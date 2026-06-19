Greșeala majoră pe care o fac mulți români. Îți distruge ochii! Evită să faci asta vara, dacă ții la vederea ta

Vara este sezonul în care ne protejăm pielea de soare, dar de multe ori uităm de ochi. De la ochelari de soare nepotriviți până la lentile de contact purtate în apă, unele obiceiuri aparent inofensive pot avea consecințe serioase asupra vederii. Află ce greșeli trebuie evitate pentru a-ți menține ochii sănătoși.

Pentru a-ți proteja sănătatea ochilor pe timpul verii, există câteva greșeli importante pe care trebuie să le eviți, indiferent dacă ai vedere normală, miopie sau hipermetropie. Una dintre cele mai frecvente erori este purtarea ochelarilor de soare fără protecție UV certificată. Lentilele închise la culoare, dar lipsite de filtru UV complet (100% UVA și UVB), pot fi chiar mai periculoase decât lipsa ochelarilor, deoarece determină dilatarea pupilei și permit pătrunderea unei cantități mai mari de radiații nocive în interiorul ochiului.

Nu este recomandat să intri în piscină, mare sau lacuri purtând lentile de contact. Apa poate conține bacterii, virusuri și paraziți periculoși, precum Acanthamoeba, iar contactul acestora cu lentilele crește semnificativ riscul unor infecții oculare grave. În unele situații, complicațiile pot duce la ulcere corneene și chiar la pierderea permanentă a vederii.

Pe plajă sau în natură, evită să îți freci ochii cu mâinile murdare, acoperite de nisip sau de urme de cremă ori loțiune. Acest obicei favorizează apariția conjunctivitei și poate provoca zgârieturi ale corneei, cunoscute sub denumirea de abraziuni corneene, care sunt dureroase și necesită tratament.

Expunerea prelungită la aerul condiționat reprezintă un alt factor de risc pentru sănătatea oculară. Nu este indicat să stai cu fața direct în fluxul de aer rece, deoarece acesta accelerează evaporarea filmului lacrimal și favorizează apariția sindromului de ochi uscat. Consecințele sunt senzația de nisip în ochi, iritația, roșeața și disconfortul persistent.

Un aspect esențial este evitarea privirii directe către soare, chiar și atunci când porți ochelari de soare. Expunerea directă la lumina solară poate provoca maculopatie solară, o afecțiune caracterizată prin leziuni ale retinei care pot afecta permanent vederea centrală.

Totodată, crema de protecție solară nu trebuie aplicată prea aproape de pleoape. În timpul transpirației, aceasta poate ajunge în ochi și poate provoca iritații chimice, usturime intensă și lăcrimare abundentă.

Persoanele care poartă corecție optică au nevoie de o atenție suplimentară în sezonul cald deoarece lumina puternică și reflexiile intense pot solicita suplimentar ochii.

În cazul miopiei, nu este recomandat să renunți la ochelarii de vedere atunci când mergi la plajă sau la munte și nici să îi înlocuiești cu ochelari de soare fără dioptrii. Este indicat să nu petreci tot timpul exclusiv în spații închise, deoarece activitățile în aer liber contribuie la confortul și sănătatea vizuală.

Pentru persoanele cu hipermetropie, cititul pe plajă fără ochelarii de prescripție poate duce rapid la oboseală oculară, mai ales în condiții de lumină puternică. În astfel de situații sunt recomandate lentilele polarizate, care reduc reflexiile și cresc confortul vizual.

Nu trebuie ignorat disconfortul provocat de trecerea frecventă între spațiile foarte luminoase și cele întunecate și nici amânată schimbarea ochelarilor de soare cu cei de vedere atunci când intri în interior deoarece aceste adaptări repetate pot accentua senzația de oboseală oculară.