Ciprian Ciucu analizează personal STB și anunță măsuri, după ce a indicat datorii de 1,6 miliarde lei
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, pe Facebook, că analizează personal organigrama și procesele de management ale STB, susținând că instituția ar funcționa cu un aparat birocratic supradimensionat și cu cheltuieli foarte ridicate.
Edilul a afirmat că, în opinia sa, termenul „procese de management” ar masca disfuncționalități și un nivel excesiv de conformism și birocratizare, pe care l-a comparat metaforic cu universurile literare ale lui Ionesco și Kafka.
Potrivit acestuia, în cadrul STB ar exista aproximativ 250 de economiști și circa 200 de directori și șefi, în timp ce la Administrația Prezidențială ar lucra în jur de 200 de persoane. Primarul a mai spus că datoria curentă a societății ar fi de aproximativ 1,6 miliarde de lei, iar serviciul de transport public ar costa anual în jur de 1,7 miliarde de lei, echivalentul bugetului municipiului Brașov.
În acest context, el a susținut că STB ar ajunge să coste cât două municipii de dimensiunea Brașovului și cât bugetul unei primării de sector din București.
Primarul a precizat că prezintă aceste date înaintea unor măsuri pe care intenționează să le propună și a subliniat că nu poate lăsa situația neschimbată. Deși a arătat că STB nu se află direct în subordinea primarului general, ci a Consiliului General și a ADITPBI, acesta a afirmat că se va implica în analiză și pregătirea unor soluții, inclusiv în afara programului obișnuit de lucru.
Ciprian Ciucu anunță întâlniri cu conducerea și sindicatele pentru restructurare, după respingerea auditului de către Consiliul General și Opoziție
Edilul a mai zis că auditul pe care l-a solicitat pentru STB ar fi fost respins de consilierii susținuți de PSD, precum și de reprezentanți ai AUR și de Cristian Popescu Piedone, motiv pentru care ar fi decis să analizeze personal datele disponibile. El a afirmat că urmează noi întâlniri cu conducerea STB și cu sindicatele, în vederea stabilirii unui plan de restructurare și reechilibrare bugetară, și a promis că va reveni cu detalii în perioada următoare.
Primarul a transmis că nu intenționează să renunțe la demers. El va prezenta public o soluție, subliniind că implementarea acesteia va depinde și de sprijinul Consiliului General, instituție care are atribuții directe asupra societății de transport.
„Nu știu cum vă petreceți dvs. seara, dar eu mi-am luat laptopul și studiez organigrama și „procesele de management” ale STB. În acest caz „procese de management” este un eufemism pentru absurdul plasat undeva între conformismul dintre „Rinocerii” lui Ionescu și birocratia opresivă și impresonală a la Kafka. Totul pe bani mulți, sume uriașe, astronomice!! Să vă dau câteva cifre, pentru context…
În STB avem cca. 250 de economiști și cca. 200 de directori și șefi. La toată Administrația Prezidențială lucrează cca. 200 de oameni. Altfel, datoria curentă a STB este de 1,6 miliarde de lei, iar serviciul de transport public ne costă anual cca. 1,7 miliarde de lei. Bugetul municipiului Brașov este de 1,7 miliarde. Cu scoli, spitale, deșeuri, parcuri, străzi, investiții, turism, poliție locală etc. etc. Deci acum, STB-ul a ajuns sa ne coste cât două municipii Brașov. Bugetul mediu al sectoarelor din București este de cca. 2,7 – 3 miliarde de lei. STB consumă cât o primărie de sector. Sectorul 7…
Bun, acum vă spun aceste lucruri în preambulul masurilor care vor fi luate, pentru că nu pot lăsa lucrurile așa!!! Da, STB nu e direct sub Primarul General. Este sub Consiliul General și sub ADITPBI. Dar nu pot să nu mă implic, pentru că nu m-ați votat să mă uit în altă parte în timp ce… Acum mă pregătesc temeinic seara, în weekend-uri când pot și când mă înțelege familia. Pentru că PSD/Piedone/AUR au respins auditul pe care l-am cerut, compensez prin a lucra eu personal pe datele lor, asa cum le primesc.
Ghinion, vorba clasicului, am suficientă experiență profesională (inclusiv în evaluari) pentru a analiza datele pe care reușesc să pun mâna. Vor urma noi întâlniri cu conducerea STB, cu sindicatele, apoi va trebui să agreăm un plan de restructurare/reechilibrare bugetară. Revin cu detalii zilele următoare.
„Nu capitulez!”, strigă Berenger, personajul principal, la finalul piesei lui Ionesco! Voi veni în fața dumneavoastră cu o soluție. Dar va fi important să fie susținută și de către Consiliul General, a cărui treabă sunt nevoit să o fac eu! Vă reamintesc ca STB are Consiliul de Administrație propriu, desemnat de membri ai Consiliului General! Ce face acel CA în afară de a încasa indemnizații?!?
Vă reamintesc, încă o dată, Consiliul General a refuzat auditul propus de către mine! Voi reuși doar dacă veți fi cu mine! Dați mai departe și să se știe! JE NE CAPITULE PAS!”, este mesajul lui Ciucu.
