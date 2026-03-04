Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită Guvernului intervenții imediate pentru a reduce accizele la benzină și motorină, în contextul creșterii prețurilor internaționale la petrol și tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Organizația avertizează că lipsa unor măsuri rapide ar putea declanșa cea mai gravă criză economică din ultimii ani în România.

Accizele pentru motorină au atins anul trecut un maxim istoric de 466 euro/1.000 litri, mult peste minimul european de 330 euro. În ceea ce privește benzina, acciza a crescut de la 2.382 lei la 2.528 lei/1.000 litri începând cu 1 ianuarie 2025. Aceste majorări au contribuit la creșterea prețului la pompă, care în unele momente din 2026 a depășit 8 lei pe litru.

Transportatorii susțin că nivelul ridicat al accizelor reduce competitivitatea României pe piața europeană și cer rambursarea parțială a accizei pentru motorină, propunând 150 euro/1.000 litri (≈0,75 lei/litru) ca soluție temporară.

„Vrem să fim înștiințați în legătură cu demersurile care se fac, la nivel de guvern, pentru a fi absorbit acest șoc, pentru că simpla declarație a ministrului Energiei în legătură cu presupuse demersuri nu ne ajută cu nimic, mai ales după ce am văzut cum ministrul care trebuia să aibă deja situația sub control s-a contrazis în declarații în mai puțin de 24 de ore, pe același subiect”, transmit transportatorii.

Potrivit COTAR, majorările accizelor nu afectează doar costul carburantului, ci influențează toate produsele și serviciile, având un impact direct asupra economiei bazate pe consum din România. Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, subliniază că reducerea accizelor cu cel puțin 50% este esențială pentru a sprijini transporturile, industria și consumul alimentar.

„Înțelegem că statul român a profitat până acum de lipsa de reacție a românilor, colectând sume foarte mari de bani la buget din suprataxarea carburanților, dar în situația actuală, prima măsură pe care Guvernul trebuie să o ia este eliminarea măcar pe jumătate a accizelor, pentru a susține economia României. Creșterile accizelor la carburanți influențează direct prețul final plătit de consumatori, nu doar pentru benzină și motorină, ci pentru toate produsele și serviciile, ceea ce poate duce, în situația actuală, la cea mai gravă criză economică, România având o economie bazată pe consum”, a declarant Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat că dacă barilul de petrol va depăși 110–120 de dolari, prețul carburanților ar putea ajunge la 10 lei pe litru. În acest context, COTAR cere Guvernului să adopte măsuri clare și transparente pentru a preveni scumpiri majore și pentru a proteja consumatorii și economia românească.