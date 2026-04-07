Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat desemnarea constructorului pentru tronsonul 2 al Autostrăzii A8, între Târgu Frumos și Lețcani, pe o lungime de 28,6 kilometri.

Contractul, în valoare de 4,57 miliarde de lei, a fost adjudecat de o asociere formată din firmele Danlin XXL, Groma Hold LTD., Intertranscom Impex SRL și Evropiski Patishta. Oferta a fost desemnată câștigătoare pe criteriul celui mai bun raport financiar.

Contractul poate fi semnat în aproximativ zece zile, dacă nu vor fi depuse contestații.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a explicat că atribuirea acestui tronson reprezintă un pas concret pentru includerea tuturor segmentelor Autostrăzii Moțca – Iași – Ungheni în Programul SAFE, un instrument financiar care permite accelerarea proiectelor prioritare, cu termen de finalizare etapizat până în 2030.

„Atribuirea acestui contract pentru tronsonul de autostradă care asigură legătura vestică a Iașiului la A8 reprezintă încă un pas concret prin care ne apropiem de obiectivul includerii tuturor tronsoanelor Autostrăzii Moțca – Iași – Ungheni în Programul SAFE, instrument financiar care permite accelerarea proiectelor prioritare, cu orizontul clar de finalizare etapizată, până în 2030. Pe lângă conectivitatea din zona metropolitană, pentru acest tronson de autostradă am prevăzut prioritizarea unui segment cu o lungime de 4 kilometri care va funcționa ca o centură la Podu Iloaiei, localitate care se confruntă cu blocaje în trafic”, a declarat Gabriel Budescu, directorul general al CNIR.

Proiectul presupune lucrări complexe de infrastructură. Traseul va include 33 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de 7,8 kilometri, două tuneluri și aproximativ 13 kilometri de drumuri de legătură.

Printre acestea se numără un drum cu două benzi, de 5,23 kilometri, conectat la DN 28D, precum și un drum cu patru benzi, de 7,6 kilometri, care va face legătura cu DN 28.

De asemenea, este prevăzut un segment de aproximativ 4 kilometri care va funcționa ca o centură pentru localitatea Podu Iloaiei, zonă unde traficul este frecvent aglomerat.

Autostrada A8, cunoscută și ca „Autostrada Unirii”, este un proiect strategic care are rolul de a conecta Moldova de Transilvania, traversând Munții Carpați.

Proiectul are o lungime totală estimată la aproximativ 304 kilometri și este împărțit în mai multe secțiuni. Cea mai dificilă este cea montană, între Târgu Mureș și Târgu Neamț, urmată de sectorul Târgu Neamț – Iași și de tronsonul Iași – Ungheni, care va asigura legătura cu Republica Moldova.

În paralel, CNIR a desemnat recent și constructorul pentru tronsonul 3, între Lețcani și Iași, ceea ce indică o accelerare a proiectului în zona Moldovei.

În același timp, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat desemnarea constructorilor pentru primii 43 de kilometri ai Drumului Expres Suceava – Siret.

Contractele pentru loturile 1 și 2, cu o valoare totală de 3,72 miliarde de lei, au fost atribuite unei asocieri de firme care va realiza atât proiectarea, cât și execuția lucrărilor.

„Primii 43 km ai DEx Suceva -Siret au constructori desemnaţi! Asocierea FAR FOUNDATION SRL – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL va proiecta şi va executa loturile 1 şi 2 ale Drumului Expres Suceava-Siret, în valoare totală de 3,72 miliarde de lei (fără TVA)”, a anunţat, marţi, Cristian Pistol.

Proiectul include 57 de structuri, precum poduri, pasaje și viaducte, precum și patru noduri rutiere importante. De asemenea, vor fi construite parcări dotate cu stații de încărcare pentru vehicule electrice.

„Pe traseul ambelor loturi vor fi construite 57 de structuri (poduri, pasaje şi viaducte) dar şi 4 noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2-DN2P), DN2-DN2H (Rădăuţi) şi DN2 (Siret Sud). Contractul prevede inclusiv construcţia unor parcări dotate cu staţii de încărcare a autovehiculelor electrice”, precizează Pistol.

Drumul Expres Suceava – Siret, cu o lungime totală de 55,7 kilometri, are atât rol civil, cât și militar, asigurând conexiunea infrastructurii rutiere din România cu cea din Ucraina.

Ambele proiecte beneficiază de finanțare prin programul SAFE, lansat de Comisia Europeană în 2025, din care România are alocate peste 16 miliarde de euro, dintre care 4,2 miliarde de euro sunt destinate infrastructurii rutiere.