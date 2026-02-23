Reprezentanții Poliției Locale a Municipiului București au precizat că, pentru că au trecut mai bine de 24 de ore de la încetarea ninsorii, autoritățile acționează preventiv pentru siguranța pietonală.

Pe lângă monitorizarea operatorilor de salubrizare, atenția a fost concentrată și asupra felului în care agenții economici și asociațiile de proprietari curăță trotuarele din fața punctelor de lucru și a scărilor de bloc.

„Continuăm verificările privind felul în care se realizează deszăpezirea în Capitală! Pentru că au trecut mai bine de 24 de ore de la încetarea ninsorii, acţionăm preventiv pentru siguranţa pietonală şi nu numai! Astfel, pe lângă monitorizarea operatorilor de salubrizare, ne-am concentrat atenţia şi pe felul în care agenţii economici şi asociaţiile de proprietari curăţă trotuarele din faţa punctelor de lucru şi a scărilor de bloc”, a transmis luni Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti.

Zăpada care nu este curățată la timp se transformă în gheață, ceea ce poate cauza accidente. În cazul comercianților care au luat imediat măsuri de deszăpezire, nu s-au aplicat sancțiuni, iar pentru cei care au acționat rapid amenda a fost mai mică. Societățile sau asociațiile de bloc care nu au luat nicio măsură au primit sancțiuni proporționale. De asemenea, în zonele în care existau țurțuri ce reprezentau pericol pentru pietoni, autoritățile au izolat zona și au solicitat sprijinul pompierilor de la ISU București.

„Nimeni nu îşi doreşte asta! Motiv pentru care acolo unde am găsit comercianţi la lopată nu am sancţionat. Iar dacă au înţeles că trebuie să treacă la treabă şi să cureţe pe loc, amenda a fost mai mică. Însă în cazul societăţilor sau asociaţiilor de bloc care nu au luat nici un fel de măsură în a-şi curăţa perimetrul, sancţiunea a fost proporţională. Iar unde am sesizat un posibil pericol pentru pietoni cauzat de ţurţuri, am izolat zona şi am solicitat sprijinul pompierilor ISU Bucureşti”, au mai transmis autoritățile.

Toate aceste atribuții sunt în sarcina fiecărei poliții locale de sector. Până la orele amiezii, polițiștii locali au verificat zonele centrale ale Bucureștiului, inclusiv marile bulevarde și străzile principale, respectiv inelul median delimitat de bulevardele Iancu de Hunedoara și I.C. Brătianu. În total, s-au aplicat peste 25 de sancțiuni, în valoare de aproape 44.000 de lei.

„Noi am verificat zonele centrale din Bucureşti. Tot ce ţine de marile bulevarde şi străzi principale. Vorbim de inelul median, un areal delimitat de bulevardele Iancu de Hunedoara şi I.C. Brătianu. În total, până la orele amiezii, poliţiştii locali ai Municipiului Bucureşti au aplicat peste 25 de sancţiuni în valoare totală de aproape 44.000 de lei”, au completat autorițile.

Poliția Locală a Municipiului București va continua verificările pe tot perimetrul central, pentru a se asigura că trotuarele sunt deszăpezite corespunzător și că siguranța pietonilor este respectată.