Codul Rutier 2026 spune că, de regulă, trecerea pe roșu la semafor este interzisă și foarte aspru pedepsită. Șoferii care nu respectă această regulă riscă nu doar amendă și suspendarea permisului, ci și producerea unui accident grav.

Totuși, există o singură situație în care este legal să treci pe roșu fără să riști sancțiuni.

Regula generală este că la semaforul roșu trebuie să oprești înainte de marcajul de oprire sau înainte de trecerea pentru pietoni. Dacă nu există marcaje, trebuie să oprești chiar în dreptul semaforului sau înainte de marginea drumului pe care vrei să intri.

Nerespectarea acestei reguli atrage o amendă de 4 sau 5 puncte și suspendarea permisului pentru 30 de zile. În 2026, un punct de amendă este 202,5 lei, adică 5% din salariul minim brut, deci amenda pentru trecerea pe roșu poate fi între 810 și 1.012,5 lei.

Pe lângă semafoare, Codul Rutier mai stabilește și ordinea de prioritate într-o intersecție, pentru a evita conflictele între șoferi și accidentele.

Ordinea în care trebuie să treacă vehiculele într-o intersecție este clar stabilită de lege și trebuie respectată de șoferi pentru siguranță. În primul rând contează semnalele polițistului care dirijează traficul. Apoi urmează semnalele luminoase și sonore ale mașinilor de intervenție, cum ar fi poliția, pompierii sau ambulanța.

După acestea, contează semnalele semaforului, semnalele luminoase sau sonore speciale, cum ar fi la trecerile cu calea ferată, apoi indicatoarele rutiere și marcajele de pe drum. Dacă nu există altceva, se aplică regulile generale de circulație, de exemplu vehiculele din sensul giratoriu au prioritate.

Indiferent de culoarea semaforului, șoferii trebuie să respecte mai întâi semnalele polițistului. Asta înseamnă că, dacă semaforul este roșu, dar polițistul îți face semn să înaintezi, ești obligat să urmezi indicația lui și nu încalci legea.

Prin urmare, singura situație în care poți trece pe roșu fără să primești amendă este atunci când un polițist îți permite să faci acest lucru. În plus, nu există riscul de accident, pentru că polițistul care dirijează traficul oprește celelalte mașini care ar putea intra în drum.