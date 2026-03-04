Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea majorării prețurilor la carburanți, explicând că evoluțiile de pe piața globală a energiei depind în mare măsură de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de modul în care acestea vor afecta fluxurile comerciale de petrol și gaze.

Întrebat despre scenariul în care litrul de combustibil ar putea ajunge la 10 lei, oficialul a evitat să ofere o estimare clară, subliniind că astfel de predicții sunt dificil de făcut în actualul context internațional.

„Nu pot să fac o astfel de predicție. Eu nu-mi doresc acest lucru și sper să nu se întâmple asta, dar trebuie să recunoaștem câteva lucruri”, a declarat Ilie Bolojan la B1TV.

În explicațiile sale, acesta a arătat că tensiunile din regiune au afectat una dintre cele mai importante rute de transport pentru petrol și gaze naturale lichefiate. Aproximativ 90% din traficul prin Strâmtoarea Ormuz ar fi fost blocat în urma conflictelor și a tensiunilor geopolitice, ceea ce a redus oferta disponibilă pe piețele internaționale.

Potrivit lui Ilie Bolojan, blocajele din această zonă strategică pot avea efecte rapide asupra prețurilor la nivel global, deoarece piețele energetice reacționează imediat la orice perturbare a fluxurilor de materii prime.

„Cât timp va rămâne blocat acest tranzit, înseamnă că ne putem aștepta la creșterea prețului pe piața globală”, a afirmat premierul.

Oficialul a precizat că România dispune în prezent de rezerve de combustibil pentru câteva luni, însă eventualele achiziții ulterioare ar putea fi realizate la costuri mai ridicate dacă tensiunile și blocajele persistă pe termen mai lung.

În cadrul aceleiași intervenții, Ilie Bolojan a abordat și situația pieței gazelor naturale, anunțând că autoritățile analizează adoptarea unui act normativ care să plafoneze temporar prețurile pentru a preveni creșterea accentuată a costurilor pentru populație și companii.

Măsura ar avea rolul de a limita efectele unei eventuale scumpiri rapide pe piața energetică și de a preveni apariția unui nou val inflaționist într-un moment în care economia rămâne sensibilă la fluctuațiile de preț.

În același timp, Ilie Bolojan a subliniat că România ar putea obține un avantaj strategic în sectorul energetic odată cu exploatarea unor resurse suplimentare de gaze din Marea Neagră. Potrivit acestuia, dezvoltarea acestor proiecte ar putea consolida independența energetică a țării pe segmentul gazelor naturale.

Premierul a atras atenția și asupra modului în care reacționează piețele la tensiunile geopolitice sau la declarațiile politice făcute în astfel de momente sensibile. În opinia sa, comunicarea publică trebuie să fie atent gestionată pentru a evita amplificarea incertitudinii și a presiunilor asupra prețurilor.

„Ori să nu faci multe declarații, ori să fii prudent, pentru că unele cuvinte pot genera efecte care înseamnă costuri”, a spus acesta.

În finalul intervenției, Ilie Bolojan a insistat asupra faptului că stabilitatea și predictibilitatea sunt elemente esențiale pentru menținerea echilibrului economic într-un context internațional complicat. În opinia sa, autoritățile trebuie să monitorizeze atent evoluțiile geopolitice și piețele energetice, pentru a putea reacționa rapid în cazul în care presiunile asupra prețurilor se vor accentua.