri nu afectează drepturile mamelor, ci doar introduc mecanisme suplimentare de control. Concediul de maternitate în România rămâne, în 2026, un drept solid, reglementat clar și protejat prin lege. Cu o durată de 126 de zile și o indemnizație de 85% din venituri, acesta oferă stabilitate financiară femeilor în perioada imediat înainte și după naștere.

Pentru a beneficia de concediu și indemnizație de maternitate, femeile trebuie să îndeplinească câteva condiții esențiale, stabilite prin legislația în vigoare. În primul rând, solicitanta trebuie să fie asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate, să aibă domiciliul sau reședința în România și să fi realizat cel puțin o lună de stagiu de cotizare în ultimele 12 luni anterioare acordării concediului. Această perioadă minimă de contribuție este suficientă pentru acordarea dreptului, spre deosebire de alte tipuri de concedii, unde sunt necesare perioade mai lungi de cotizare.

Există și situații speciale în care dreptul la concediu și indemnizație se păstrează chiar dacă persoana nu mai este asigurată. De exemplu, femeile care au încetat activitatea pot beneficia în continuare de aceste drepturi dacă nașterea are loc în termen de maximum nouă luni de la pierderea calității de asigurat. Aceste prevederi permit accesul la concediul de maternitate și pentru femeile care se află între două locuri de muncă sau care au întrerupt temporar activitatea.

Pentru acordarea concediului de maternitate, este necesar un set de documente care să ateste atât starea de sănătate, cât și veniturile realizate. Documentul esențial este certificatul de concediu medical, eliberat de medicul specialist sau de medicul de familie, pe baza recomandării medicale. Certificatul se emite, de regulă, lunar, pe toată durata concediului. Mai sunt necesare o adeverință de la angajator din care să reiasă veniturile realizate, o cerere pentru acordarea concediului și copia actului de identitate. În funcție de situație, pot fi solicitate și alte documente justificative, mai ales în cazul persoanelor care nu sunt salariate sau care obțin venituri din alte surse.

În anumite situații, atunci când sarcina este considerată cu risc sau condițiile de muncă pot afecta sănătatea mamei ori a copilului, legea prevede acordarea concediului de risc maternal. Acest tip de concediu este reglementat prin OUG nr. 96/2003 și se acordă pe baza recomandării medicului.

Concediul de risc maternal poate fi acordat fie înainte de intrarea în concediul de maternitate, fie după naștere, în cazul în care mama revine la muncă și există riscuri pentru sănătatea sa sau a copilului. Durata acestui concediu poate ajunge până la 120 de zile și poate fi acordat integral sau fracționat, în funcție de recomandarea medicului și de necesitățile mamei. Indemnizația aferentă concediului de risc maternal este stabilită la 75% din media veniturilor realizate.

Un aspect important este că acest concediu se poate acorda chiar dacă nu este îndeplinit stagiul minim de cotizare necesar pentru concediul de maternitate, ceea ce îl face accesibil și femeilor care nu au acumulat suficient stagiu de cotizare. În practică, concediul de risc maternal este utilizat în special atunci când locul de muncă nu poate fi adaptat pentru o femeie însărcinată, există condiții care pot afecta sarcina sau medicul recomandă întreruperea activității pentru protejarea sănătății mamei și copilului. În esență, acesta reprezintă o măsură de siguranță suplimentară, menită să protejeze atât mama, cât și copilul, în situațiile în care continuarea activității ar putea deveni un risc.

După încheierea celor 126 de zile de concediu de maternitate, părinții au posibilitatea fie să intre în concediul pentru creșterea copilului, fie să revină mai devreme la activitate. Pentru cei care aleg să se întoarcă la muncă înainte de finalizarea concediului pentru creșterea copilului, statul oferă un stimulent de inserție, reprezentând o sumă lunară menită să încurajeze revenirea rapidă în câmpul muncii.

Valoarea stimulentului diferă în funcție de momentul revenirii la serviciu: părinții care revin mai devreme, înainte ca copilul să împlinească șase luni sau, în cazul copilului cu handicap, un an, primesc 1.500 de lei pe lună, iar cei care se întorc mai târziu beneficiază de 650 de lei pe lună. Acest sprijin financiar se acordă persoanelor care realizează venituri impozabile, cum ar fi salariul sau veniturile din activități independente, și poate fi primit până la împlinirea vârstei de trei ani a copilului, respectiv patru ani în cazul copiilor cu dizabilități.

Un aspect esențial este că stimulentul de inserție nu se acordă automat. Pentru a beneficia de acest sprijin, părintele trebuie să depună o cerere la agențiile pentru plăți și inspecție socială sau la primărie, iar acordarea sa depinde de respectarea condițiilor legale în vigoare.