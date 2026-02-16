Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, pe Facebook, că analizează personal organigrama și procesele de management ale STB, susținând că instituția ar funcționa cu un aparat birocratic supradimensionat și cu cheltuieli foarte ridicate.

Edilul a afirmat că, în opinia sa, termenul „procese de management” ar masca disfuncționalități și un nivel excesiv de conformism și birocratizare, pe care l-a comparat metaforic cu universurile literare ale lui Ionesco și Kafka.

Potrivit acestuia, în cadrul STB ar exista aproximativ 250 de economiști și circa 200 de directori și șefi, în timp ce la Administrația Prezidențială ar lucra în jur de 200 de persoane. Primarul a mai spus că datoria curentă a societății ar fi de aproximativ 1,6 miliarde de lei, iar serviciul de transport public ar costa anual în jur de 1,7 miliarde de lei, echivalentul bugetului municipiului Brașov.

În acest context, el a susținut că STB ar ajunge să coste cât două municipii de dimensiunea Brașovului și cât bugetul unei primării de sector din București.

Primarul a precizat că prezintă aceste date înaintea unor măsuri pe care intenționează să le propună și a subliniat că nu poate lăsa situația neschimbată. Deși a arătat că STB nu se află direct în subordinea primarului general, ci a Consiliului General și a ADITPBI, acesta a afirmat că se va implica în analiză și pregătirea unor soluții, inclusiv în afara programului obișnuit de lucru.

Edilul a mai zis că auditul pe care l-a solicitat pentru STB ar fi fost respins de consilierii susținuți de PSD, precum și de reprezentanți ai AUR și de Cristian Popescu Piedone, motiv pentru care ar fi decis să analizeze personal datele disponibile. El a afirmat că urmează noi întâlniri cu conducerea STB și cu sindicatele, în vederea stabilirii unui plan de restructurare și reechilibrare bugetară, și a promis că va reveni cu detalii în perioada următoare.

Primarul a transmis că nu intenționează să renunțe la demers. El va prezenta public o soluție, subliniind că implementarea acesteia va depinde și de sprijinul Consiliului General, instituție care are atribuții directe asupra societății de transport.