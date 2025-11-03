Comisia Europeană marchează aniversarea zonei Schengen – simbol al libertății de circulație în Uniunea Europeană – printr-o inițiativă care încurajează mobilitatea tinerilor. Prin DiscoverEU, 40.000 de tineri vor putea explora gratuit continentul, descoperind cultura, istoria și diversitatea europeană.

„Programul DiscoverEU oferă tinerilor ocazia de a descoperi Europa, de a învăța și de a se conecta dincolo de granițe, în spiritul solidarității europene”, se arată în comunicatul oficial al Comisiei Europene.

Pentru a aplica, participanții trebuie să fi născut între 1 ianuarie și 31 decembrie 2007 și să dețină cetățenia unei țări membre UE sau a unui stat asociat programului Erasmus+ (precum Norvegia, Turcia, Serbia, Islanda sau Liechtenstein).

Înscrierea se face online, prin completarea unui chestionar disponibil pe Portalul european pentru tineret, unde aplicanții vor răspunde la câteva întrebări legate de cultura europeană și valorile Uniunii.

Cei selectați vor primi un bilet de călătorie gratuit, valabil pentru maximum 30 de zile, între 1 martie 2026 și 31 mai 2027. Deplasările se vor face în principal cu trenul, iar participanții vor putea explora până la 36 de țări europene.

În plus, fiecare tânăr va beneficia de un card DiscoverEU, care oferă reduceri la transport local, cazare, muzee, evenimente culturale, activități sportive și restaurante.

Comisia Europeană oferă și sugestii de rute pentru cei care vor să combine aventura cu descoperirea patrimoniului european. Printre acestea se află Traseul Noului Bauhaus European, care pune accent pe design durabil, arhitectură modernă și inovație verde.

Totodată, participanții vor fi invitați la întâlniri DiscoverEU Meet-ups, evenimente organizate în marile capitale europene, unde tinerii pot interacționa și împărtăși experiențe de călătorie.

Călătoria ca experiență educativă

DiscoverEU nu este doar o oportunitate de a vedea lumea, ci și o formă de învățare informală. Programul promovează educația interculturală, independența și spiritul civic european, valori pe care Uniunea Europeană dorește să le consolideze în rândul noilor generații.

În edițiile anterioare, peste 370.000 de tineri au participat la program, descoperind locuri emblematice precum Paris, Viena, Berlin, Roma sau Amsterdam.

Înscrierile pentru ediția 2025 sunt deschise până la 13 noiembrie, ora 12:00 (ora Bruxellesului).

Formularul oficial de înscriere și informațiile detaliate pot fi accesate pe Portalul european pentru tineret.