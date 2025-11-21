Proiectul privind modificarea sistemului de pensii al magistraților a fost transmis spre avizare în cursul zilei anterioare, iar Ilie Bolojan a explicat că, din semnalele publice și din faptul că CSM a convocat adunările generale, se conturează premise favorabile pentru emiterea avizului într-un termen mai scurt decât cel maxim legal de 30 de zile. Dacă documentul va fi primit joi sau vineri, Guvernul intenționează să declanșeze procedura de asumare a răspunderii chiar pe 28 noiembrie sau cel târziu în aceeași zi.

Premierul a detaliat și discuțiile purtate săptămâna trecută la întâlnirea convocată de președinte cu reprezentanții magistraților. În urma acestei consultări, Guvernul a acceptat solicitarea de extindere a perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani pentru creșterea vârstei de pensionare. Conform noii formule, fiecare an din perioada următoare va adăuga încă un an la vechimea necesară, iar peste 15 ani se va ajunge la atingerea vârstei standard de pensionare. În plus față de această modificare, executivul a acceptat și două ajustări tehnice considerate nerelevante pentru structura principală a proiectului.

„Așa cum știți, guvernul a transmis ieri spre avizare proiectul. Din semnalele publice constatate, din faptul că CSM a convocat adunările generale, înseamnă că există premise bune să primim un aviz mult mai repede decât termenul maxim de 30 de zile. Ne propunem ca săptămâna viitoare dacă primim avizul joi sau vineri, pe 28, cel târziu să declanșăm procedura de asumare a răspunderii pe acest proiect”, a declarat Bolojan.

În ceea ce privește nivelul pensiei, Ilie Bolojan a precizat că procentul maxim rămâne cel stabilit inițial, astfel încât pensia nu va putea depăși 70% din ultimul salariu net. Premierul a subliniat trei motive esențiale care justifică promovarea proiectului în acest ritm: necesitatea respectării termenului de 28 noiembrie, considerat un termen de acceptare a unui jalon; corectarea unei situații percepute la nivelul societății ca fiind nedreaptă, în condițiile existenței unor vârste de pensionare de 48-50 de ani; precum și nevoia unui sistem de pensii sustenabil pe termen lung.

Dacă avizul nu va fi primit la timp, Guvernul va trebui să aștepte expirarea termenului legal. În finalul declarațiilor, premierul Ilie Bolojan și-a exprimat speranța că toate instituțiile implicate vor acționa cu responsabilitate pentru finalizarea acestei reforme importante.

„Termenul de intrare în vigoare și procentul maxim al pensiei din salariul net: Săptămâna trecută am avut o întâlnire convocată de președinte cu reprezentanții magistraților și având în vedere că am primit solicitarea să extindem perioada de tranziție de la 10 ani la 15 ani. Prin urmare, în fiecare an care va trece, perioada de activitate se va prelungi cu încă un an. Peste 15 ani vom ajunge la pensionarea la vârsta standard. Am acceptat această solicitare și alte două aspecte tehnice, nerelevante. Procentul maxim – am rămas pe procentul inițial, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net. Sunt trei motive importante pentru care am ținut să promovăm acest proiect: termenul de 28 e un termen de acceptare a unui jalon. Al doilea element – corectarea unei nedreptăți. Românii percep că vârsta de pensionare de 48-50 de ani este un aspect care ține de nedreptăți. Al treilea element – un sistem de pensii sustenabil. Dacă nu se va primi avizul, va trebui să așteptăm acest termen. Sper ca toți cei implicați să avem un comportament responsabil”, a conchis premierul.

Amintim că premierul Ilie Bolojan a susținut vineri, de la ora 16.00, o conferință de presă dedicată reformei pensiilor magistraților, programului SAFE și reformei în administrație.